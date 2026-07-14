চিকিৎসকে লিখি দিছিল চকুৰ দৰব, ফাৰ্মাচিষ্টে দিলে কাণৰ ঔষধ...
চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিপদত পৰিল এগৰাকী ৰোগী ৷ খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত চকুৰ সলনি কাণৰ ঔষধ দিলে ৰোগীক ৷
Published : July 14, 2026 at 2:33 PM IST
ডিব্ৰুগড়: সোমবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিপদত পৰিল এগৰাকী ৰোগী ৷
চকুৰ ৰোগ দেখুৱাবলৈ অহা ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচিষ্টে দিলে কাণৰ ঔষধ । ৰোগীয়ে ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতে ৰঙা পৰি ফুলি উঠিল চকু ।
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী ৰোগী গৰাকীয়ে কয়,"চকুৰ খজুৱতি আৰু ৰঙা পৰি থকাৰ কাৰণে চিকিৎসকৰ কাষ চাপিলো ৷ খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ডাঃ মহেশ্বৰ সোণোৱালে ভিন্ন পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগতে চকুৰ কাৰণে ঔষধ ঠিকে লিখি দিছিল ৷ লগতে চিকিৎসালয়খনৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ লৈ ঘৰলৈ গলো ৷ যেতিয়া সোঁ চকুত সেই ঔষধ দিলো তাৰ পাছতে অধিক খজুৱতি আৰম্ভ হয় আৰু চকু ফুলি আহে ৷ পিছত মোৰ সন্তানে সেয়া চকুৰ নহয় কাণৰহে ঔষধ বুলি কয় ৷"
ৰোগীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "ঔধষ দিয়াৰ পাছত চকু অধিক ফুলি যোৱাত পুনৰ চিকিৎসালয়লৈ আহি চিকিৎসকক সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰিলো ৷ পিছত গম পোৱা গ'ল য়ে ফাৰ্মাচিষ্টে ভুলতে চকুৰ সলনি মোক কাণৰ ঔষধ দি পঠিয়াইছিল ৷"
সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক মহেশ্বৰ সোণোৱালে কয়,"চকুৰ কাৰণে ৰোগীগৰাকীক ঔষধ লিখি দিয়া হৈছিল ৷ কিন্তু আমাৰ ফাৰ্মাচিষ্টৰ ভুলৰ বাবে চকুৰ সলনি কাণৰ ঔষধ দি পঠিয়াইছিল ৰোগীগৰীকীক ৷ যাৰ বাবে এই ঘটনা হ'বলৈ পালে ৷ বৰ্তমান ৰোগীজনক ডিব্ৰুগড়লৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷"
অভিযোগ অনুসৰি, চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচিষ্টৰ দায়িত্বত থকা ফাৰ্মাচিষ্টগৰাকী সেই সময়ত উপস্থিত নথকাত বি. ফাৰ্ম পঢ়ি অনুশীলন কৰি থকা ভৈৰৱ গগৈ নামৰ যুৱক এজনে ৰোগীজনক চকুৰ ঔষধৰ ঠাইত কাণৰ ঔষধ দিছিল ৷ ইফালে অনুশীলন কৰি থকা ভৈৰৱ গগৈ নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে ডাঃ মহেশ্বৰ সোণোৱালে ৷
লগতে পঢ়ক : মিৰ্জাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপকৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনক অৱস্থাত যোগীঘোপাত উদ্ধাৰ