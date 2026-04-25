ঘৰ-মাটি বিক্ৰী কৰি অসহায় অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংকৰ মেনেজাৰ দম্পতী

ঘৰ-মাটি বিক্ৰী কৰি অসহায় অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংকৰ মেনেজাৰ দম্পতী
সন্তানৰ মৰমৰ বাবে পিতৃ-মাতৃয়ে সকলো ত্য়াগ কৰিব পাৰে । পিছে সন্তানে ইয়াৰ মূল্য় কেনেদৰে দিয়ে ? জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : April 25, 2026 at 2:38 PM IST
গোলাঘাট : পতি-পত্নী দুয়োগৰাকীয়ে আছিল বেংকৰ মেনেজাৰ । অৱসৰৰ পিছত পুত্ৰ-বোৱাৰীৰ সৈতে সুখেৰে থাকিবলৈ সাজিছিল পকী ঘৰ । পিছে তেওঁলোকৰ সেই সপোন এতিয়া ক্ৰমাৎ স্তিমিত হৈ পৰিল । অৱশেষত গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা পুত্ৰ-বোৱাৰীক খৰচ দিবলৈ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ল নিজৰ থকা ঘৰটো ।
এই ঘটনাটো গোলাঘাটৰ পুৰণা আমোলাপট্টিৰ । এই দম্পতীয়ে পুত্ৰৰ মৰমৰ বাবে কৰিবলগীয়া হ'ল এই কাম । অৱশ্য়ে পুত্ৰৰ মৰমেই একমাত্ৰ কথা নহয়, ইয়াৰ আঁৰত আছে বোৱাৰীৰ আতিশয্য । ১২ বছৰ পূৰ্বেই পুত্ৰৰ বিয়াৰ পিছতেই ঘৰৰ পৰা ওলাই গুৱাহাটীলৈ গৈছিল পুত্ৰ-বোৱাৰী । ভাবিছিল বোৱাৰী ঘৰলৈ উভতি আহিব । পিছে সেয়া নহ'ল । দিনক দিনে পুত্ৰৰ ওপৰত বোৱাৰীৰ অত্য়াচাৰ আৰম্ভ হ'ল । টকাৰ প্ৰয়োজন হ'লেই বোৱাৰীয়ে পুত্ৰক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে । টকা নিদিলেই পুত্ৰৰ ওপৰত আৰম্ভ হয় অত্য়াচাৰ । এনেদৰে নিজৰ কৰুণ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিলে গোলাঘাটৰ পুৰণা আমোলাপট্টিৰ সম প্ৰসাদ কাকতি (৮৬)আৰু জয়া কাকতিয়ে ।
বোৱাৰীৰ আতিশয্যৰ বলি হোৱাত নিজৰ ঘৰ-মাটি পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৃদ্ধা দম্পতীয়ে ৷ এতিয়া ঠিকনাবিহীন হোৱাৰ দিশে এসময়ত বেংকৰ মেনেজাৰ সম প্ৰসাদ কাকতি আৰু জয়া কাকতি ৷ ১২ বছৰৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল তেওঁৰ পুত্ৰ ৷ তাৰ পিছতেই নিজ পিতৃ আৰু মাতৃক গোলাঘাটত এৰি থৈ পুত্ৰ-বোৱাৰীয়ে গুৱাহাটীত পিতৃৰ ফ্লেটত থাকিবলৈ লয় ৷ বিয়াৰ পিছৰে পৰাই গোলাঘাটৰ বাসগৃহত ভৰি নিদিয়া বোৱাৰীৰ ভয়তে এতিয়া গুৱাহাটীলৈও যাব নোৱাৰে বুলি ক'লে সম প্ৰসাদ কাকতিয়ে ।
বৰ্তমান শয্য়াগত অৱস্থাত আছে এসময়ৰ বেংকৰ মেনেজাৰ জয়া কাকতি ৷ বোৱাৰীৰ নিৰ্যাতনৰ বাবে এতিয়া পৰিয়াটোৰ একমাত্ৰ সমল গোলাঘাট আমোলাপট্টিৰ বাসগৃহটোও বিক্ৰী কৰি সেই ধন পুত্ৰ-বোৱাৰীক দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিলে পিতৃয়ে ৷ নিজৰ দুখৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰি সম প্ৰসাদ কাকতীয়ে কয়," পইচাৰ অভাৱৰ বাবে ঘৰ-মাটি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ল । গুৱাহাটীৰ ফ্লেটত মোৰ পুত্ৰ আৰু বোৱাৰী থাকে । মোৰ নাতিৰ বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰিবলৈ ধনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তাৰ বাবে মাটি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ল । বৰ্তমান ক'ত থাকিম ঠিক হোৱা নাই; কিন্তু ঘৰ কিনা লোকজনে অলপ দিন থাকিবলৈ কৈছে । তাৰ পাছত কিবা চিন্তা কৰিম ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "বোৱাৰী অহাৰ পাছৰে পৰা আমাৰ অশান্তি আৰম্ভ হ'ল । বোৱাৰীয়ে মোৰ পুত্ৰক মাৰপিট কৰি পইচা নিবলৈ পঠিয়াই । পুত্ৰই নিজৰ সন্তানৰ মুখলৈ চাই সকলো সহ্য় কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি সোণৰ অলংকাৰ কিনিবলৈ পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে বুলি পুত্ৰই কৈছে । আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত ক'ত থাকিম সেই কথা পুত্ৰই চিন্তা কৰা নাই, অকল পইচা লাগে । আমি পুত্ৰ-বোৱাৰীৰ তালৈ গ'লে যি কোনো প্ৰকাৰে হত্যা কৰিব ।"
"আমি এই অঞ্চলত সৰুৰে পৰা ডাঙৰ দীঘল হৈছো । গতিকে ইয়াৰ আশে-পাশে কাৰোবাৰ ঘৰত থাকিম বুলি ভাবিছো । মোৰ পৰিবাৰ বৰ্তমান শয্যাশায়ী হৈ আছে । আজি আমাৰ ঘৰৰ পৰা কিছু সামগ্ৰী ওচৰ চুবুৰীয়াক বিলাই দিলো । কাৰণ এই ঘৰ-মাটি কিনি লোৱা লোকজনৰ সামগ্ৰী ইয়াত থ'ব আৰু কিছুমান সামগ্ৰী আছে সেইবোৰ নামঘৰত দিম ।" এইদৰে অসহায়ভাৱে ক'লে সম প্ৰসাদ কাকতিয়ে ।
