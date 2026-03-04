জাহ গ'ল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সপোন, এফালৰ পৰা জ্বলাই দিলে এখন বাগিচা
Published : March 4, 2026 at 8:30 PM IST
লখিমপুৰ: বুধবাৰে দিনৰ ভাগত লখিমপুৰত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দিন দুপৰতে জ্বলাই দিলে এখন নতুনকৈ স্থাপন কৰা চাহ বাগিচা । জ্বলি ছাই হৈ গল ২০ বিঘাৰো অধিক মাটিকালিৰ চাহ বাগিচাখন । ঘটনাটো লখিমপুৰৰ চিয়াজুলিৰ । অগ্নিকাণ্ডত নিমিষতে জাহ গ'ল কেইবাগৰাকী ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সপোনৰ চাহ বাগিচা ।
বুধবাৰে কেউদিশে হোলীৰ আনন্দ উৎসৱ চলি থকা সময়তে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাই জোকাৰি গ'ল লখিমপুৰ জিলাৰ চিয়াজুলি অঞ্চলক । লখিমপুৰৰ কদম ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা চিয়াজুলি পঞ্চায়তৰ দীৰ্ঘা মাজগাঁৱৰ চাহ বাগিচাত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাই নিমিষতে ভষ্মীভূত কৰে বিশ বিঘাৰো অধিক মাটিকালিৰ এখন চাহ বাগিচা ।
গাঁওখনৰ কেইবাজনো নিবনুৱা যুৱকে আত্মসংস্থাপনৰ বাবে দীৰ্ঘা নদীৰ পাৰত অৰ্ধ শতাধিক বিঘা মাটিত স্থাপন কৰিছিল এখন ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা । স্বাৱলম্বনৰ সপোন চকুত লৈ যুৱক কেইজনে স্থাপন কৰা বাগিচাত লহপহকৈ বাঢ়িছিল চাহ গছ । সেউজীয়া সোণৰ সৈতে জীৱনৰ মাধুৰ্যতাক সংপৃক্ত কৰি জীৱনটো সজাই তোলাৰ মধুৰ সপোন লৈ যুৱক কেইজনে আপডাল কৰি ডাঙৰ কৰিছিল চাহ গছবোৰ । পিছে বুধবাৰে তেওঁলোকৰ স্বপ্ন ভংগ হ'ল । কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দিনৰ পোহৰত অগ্নিসংযোগ কৰে তেওঁলোকৰ চাহ বাগিচাত । খৰাং বতৰৰ বাবে শুকাই আছিল চাহ গছৰ মাজৰ খেৰ বন আদি ।
অগ্নি সংযোগ কৰাৰ লগে লগে শুকান বনত জুই লাগি এফালৰ পৰা ভস্মীভূত হৈ পৰে চাহ গছবোৰ । বতাহৰ বেগত নিমিষতে জুয়ে ছানি ধৰে বাগিচাখন । অগ্নিকাণ্ডৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখা পালেও বিতত নহ'ল গঞা ৰাইজৰ লগতে বাগিচা স্থাপন কৰা উদ্যমী যুৱককেইজন । মৰণত শৰণ দি গছৰ ডাল পাতেৰে কোবাই কোবাই যেনেতেনে চাহ বাগিচাৰ অৰ্ধাংশ ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হয় ।
কিন্তু তেতিয়ালৈ বিশ বিঘা মান মাটিৰ চাহ গছবোৰ জ্বলি ছাই হৈ গৈছিল । এই ঘটনাত চৰম দুখত ভাগি পৰিছে যুৱককেইজন । চকুৰ আগতে নিজৰ সপোনৰ বাগিচাখন জ্বলি ছাই হৈ যোৱা দেখি চৰম হতাশাত ভূগিছে স্থানীয় যুৱককেইজন । সকলোৱে উদ্যমী যুৱকসকলৰ এটা সপোনক জ্বলাই ছাৰখাৰ কৰি পেলোৱা দুষ্কৃতিকাৰীক উচিত শাস্তি দিবলৈ আহ্বান জনাই ।
এজন যুৱকে এই সন্দৰ্ভত কয়,"গমেই নাপালোঁ, দপদপকৈ জ্বলি থকা জুইকুৰাহে দেখিলোঁ । দুস্কৃতিকাৰীয়েই হ'ব । নদীৰ পাৰৰ ফালৰ পৰা জুই লাগি আহিছিল ।"