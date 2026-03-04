ETV Bharat / state

জাহ গ'ল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সপোন, এফালৰ পৰা জ্বলাই দিলে এখন বাগিচা

অগ্নি সংযোগ কৰাৰ লগে লগে শুকান বনত জুই লাগি এফালৰ পৰা ভস্মীভূত হৈ পৰে চাহ গছবোৰ । বতাহৰ বেগত নিমিষতে জুয়ে ছানি ধৰে বাগিচাখন ।

A newly established tea garden destroyed in a fire in Lakhimpur
দুস্কৃতিকাৰীয়ে সংযোগ কৰা জুইত জাহ গ'ল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সপোন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 4, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: বুধবাৰে দিনৰ ভাগত লখিমপুৰত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দিন দুপৰতে জ্বলাই দিলে এখন নতুনকৈ স্থাপন কৰা চাহ বাগিচা । জ্বলি ছাই হৈ গল ২০ বিঘাৰো অধিক মাটিকালিৰ চাহ বাগিচাখন । ঘটনাটো লখিমপুৰৰ চিয়াজুলিৰ । অগ্নিকাণ্ডত নিমিষতে জাহ গ'ল কেইবাগৰাকী ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সপোনৰ চাহ বাগিচা ।

বুধবাৰে কেউদিশে হোলীৰ আনন্দ উৎসৱ চলি থকা সময়তে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাই জোকাৰি গ'ল লখিমপুৰ জিলাৰ চিয়াজুলি অঞ্চলক । লখিমপুৰৰ কদম ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা চিয়াজুলি পঞ্চায়তৰ দীৰ্ঘা মাজগাঁৱৰ চাহ বাগিচাত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাই নিমিষতে ভষ্মীভূত কৰে বিশ বিঘাৰো অধিক মাটিকালিৰ এখন চাহ বাগিচা ।

দুস্কৃতিকাৰীয়ে সংযোগ কৰা জুইত জাহ গ'ল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সপোন (ETV Bharat Assam)

গাঁওখনৰ কেইবাজনো নিবনুৱা যুৱকে আত্মসংস্থাপনৰ বাবে দীৰ্ঘা নদীৰ পাৰত অৰ্ধ শতাধিক বিঘা মাটিত স্থাপন কৰিছিল এখন ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা । স্বাৱলম্বনৰ সপোন চকুত লৈ যুৱক কেইজনে স্থাপন কৰা বাগিচাত লহপহকৈ বাঢ়িছিল চাহ গছ । সেউজীয়া সোণৰ সৈতে জীৱনৰ মাধুৰ্যতাক সংপৃক্ত কৰি জীৱনটো সজাই তোলাৰ মধুৰ সপোন লৈ যুৱক কেইজনে আপডাল কৰি ডাঙৰ কৰিছিল চাহ গছবোৰ । পিছে বুধবাৰে তেওঁলোকৰ স্বপ্ন ভংগ হ'ল । কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দিনৰ পোহৰত অগ্নিসংযোগ কৰে তেওঁলোকৰ চাহ বাগিচাত । খৰাং বতৰৰ বাবে শুকাই আছিল চাহ গছৰ মাজৰ খেৰ বন আদি ।

A newly established tea garden destroyed in a fire in Lakhimpur
ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত হয় জুই (ETV Bharat Assam)

অগ্নি সংযোগ কৰাৰ লগে লগে শুকান বনত জুই লাগি এফালৰ পৰা ভস্মীভূত হৈ পৰে চাহ গছবোৰ । বতাহৰ বেগত নিমিষতে জুয়ে ছানি ধৰে বাগিচাখন । অগ্নিকাণ্ডৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখা পালেও বিতত নহ'ল গঞা ৰাইজৰ লগতে বাগিচা স্থাপন কৰা উদ্যমী যুৱককেইজন । মৰণত শৰণ দি গছৰ ডাল পাতেৰে কোবাই কোবাই যেনেতেনে চাহ বাগিচাৰ অৰ্ধাংশ ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হয় ।

A newly established tea garden destroyed in a fire in Lakhimpur
জ্বলাই দিলে নতুনকৈ স্থাপন কৰা এখন চাহ বাগিচা (ETV Bharat Assam)

কিন্তু তেতিয়ালৈ বিশ বিঘা মান মাটিৰ চাহ গছবোৰ জ্বলি ছাই হৈ গৈছিল । এই ঘটনাত চৰম দুখত ভাগি পৰিছে যুৱককেইজন । চকুৰ আগতে নিজৰ সপোনৰ বাগিচাখন জ্বলি ছাই হৈ যোৱা দেখি চৰম হতাশাত ভূগিছে স্থানীয় যুৱককেইজন । সকলোৱে উদ্যমী যুৱকসকলৰ এটা সপোনক জ্বলাই ছাৰখাৰ কৰি পেলোৱা দুষ্কৃতিকাৰীক উচিত শাস্তি দিবলৈ আহ্বান জনাই ।

এজন যুৱকে এই সন্দৰ্ভত কয়,"গমেই নাপালোঁ, দপদপকৈ জ্বলি থকা জুইকুৰাহে দেখিলোঁ । দুস্কৃতিকাৰীয়েই হ'ব । নদীৰ পাৰৰ ফালৰ পৰা জুই লাগি আহিছিল ।"

লগতে পঢ়ক: মধ্য প্ৰাচ্যৰ যুদ্ধই কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাব অসমৰ চাহ উদ্যোগত ?

আকাশতো ৰং বতাহতো ৰং ! ৰঙীন মহানগৰীত ডি জেৰ তালে তালে নৃত্য

TAGGED:

ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সপোন
লখিমপুৰত অগ্নিকাণ্ড
চাহ বাগিচা
ইটিভি ভাৰত অসম
চাহ বাগিচাত অগ্নিকাণ্ড

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.