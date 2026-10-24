উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ বহুকেইটা প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি
হোটেল জাহ্নৱীৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ভূমিকাক লৈ উত্থাপিত একাধিক প্ৰশ্ন ৷ পৰিয়ালৰ অভিযোগক গুৰুত্ব নিদি বিল প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত আছিল নেকি হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী ?
Published : October 24, 2026 at 10:48 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:53 AM IST
বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁৱৰ হোটেল জাহ্নৱী ৰিজেন্সীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাই নতুন মোৰ লৈছে ৷ এগৰাকী উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ হোটেলৰ কোঠাৰ ভিতৰত হোৱা মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা চাঞ্চল্যৰ মাজতে এইবাৰ হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰবীণ বৈশ্যৰ ভূমিকাক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷
বিশেষকৈ, খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁৰ সন্ধানত হোটেলখনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ সময়ত কি ধৰণৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছিল, হোটেলৰ ৰিচিপচনত কি তথ্য দিয়া হৈছিল আৰু সেই সময়ত হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ আচৰণ কেনে আছিল—এই সকলোবোৰ বিষয়েই এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে ৷
হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰবীণ বৈশ্যই আগতেই জানিছিল নেকি উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কথা ? এই প্ৰশ্নই এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ অৱশ্যে, এই সন্দেহৰ সত্যতা আৰু ঘটনাটোৰ সৈতে প্ৰবীণ বৈশ্যৰ প্ৰকৃত ভূমিকা তদন্তৰ জৰিয়তেহে স্পষ্ট হ’ব ৷
পৰিয়ালৰ লোকৰ কথাত কিয় গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল ?
ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত বুলি চৰ্চালৈ অহা আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ যোগাযোগৰ বিষয়টো ৷ খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ পত্নীয়ে জনোৱা মতে, ২০ অক্টোবৰত খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ সন্ধানত পৰিয়ালৰ লোকে হোটেল জাহ্নৱীৰ ৰিচিপচনলৈ ফোন কৰিছিল ৷ কিন্তু সেই সময়ত হোটেলখনত খৰ্গেশ্বৰ ৰাভা নামৰ কোনো লোক নথকাৰ কথা পৰিয়ালৰ লোকক জনোৱা হৈছিল ৷
যদি এই অভিযোগ সত্য হয়, তেন্তে স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়—হোটেলখনত খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে পৰিয়ালৰ লোকক কিয় স্পষ্ট তথ্য দিয়া হোৱা নাছিল ?
হোটেলৰ অতিথিৰ তথ্য পৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে এনেদৰে উত্তৰ দিয়া হৈছিল নেকি ? নে ইয়াৰ আঁৰত আছিল আন কিবা কাৰণ ? এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লাভ কৰাটো এতিয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
অৱশ্যে, সেই সময়ত ফোনটো কোনে গ্ৰহণ কৰিছিল, কি তথ্যৰ ভিত্তিত উত্তৰ দিয়া হৈছিল আৰু হোটেলৰ অতিথিৰ পঞ্জীয়নত খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ নাম কেনেদৰে লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল, সেই বিষয়ে নিশ্চিত তথ্যৰ প্ৰয়োজন ৷
গাড়ীৰ নম্বৰ চাইহে খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ উপস্থিতিৰ অনুমান !
আন এক চৰ্চিত বিষয় হৈছে হোটেলখনত খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে পৰিয়ালৰ লোকে কেনেদৰে অনুমান কৰিছিল ৷ ৰাভাৰ পত্নীৰ অভিযোগ অনুসৰি, হোটেলৰ ৰিচিপচনৰ পৰা খৰ্গেশ্বৰ ৰাভা নামৰ কোনো লোক হোটেলখনত নথকাৰ কথা জনোৱাৰ পাছতো পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁৰ গাড়ীৰ নম্বৰ পৰীক্ষা কৰি তেওঁ হোটেলখনত থকা বুলি সন্দেহ কৰিছিল ৷ যদি পৰিয়ালৰ লোকৰ এই দাবী সত্য হয়, তেন্তে বিষয়টোৱে হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্যৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰে ৷
এজন ব্যক্তিৰ গাড়ী হোটেলৰ চৌহদত থকাৰ তথ্য আৰু হোটেলৰ অতিথিৰ পঞ্জীয়নৰ মাজত কিবা বিসংগতি আছিল নেকি, সেয়াও তদন্তৰ আওতালৈ অহা উচিত ৷ গাড়ীখনৰ প্ৰকৃত অৱস্থান, হোটেলৰ চিচি টিভি ফুটেজ, অতিথিৰ পঞ্জীয়ন বহী আৰু ফোনযোগে হোৱা কথোপকথনৰ তথ্যই এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ৷
মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতো বিল প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত আছিল নেকি প্ৰবীণ বৈশ্য ?
উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰবীণ বৈশ্যৰ আচৰণক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷ চৰ্চা অনুসৰি, পৰিয়ালৰ লোকৰ উদ্বেগ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে হোৱা যোগাযোগৰ সময়ত প্ৰবীণ বৈশ্য বিল প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত আছিল ৷ এই কথাই ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত পৰিস্থিতিক লৈ অধিক প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
অৱশ্যে, তেওঁ সেই সময়ত প্ৰকৃততে কি কামত ব্যস্ত আছিল, মৃত্যুৰ বিষয়ে কেতিয়া অৱগত হৈছিল আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে হোৱা যোগাযোগৰ বিষয়ে তেওঁ কিমানখিনি জানিছিল—এইবোৰ বিষয়ৰ কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য নিশ্চিত তথ্য নোহোৱাকৈ তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰাটো উচিত নহ'ব ৷ তথাপি, ঘটনাটোৰ সময়ৰ ক্ৰম, হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ বক্তব্য আৰু পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ মাজত থকা সম্ভাব্য বিসংগতিৰ তদন্ত কৰাটো জৰুৰী ৷
চাৰিগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ ভূমিকাক লৈও ৰহস্য !
ইফালে, হোটেল জাহ্নৱীৰ চাৰিগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ ভূমিকাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷ খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ পত্নীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এই কৰ্মচাৰীকেইগৰাকী তেওঁৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল ৷ কিন্তু তেওঁলোক কিয় সন্মুখলৈ অহা নাছিল ? তেওঁলোকে ঘটনাটোৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ কিবা জানিছিল নেকি ? নে পৰিস্থিতিৰ বাবে তেওঁলোকে আঁতৰি আছিল ? এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ এতিয়াও স্পষ্ট নহয় ৷
সেয়ে কৰ্মচাৰীকেইগৰাকীৰ বক্তব্য, তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যৰ সময়সূচী, হোটেলৰ ৰিচিপচনৰ দায়িত্বত কোন আছিল আৰু ঘটনাৰ দিনা তেওঁলোকৰ গতিবিধি কি আছিল, সেইবোৰ বিষয়ৰ নিৰপেক্ষ পৰীক্ষা প্ৰয়োজন ৷ কেৱল সন্মুখলৈ নহাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাটো উচিত নহয় ৷ কিন্তু ঘটনাটোৰ সকলো দিশ পোহৰলৈ অনাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকৰ বক্তব্যও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাৰ এগৰাকী উপ-আৰক্ষী অধীক্ষকৰ হোটেলৰ কোঠাত ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত মৃত্যু হোৱাটো সাধাৰণ ঘটনা নহয় ৷ সেয়ে এই ঘটনাৰ প্ৰতিটো দিশৰ নিৰপেক্ষ, স্বচ্ছ আৰু বিজ্ঞানসন্মত তদন্ত অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ৷
২০ অক্টোবৰত পৰিয়ালৰ লোকে কৰা ফোন, ৰিচিপচনৰ পৰা দিয়া উত্তৰ, গাড়ীৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ উপস্থিতিৰ অনুমান, হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ আচৰণ আৰু চাৰিগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ ভূমিকা—এই সকলোবোৰ দিশৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক আছে নেকি, সেয়া তদন্তৰ জৰিয়তে স্পষ্ট হোৱা উচিত ৷ হোটেলৰ অতিথি পঞ্জীয়ন বহী, চিচিটিভি ফুটেজ, ফোন কলৰ তথ্য আৰু সংশ্লিষ্ট লোকসকলৰ বক্তব্য পৰীক্ষা কৰিলে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
প্ৰশ্ন এটাই— উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত হোটেল জাহ্নৱী ৰিজেন্সীত প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল ?
হোটেল কৰ্তৃপক্ষই পৰিয়ালৰ লোকক দিয়া তথ্য আৰু ঘটনাৰ পিছৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত কিবা বিসংগতি আছিল নেকি ? প্ৰবীণ বৈশ্যই কেতিয়া মৃত্যুৰ বিষয়ে অৱগত হৈছিল ? আৰু সেই সময়ত হোটেলখনত উপস্থিত থকা কৰ্মচাৰীসকলে কি দেখিছিল বা জানিছিল ? এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়া তদন্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে ৷
উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহক ৷ কোনো নিৰ্দোষী যাতে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে সন্দেহৰ আৱৰ্তত নপৰে আৰু কোনো দোষী যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে— সেয়াই এতিয়া সকলোৰে কাম্য ৷
লগতে পঢ়ক : হোটেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ বিষয়াৰ মৃতদেহ, হত্যা নে আন কিবা ?