নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ল আৰু এখন নতুন টোলগে'ট

টোলগে'টক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ মাজতে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই কলিয়াবৰ তিনিআলি-তেজপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চুলুঙত পুনৰ আৰম্ভ আন এখন টোলগে'ট ।

Assam new toll gate
সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই চুলুঙৰ টোলগে'ট আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 23, 2026 at 6:18 PM IST

কলিয়াবৰ : অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰি থকাৰ সময়তে ৰাইজৰ মূৰত আন এক মাধমাৰ । দেৰগাঁৱৰ ৰঙামাটি টোলগে'টক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ সময়তে ৰাইজৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাই চৰকাৰে মুকলি কৰিলে আন এখন টোলগে'ট ।

সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই নতুন টোলগে'টখন মুকলি কৰি যান-বাহনৰ পৰা টোল মাচুল সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে । কলিয়াভোমোৰা দ্বিতীয়খন দলং নিৰ্মাণৰ নামত যান-বাহনৰ পৰা টোল মাচুল সংগ্ৰহৰ বাবে কলিয়াবৰৰ চুলুঙত নিৰ্মাণ হৈছে এই টোলগে'ট ।

সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই চুলুঙৰ টোলগে'ট আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগমৰ বিষয়াই এই টোলগে'টত শুকুৰবাৰৰ পৰা টোল মাচুল সংগ্ৰহ কৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ কয়, "৬০ কিলোমিটাৰৰ দূৰত্বত যিদৰে টোল সংগ্ৰহ কৰাৰ নিয়ম, সেইমতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগমৰ চুলুঙৰ এইখন নতুন টোলগে'ট । ইতিমধ্যে এই পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে, সেয়ে কৰ্তৃপক্ষই এই টোলগে'টত মাচুল কৰা সংগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছে ।"

Assam new toll gate
কলিয়াবৰ তিনিআলি-তেজপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চুলুঙত নতুন টোলগে'ট (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এই টোলগে'টৰ পৰা ৬০ কিলোমিটাৰৰ দূৰত্বত এই পথেৰে অহা-যোৱা কৰা বাহনৰ বাবে বিশেষ সুবিধাও আছে । তাৰ ভিতৰত মেডিকেল ভেন । এই ৬০ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত ১০৩৩ নম্বৰত ফোন কৰি যিকোনো এগৰাকী ৰোগী বা দুৰ্ঘটনাত পতিত লোকৰ বাবে সহায় ল'ব পাৰিব । আন এখন তদাৰকী ভেন আছে, যি পথত পৰি থকা জীৱ-জন্তু আঁতৰাই দিয়ে । এই পথত বাহন বিকল হ'লে সহায়ৰ সুবিধা পাব । দুৰ্ঘটনা বা আন ধৰণৰ সমস্যাৰ বাবে যদি পথ বন্ধ হৈ থাকে, তাৰ বাবেও টোলগে'টৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । এই টোলগে'ট এম বি কনচৰ্টিয়াম নামৰ গুৱাহাটীৰ এক প্ৰতিষ্ঠানক ঠিকাভিত্তিক টোল মাচুল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে দায়িত্ব দিছে ।"

স্থানীয় লোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সুবিধাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "২০ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত স্থানীয় চালকে এই টোলগে'ট পাৰ হ'বলৈ মাহিলী পাছৰ সুবিধা ল'ব পাৰে । য'ত তেওঁলোকে মাহিলী ৩৪০ টকা পৰিশোধ কৰি পাছ ল'ব পাৰিব ।"

Assam new toll gate
সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই চুলুঙৰ টোলগে'ট আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

ইফালে ৰাজ্যত আন এখন টোলগে'ট সক্ৰিয় হোৱাৰ লগে লগে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে । পূৰ্বে কোনো ঘোষণা নকৰাকৈ হঠাৎ টোলগে'ট আৰম্ভ কৰাক লৈ চালকসকলো সমস্যাত পৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত এজন চালকে কয়, "নতুন টোলগে'ট খুলিছে, আগতে জাননী দিব লাগে । টোলগে'ট আৰম্ভ কৰি দিলে, আমিও সমস্যাত পৰিলোঁ । আমাৰ যোৱা-অহাত সমস্যা হ'ব ।"

Assam new toll gate
সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই চুলুঙৰ টোলগে'ট আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

সন্মুখত নিৰ্বাচন আৰু তাৰ পূৰ্বে নতুন টোলগে'ট আৰম্ভ কৰাক লৈ এতিয়া ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । দল-সংগঠনেও ইয়াক লৈ বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।

