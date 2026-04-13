কোকৰাঝাৰত উদ্ধাৰ কেঁকোসাপৰ নতুন প্ৰজাতি
ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত কোকৰাঝাৰৰ কচুগাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে কেঁকোসাপৰ নতুন প্ৰজাতিটো । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই কথা ঘোষণা কৰিছে ।
Published : April 13, 2026 at 1:35 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত এক নতুন প্ৰজাতিৰ কেঁকোসাপ উদ্ধাৰ হৈছে । কোকৰাঝাৰ জিলাস্থিত ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই নতুন প্ৰজাতিৰ কেঁকোসাপ উদ্ধাৰ হৈছে । যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নামেৰে "ছাইৰ'ডেক্টিলাছ ৰাইমোনেয়েন্সিছ" হিচাপে ইয়াৰ নামকৰণ কৰা হৈছে । শাৰীৰিক গঠনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াক ছাইৰ'ডেক্টিলাছ আহাচিয়েন্সিছ প্ৰজাতিৰ সৈতে মিল থকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কচুগাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা বেঁকা ঠেঙৰ এই নতুন প্ৰজাতিৰ কেঁকোসাপক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । যিসময়ত অসমত কেকোঁসাপ দুষ্প্ৰাপ্য, তেনে সময়ত ইয়াৰ নতুন প্ৰজাতিৰ উদ্ধাৰে অসমৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যত আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটাইছে ।
এই গৱেষণাৰ বিৱৰণ বিশ্ববিখ্যাত আলোচনী জুটেক্সাত (Zootaxa) প্ৰকাশ পাইছে । নতুন কেকোঁসাপৰ উদ্ধাৰ অৰিহণা যোগোৱা গৱেষকৰ দলটোত আছে বিজয় বাছফৰ, মনমথ ভৰালী, ৰথীন বৰ্মন, সনাতন ডেকা, নজৰুল ইছলাম, অৰ্ণৱ দেব, সনাথ চন্দ্ৰ বোহৰা, ৰূপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, মধুৰিমা দাস, অৰুপ কুমাৰ হাজৰিকা, অঞ্জনা সিনহা নাওৰেম আৰু জয়াদিত্য পুৰকায়স্থ ।
গৱেষণা পত্ৰখনৰ মতে নতুন প্ৰজাতিটোৰ শাৰীৰিক গঠন আৰু জিনীয় তথ্যৰ ভিত্তিত ইয়াক বৰ্ণনা কৰা হৈছে । ই ছাইৰ'ডেক্টিলাছ খাছিয়েনচিছ (Cyrtodactylus khasiensis) গোটৰ অন্তৰ্গত বুলি অনুমান কৰা হৈছে । কেঁকোসাপৰ প্ৰজাতিটোৰ আকাৰ মধ্যমীয়া আৰু ইয়াৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্য যেনে পিঠিত সৰু সৰু শাৰী, নিৰ্দিষ্ট স্কেলৰ আৰ্হি আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত ক'লা দাগ আছে ।
গৱেষণাটোত কোৱা হৈছে যে বেঁকা ঠেঙৰ কেঁকোসাপ মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ আটাইতকৈ বৈচিত্ৰময় গোটৰ ভিতৰত অন্যতম । সমগ্ৰ দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াত এইবোৰ বহুলভাৱে পোৱা যায় আৰু বিভিন্ন পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই থাকিব পৰা ক্ষমতাৰ বাবে জনাজাত । এই প্ৰজাতি বহু সীমিত অঞ্চলতহে পোৱা যায় ।
A remarkable discovery from Assam.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 13, 2026
A new species of gecko, Cyrtodactylus raimonaensis, has been found near Raimona National Park in Kokrajhar district, and named after the park itself, highlighting the rich biodiversity of our state.
We will continue to protect these habitats…
ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুৱাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কেঁকোসাপৰ নতুন প্ৰজাতি উদ্ধাৰৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত ইয়াক উল্লেখযোগ্য আৱিষ্কাৰ বুলি অভিহিত কৰি লিখিছে, "কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওচৰত এটা নতুন প্ৰজাতিৰ কেঁকোসাপ (Cyrtodactylus raimonaensis) উদ্ধাৰ হৈছে আৰু উদ্যানখনৰ নামেৰেই নামকৰণ কৰা হৈছে । যিয়ে আমাৰ ৰাজ্যৰ চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰ্যক প্ৰতিফলিত কৰি তুলিছে ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "আমি এই জীৱবোৰক সুৰক্ষিত কৰি যাম আৰু বৈজ্ঞানিক গৱেষণাক সমৰ্থন কৰি যাম, অসমৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যক আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষণ আৰু সহজে বুজি পোৱাটো নিশ্চিত কৰিম ।"
🌿 A Remarkable Discovery from Assam’s Wilderness 🦎— Chandra Mohan Patowary (@cmpatowary) April 13, 2026
A new species of bent-toed gecko, Cyrtodactylus raimonaensis, has been discovered in the Kachugaon region of Kokrajhar district, near Raimona National Park.
This fascinating find not only adds to Assam's rich reptile…
অসমৰ বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়েও সামাজিক মাধ্যমত এই খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "কেঁকোসাপৰ উদ্ধাৰ অসমৰ চহকী সৰীসৃপৰ বৈচিত্ৰ্য বৃদ্ধি কৰাই নহয় ২০২১ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা লাভ কৰা ৰাইমনাৰ অপৰিসীম আৰু অন্বেষিত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰতো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । পূব হিমালয়ৰ পাদদেশত অৱস্থিত আৰু ভাৰত-ম্যানমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ হটস্পটৰ অংশ ৰাইমনাই নিজৰ পৰিৱেশগত গুৰুত্ব প্ৰকাশ কৰি আহিছে । এই উদ্ধাৰে সোঁৱৰাই দিছে যে অসমৰ বনাঞ্চলত এতিয়াও বহু অচিনাকি প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী আছে ।"
ৰাজ্যখনৰ চহকী প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যক সুৰক্ষিত আৰু বুজিবলৈ সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা আৰু বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য যে অসম হৈছে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ভঁৰাল । ইয়াৰ বনাঞ্চলত উপলব্ধ অনন্য উদ্ভিদ আৰু জীৱৰ বাবে অসম সদায় ব্যতিক্ৰম । কিন্তু কেইবা দশক ধৰি কিছুমান উদ্ভিদ তথা জীৱ সংকটৰ গৰাহত পৰিছে । যাৰ বাবে সেইবোৰ দুষ্প্ৰাপ্যৰ শাৰীত পৰিছে । তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে কেঁকোসাপ । লাহে লাহে এই কেঁকোসাপ অসমৰ মাটিৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে । যাৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বনাঞ্চলত পোৱা এই দুষ্প্ৰাপ্য আৰু মূল্যবান সৰীসৃপক লৈ চোৰাং ব্যৱসায়ো চলি থকা দেখা যায় ।
ইয়াৰ ঔষধি গুণ থকাৰ ধাৰণাৰ বাবে চোৰাং বজাৰত একোটা কেঁকোসাপ লাখ লাখ টকাত বিক্ৰী হয় । অৱশ্যে এনে ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে প্ৰশাসনে । বন বিভাগ তথা প্ৰশাসনে বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলাই দুষ্প্ৰাপ্য কেকোঁ সাপসহ সৰবৰাহকাৰীও গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আহিছে । তাৰ মাজতে এনেদৰে কেঁকোসাপৰ নতুন প্ৰজাতিৰ উদ্ধাৰে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি হিচাপে দেখা গৈছে ।
