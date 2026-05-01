১৫০ জোপা তামোল গছত লমালমে ফুলিছে কপৌফুল
নাচনীৰ খোপা শুৱনি কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ কপৌফুল লগাইছে এজন যুৱকে । ১৫০ জোপা তামোল গছত কপৌফুল সংৰক্ষণ কৰিছে যুৱকজনে ।
Published : May 1, 2026 at 6:14 PM IST
আমগুৰি: ব'হাগৰ নাচনীৰ খোপা শুৱনি হয় কপৌফুল পাহিৰে । বিহুনামতো আছে, "পাহাৰ বগাই বগাই, কপৌফুল আনিছোঁ... ।" সাম্প্ৰতিক সময়ত নাচনীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কপৌফুল দুস্প্ৰাপ্য হৈ উঠিছে । হাবি-জংঘল নোহোৱাৰ বাবে আৰু সংৰক্ষণৰ অভাৱৰ বাবেও পৰ্যাপ্ত কপৌফুল পাবলৈ নাই । যাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে প্ৰাকৃতিক কপৌফুলৰ সলনি নাচনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় প্লাষ্টিকৰ কপৌফুল ।
এনে সময়তে কপৌফুল সংৰক্ষণ কৰি বাগিচা স্থাপনেৰে শিৱসাগৰৰ এজন যুৱকে প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আমগুৰিৰ দোপদৰ অভয়াপুৰীয়া গাঁৱৰ যুৱক ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈয়ে এক সুন্দৰ সেউজীয়া পৰিৱেশত ১৫০ জোপা তামোল গছত কপৌফুল সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।
অসমৰ পৰিৱেশত দুষ্প্ৰাপ্য অৰ্কিডলৈ ৰূপান্তৰ হ'বলৈ ধৰা কপৌফুলৰ খেতি কৰি ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ নামৰ যুৱকজনে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিছে । প্ৰায় এহাজাৰ পাহ কপৌফুল ফুলি সুন্দৰ নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দোপদৰ অভয়পুৰীয়া গাঁৱত থকা এইখন অৰ্কিড উদ্যানত ।
উপযুক্ত সংৰক্ষণ তথা উৎপাদনৰ ব্যৱস্থা নহ'লে দুষ্প্ৰাপ্য হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা অসমৰ জাতীয় ফুল কপৌ । তেনে সময়তে আমগুৰিৰ ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ কপৌফুলৰ লগতে বিভিন্ন অৰ্কিডেৰে ভৰি থকা উদ্যানখনে কঢ়িয়াইছে সম্ভাৱনা । ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ ভাষ্য অনুসৰি প্ৰকৃতিসৃষ্ট কপৌফুলক প্ৰকৃতিৰ মাজতেই ৰাখিব লাগে । যোৱা প্ৰায় ৭ বছৰ ধৰি কপৌফুল সংৰক্ষণ কৰি ৰখা বুলি প্ৰকাশ কৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কপৌফুল আছে বুলি তেওঁ কয় । কপৌফুলবিলাক বনাঞ্চল, গাঁৱৰ জংঘলৰ পৰা আৰু যোৰহাটৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰা বুলি কয় ।
ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে কয়,"প্ৰায় ৬-৭ বছৰ ধৰি আমি কপৌফুল সংৰক্ষণ কৰি আহিছোঁ । বিশেষকৈ তামোল গছত আমাৰ ইয়াত অত্যাধিক আছে । আমি ১৫০ৰো অধিক তামোল গছত কপৌফুল লগাই ৰাখিছোঁ । বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কপৌফুল আমাৰ লগত আছে । এতিয়া যিহেতু বিহুৰ সময়, গতিকে যথেষ্ট কপৌফুল ফুলি আছে । প্ৰায়খিনি অৰ্কিডেই, প্ৰায় ৩০০ ৰো অধিক প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, অসমৰ জাতীয় ফুল হৈছে কপৌফুল । কপৌফুল এবিধ ভান্দা গোটৰ আকৰ্ষক অৰ্কিড প্ৰজাতি । জাতীয় ফুল হিচাপে পৰিচিত কপৌফুলক সাম্প্ৰতিক সময়ত সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে । অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক হিচাপে পৰিচিত কপৌফুল । গতিকে কেৱল নাচনীৰ বাবেই নহয়, ইয়াৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তা অনুধাৱন কৰিব পাৰিলেহে প্ৰকৃততে কপৌফুল জীয়াই থাকিব ।