পুনৰ লাভ জেহাদ ! ৰাহুল নাম লৈ হিন্দু কিশোৰীৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড নুৰ হুছেইনৰ

পুনৰ লাভ জেহাদ ! ৰাহুল নাম লৈ হিন্দু কিশোৰীৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড নুৰ হুছেইনৰ
ফেচবুকত ৰাহুল নাম লৈ হিন্দু কিশোৰীক প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ৷ চাৰিদিন নিজৰ ঘৰত বন্দী কৰি ৰাখিছিল কিশোৰীগৰাকীক ৷
Published : July 21, 2026 at 7:13 PM IST
বিশ্বনাথ: ভুৱা পৰিচয়েৰে কিশোৰীক প্ৰেমৰ জালত পেলোৱাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ অভিযোগ অনুসৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৪ নং কুমলীয়া গাঁৱত সংঘটিত হৈছে লাভ জেহাদৰ এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷
স্থানীয় ৰাইজে কৰা অভিযোগ অনুসৰি নুৰ হুছেইন নামৰ এজন যুৱকে ফেচবুকত নিজকে ৰাহুল বুলি পৰিচয় দি প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী নাবালিকাক ৷
কেৱল প্ৰেমৰ জালত পেলোৱাই নহয়, কিশোৰীগৰাকীক নিজৰ ঘৰলৈ নি চাৰিদিন ধৰি আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিল নুৰ হুছেইনে ৷ ইফালে কিশোৰীগৰাকীৰ কোনো শুংসূত্ৰ নাপাই দিশহাৰা হৈ পৰে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক ৷ সেই সময়ছোৱাত ৰাহুল নামধাৰী নুৰে কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰলৈ আহি তেওঁক বিচাৰি পালে নে নাই বুলি খবৰ লোৱাও দেখা পায় স্থানীয় লোকে ৷
পাছত একাংশ স্থানীয় যুৱকৰ সন্দেহ হোৱাত ৰাহুলৰ ম’বাইল পৰীক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰে ৷ কিন্তু ম’বাইল বেয়া হোৱাৰ অজুহাত দেখুৱাই ঘটনাটোৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰে ৰাহুল ওৰফে নুৰ হুছেইনে ৷ তেতিয়া যুৱককেইজনে নুৰক লগত লৈ তেওঁৰ ঘৰলৈ যায় ৷ কিন্তু ঘৰ পোৱাৰ পাছতেই নুৰে সুবিধা বুজি পলায়ন কৰে ৷
পাছত নুৰৰ ঘৰৰ পৰা কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় যুৱককেইজনে ৷ কিশোৰীগৰাকীক ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখি যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ লগতে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া বুলি স্থানীয় লোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে । কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰৰ পাছতেই অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় উত্তেজনাৰ ৷
ঘটনাৰ খবৰ বিয়পি পৰা লগে লগে ক্ষুব্ধ ৰাইজে অভিযুক্তৰ ঘৰত জুই লগাই দিয়াৰ লগতে ঘৰৰ সকলো সা-সম্পত্তি ভাঙি নষ্ট কৰে ৷ অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰো দাবী জনায় উত্তেজিত ৰাইজে । ঘটনাস্থলীত বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অভিযুক্ত নুৰ আলীক আটক কৰাৰ লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত ১৬৪/২০২৬ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে পঠিওৱাৰ লগতে POCSO আইনৰ অধীনত অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনায় ৰাইজে ৷ এই কাৰ্যক অপহৰণ বুলি অভিহিত কৰি এনেকুৱা অপৰাধীক এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে বুলিও ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় সমাজকৰ্মী ৰুদ্ৰ ডংগেলে সংবাদ মাধ্যমক কয়, ‘‘আমাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া নাবালিকাক ভুৱা পৰিচয় দি প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে । অসম চৰকাৰে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছতো এনেকুৱা অপৰাধীৰ সাহস কেনেকৈ বাঢ়িছে? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ইমান কঠোৰ হোৱাৰ পিছতো ভয় কৰা নাই । এনেকুৱা অপৰাধীক এনকাউণ্টাৰৰ দৰে শাস্তি দিব লাগে ।’’
লগতে পঢ়ক: গোলাঘাট কছাৰীহাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, ম'হ চৰাবলৈ গৈ মৃত্যু এজনৰ