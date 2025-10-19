প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগৰ এমাহ : ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগৰ এমাহ : ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক অকল্পনীয়ভাৱে হেৰুওৱাৰ আজি এমাহ হ'ল । আজিও প্ৰতিজন অসমীয়া শোকত ম্ৰিয়মাণ ।
Published : October 19, 2025 at 10:15 PM IST
গুৱাহাটী : আজিৰ পৰা এমাহ আগতে অগণিত গুণমুগ্ধক কন্দুৱাই অজনা দেশলৈ গুচি গ'ল সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্রয়াণে বিগত এমাহ ধৰি অসমৰ আকাশ-বতাহ সকলো শোকাকুল কৰি ৰাখিছে ।
জীয়াই থাকোতে জুবিন গাৰ্গ যি জনসমুদ্ৰৰ মাজত বিলীন হৈ আছিল মৃত্যুৰ পিছত এই জনসমুদ্র মহাসাগৰত পৰিণত হৈছে । সকলোৱে জুবিন গাৰ্গক নিজৰ মাজতে সমাহিত কৰি শিল্পীগৰাকীক অমৰ কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব গাত পাতি লৈছে ।
আজি ৰাজ্যজুৰি শিল্পীগৰাকীৰ এমহীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । সকলোতে কেৱল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ গুণানুকীৰ্তন । সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজৰ লগতে আজি ৰাজনৈতিক দলসমূহেও এমহীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানেৰে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।
- প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যজুৰি ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান :
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আজি (দেওবাৰ) ৰাজ্যজুৰি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠিত কৰা হয় । গুৱাহাটীৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা ক্ষেত্ৰত দিনৰ ১২ বজাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত হয় আৰু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
শিল্পীজনৰ পূণ্যত্মাই অসমৰ ৰাইজক একত্ৰিত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে কি পৰিস্থিতিত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হৈছিল সেয়া অসমৰ ৰাইজে জানিব লাগিব আৰু জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই লাগিব । জুবিন গাৰ্গ আৰু সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই যিখন বৰ অসম বিচাৰিছিল সেইখন বৰ অসম আমি পাবই লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে গগৈয়ে ।
তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীজয়ে যিখন এছ আই টি গঠন কৰিছে, সেইখন এছ আই টিয়ে শ্যামকানু মহন্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক লুকুৱাবলৈহে কাম কৰা বুলি অসমৰ ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে । এইক্ষেত্ৰত ৰাইজে এছ আই টিৰ কাম-কাজৰ ওপৰতো তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব ।"
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বলীন কুলী, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকন, বিধায়ক নন্দিতা দাস, প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেকেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । মনাৱেন্দ্ৰ শৰ্মা ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ নামকে ধৰি আঠটি বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা সেৱক-সেৱিকাই হৰিনাম প্ৰদৰ্শন কৰি শিল্পজীনৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়ায় ।
এই অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিপুল গগৈ আৰু প্ৰদ্যুৎ ভূঞাই । ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে সৰ্বদলীয়ভাৱে দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ লক্ষীধৰ বৰা ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিলৈ যায় আৰু শিল্পীজনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
সাসংদ গগৈয়ে বিৰোধী দলসমূহে অনুষ্ঠিত কৰা এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি জুবিন গাৰ্গ ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত বুলি উল্লেখ কৰে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মানৱতাপ্ৰেমী নিৰ্দশন উজ্জীৱিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে কাম কৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে ।
ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উদ্যেগত সকলো জিলাতে আজি সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা, নাম-প্ৰসংগৰে প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।
- প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ অগপৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি :
সংগীতৰ ৰাজপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি আজি অগপৰ আমবাৰীস্থ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিয়লি এমহীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় । অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেন্দ্ৰ নাৰয়ণ কলিতাই জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখন বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পাছতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত সকলোৱে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ শইকীয়া, সুনীল ডেকা, প্ৰাক্তন সাংসদ তথা অগপৰ উপসভাপতি কুমাৰ দীপক দাস, জ্যেষ্ঠ নেতা হিৰণ্য কোঁৱৰ, অতুল কোঁচ, বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ড, প্ৰচাৰ সম্পাদক অংশুমান দত্ত, কাৰ্যালয় সম্পাদক নিপা ফুকনৰ লগতে দলৰ বিষয়ববীয়া, অগপৰ ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠনৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ উপৰি আন বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকি প্ৰিয় শিল্পীজনলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।
একেদৰে অগপৰ ডিমৰীয়া, দিশপুৰ, নিউ গুৱাহাটী, কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী আৰু জলুকবাৰী সমিতিৰ বিষয়ববীয়া সকলো উপস্থিত থাকে ৷ এই অনুষ্ঠানতে জুবিন গাৰ্গৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰা হয় ।
অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ লগতে সকলো জিলা সমিতি, বিধানসভা সমষ্টি সমিতি আৰু অন্যান্য সাংগঠনিক স্তৰসমূহতো আজি সন্ধিয়া শিল্পীগৰাকীৰ এমহীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ।
- ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত জুবিন গাৰ্গৰ এমহীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান :
সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত পুৱা ৯ বজাৰ পৰা শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । নাম প্ৰসংগ আৰু ভাগৱত পাঠেৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী মহানগৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিজেপি কার্যকৰ্তাই প্রিয় শিল্পীগৰাকীক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
উক্ত অনুষ্ঠানত শান্তা উজিৰ, মৃণালকান্তি মেধি, নমিতা ভট্টাচাৰ্য, মালবিকা বৰা, সন্ধ্যা মেনন তথা জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী বাদ্যযন্ত্রী ভদ্রকান্ত দাস আদিকে কৰি ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীয়ে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গক শ্রদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, পূব গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচাৰ্য, দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা, গুৱাহাটীৰ পৌৰ সভাৰ মেয়ৰ মৃগেণ শৰণীয়াকে আদি কৰি বিজেপি দলৰ বহু জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাই উপস্থিত থাকি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই বিশ্বনাথ জিলা কাৰ্যালয়ত জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত হোৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ কৰে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত আৰু স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ এলানি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ।
"ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী, Justice for Zubeen Garg" শীর্ষক ডিজিটেল আন্দোলন কার্যসূচী গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যৰ সকলো জুবিন অনুৰাগীয়ে চলোৱা ন্যায় যাত্ৰাত চামিল হৈছে । আজি ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ লগতে প্রয়াত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এমহীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দলৰ ৩৯ খন সাংগঠিন জিলা, ৪৩৩ মণ্ডলৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আয়োজন কৰা হয় ।
আনহাতে ২২ অক্টোবৰৰ পৰা ৩০ অক্টোবৰলৈ প্ৰতিখন জিলা সদৰত প্ৰয়াত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ “বিশাল জন সমদল” অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । অহা ২২ অক্টোবৰত এই বিশাল জন সমদল কাৰ্যসূচী নলবাৰী জিলাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ।
অহা ২৬ অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাজ্যখনৰ ২৫,০০০ৰো অধিক বুথত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন-কী-বাত কাৰ্যসূচীৰ লগতে প্রয়াত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু স্মৃতিচাৰণ সভাৰ আয়োজন কৰা হ'ব । বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ এজোপাকৈ নাহৰ গছ ৰোপণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিপালন কৰিব ।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয় কৰিবলৈ দলৰ বিধায়ক আৰু সাংসদসকলে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত জুবিন গাৰ্গৰ একোটাকৈ প্রতিমূর্তি স্থাপন কৰিব । প্ৰতিখন জিলাত সৰ্বস্তৰৰ নিৰ্বাচিত বিজেপিৰ জনপ্রতিনিধিসলৰ সহযোগত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ একোখন সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব ।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ দলৰ সাংসদ, বিধায়কসকলে নিজ সমষ্টিত একোখনকৈ প্ৰদৰ্শণীমূলক ফুটবল খেলৰ আয়োজন কৰিব । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ হৃদয় জুৱা গীত পৰিৱেশনেৰে ৫০০০ জুবিন অনুৰাগী দলীয় কার্যকর্তা, সমর্থক, শুভাকাংক্ষী সকলে সামূহিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিব ।
অহা ১৮ নৱেম্বৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৩০ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সামূহিক গীত পৰিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী প্রতিখন জিলাত অনুষ্ঠিত কৰিব ।