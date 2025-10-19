ETV Bharat / state

মন সাগৰত জোৱাৰ তুলি, প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী গুচি যোৱা এমাহ হ'ল

জুবিনবিহীন এটা মাহ ! অসমীয়াৰ প্ৰাণ, অসমৰ গৌৰৱ জুবিন গাৰ্গ যে নাই সেয়া যেন এতিয়াও মানি ল'ব বিচৰা নাই কোনেও ।

A month has passed since the death of legendary artist Zubeen Garg
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী গুচি যোৱা এমাহ হ'ল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2025

গুৱাহাটী: ১৯ ছেপ্টেম্বৰ সেইদিনা দিনৰ ভাগত ছিংগাপুৰৰ পৰা আহিছিল এটা হৃদয়বিদাৰক খবৰ । যি খবৰে ব্যথিত কৰিছিল প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক । খবৰ আছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ । সাগৰ তলিত শুৱ বিচৰা অসমীয়াৰ প্ৰাণ, হাৰ্টথ্ৰৱ চিৰদিনৰ বাবে শুই পৰিছিল সাগৰ তলিত । আজি ১৯ অক্টোবৰ, জুবিনবিহীন এটা মাহ ! অসমীয়াৰ প্ৰাণ, অসমৰ গৌৰৱ জুবিন গাৰ্গ যে নাই সেয়া যেন এতিয়াও মানি ল'ব বিচৰা নাই কোনেও । আজিও প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ দুচকু সেমেকা ।

স্বামীক সুঁৱৰি পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ আৱেগিক পোষ্ট:

নিশা সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাত পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ বিশেষ পোষ্ট । গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে উল্লেখ কৰে, "তুমি আছা .. সদায় থাকিবা । মাথোঁ কল্পনা নহয়, আত্মাৰ বান্ধোন জন্মান্তৰলৈ ! তুমিয়েই সকলো ক'বা.. হেজাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আনি দিবা,, বাট পোহৰাই খোজ দিয়াবা.. মই জানোঁ ! তুমিয়েই শিকালা, সাহস আৰু বিশ্বাস দিলা, পৃথিৱী দেখুৱালা.. মই মাথো তোমাৰ আঙুলিত ধৰি গৈ থাকিলোঁ । মোৰ ঈশ্বৰপুৰুষ ! তুমি মোক সদায়ে আৱৰি ৰাখিবা মই জানো !" লগতে #JusticeForZubeenGarg লিখি গৰিমাই সামাজিক মাধ্যমত বিচাৰিলে ন্যায় ।

শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান:

আজি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান । সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত পুৱা ১০বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান । জুবিন ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্যসূচীসমূহ এনেধৰণৰ-

  • পুৱা ১০বজাত:গীতা পাঠ
  • পুৱা ১১বজাত: সংকীর্তন
  • দিনৰ ১২বজাত: সর্বধর্ম প্রার্থনা
  • দিনৰ ২বজাত: লঘু আহাৰ
  • বিয়লি ৩ বজাত: ১০০টা নামতি দলৰ একেলগে নাম-প্রসংগ
  • বিয়লি ৫বজাত: ১০০ বাঁহী বাদকৰ দ্বাৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান
  • সন্ধিয়া ৬ বজাত: শিল্পী, কলা-কুশলীৰ বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান
  • নিশা ৮ বজাত: ভাওনা প্ৰদৰ্শন

উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গও । আনহাতে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্রদানৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই আজি ৰাজ্যজুৰি বন্তি প্রজ্বলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ সকলো দল-সংগঠনৰ উদ্যোগত দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ লক্ষীধৰ বৰা ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু ন‍্যায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হ’ব ।

ONE MONTH OF ZUBEEN GARG DEATH
LEGENDARY ARTIST ZUBEEN GARG
GARIMA SAIKIA GARG ZUBEEN GARG
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG DEATH

