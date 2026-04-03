ঘাতক পিতৃ ! ৰে'লৰ ভিতৰতে শিৰশ্ছেদ নাবালিকা কন্যাক
লখিমপুৰৰ চিলনীবাৰী ৰে'ল ষ্টেচনত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি । কন্যাক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা পিতৃক খেদি খেদি ৰাইজে ধৰিলে ।
Published : April 3, 2026 at 5:15 PM IST
লখিমপুৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ সকলো ব্যস্ত হৈ আছে । তেনে সময়তে লখিমপুৰত এক নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে । চলন্ত ৰে'লত পাষাণ পিতৃয়ে কণমানি কন্যাক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা এই ঘটনাটো চিলনীবাৰী ৰে'ল ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছে । তেজপুৰৰ ডেকাৰ গাঁৱৰ পৰা মূৰ্কংচেলেক অভিমুখী ইণ্টাৰচিটী ৰে'লখনত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ।
স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে চলন্ত ৰে'লতে পিতৃয়ে কন্যাক শিৰশ্ছেদ কৰিলে । জানিব পৰা মতে ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখৰ চাওতাল গাঁৱৰ নিবাসী সুনীল মুৰ্মুৱে ৬ বছৰীয়া কন্যাসহ গহপুৰৰ পৰা ঘৰলৈ বুলি ৰে'লখনত যাত্রা কৰি আছিল । কিন্তু ৰে'লখন আহি লখিমপুৰৰ চিলনীবাৰী ৰে'ল ষ্টেচন পোৱাৰ কিছু পূৰ্বে মোনাৰ পৰা এখন চোকা অস্ত্ৰ উলিয়াই কন্যাক ডিঙিত ঘপিয়ায় ।
লগে লগে ৰে'লখনত যাত্ৰীসকলৰ মাজত হুৱাদুৱা লাগে । তেনে সময়তে ৰে'লখন চিলনীবাৰী ষ্টেচনত প্ৰৱেশ কৰে । লগে লগে ৰে'লৰ পৰা নামি ঘাতক সুনীল মুৰ্মুৱে পলায়ন কৰে । কিন্তু একাংশ লোকে খেদি খেদি অভিযুক্ত পিতৃক কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "ৰে'লখনৰ পৰা লোকজনে জপিয়াই দিছে । পিছত দাদা এজনে পাইছে । তেতিয়া লোকজনে কৈছে মোক পেলাই দিছে । আমি সেই সময়ত গম পোৱা নাই । পিছত যেতিয়া গম পালো তেতিয়া আমি দুজনে গৈ ধৰিলোঁ ।"
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি গহপুৰত ৰে'লখনত উঠাৰে পৰা লোকজনে অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰি আছিল । অৱশেষত নাওবৈচাৰ চিলনীবাৰী ৰে'ল ষ্টেচন পোৱাৰ আগতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰে । সম্প্ৰতি লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু কিয় আৰু কি পৰিস্থিতিত কন্যাক এনেদৰে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে সুনীলে ? আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছত হে সকলো তথ্য ফাদিল হ'ব ।
