আজি বৰদোমাহী, বৰপেটা সত্ৰত জ্বলোৱা হ’ল মাঘৰ দোমাহীৰ মেজি
বৰপেটাকে ধৰি শতাধিক সত্ৰত আজি বৰদোমাহী পালন ৷ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত আজিহে প্ৰজ্বলিত কৰা হ'ল মাঘৰ মেজি ৷
Published : January 15, 2026 at 10:57 AM IST
বৰপেটা : সত্ৰীয়া ৰীতি পৰম্পৰাৰে আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটা সত্ৰত জ্বলোৱা হ’ল মাঘৰ দোমাহীৰ মেজি ৷ বুধবাৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটাত উৰুকা পালন কৰাৰ পাছত আজি পুৱা সত্ৰৰ নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ পিছত পূৰ্বৰে পৰা চলি অহা ৰীতিৰে সত্ৰৰ টুপৰ চোতালত বিৰিণাৰে সজা মেজিত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে অগ্নি সংযোগ কৰে ৷
সত্ৰৰ টুপৰ চোতালত বুঢ়াসত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে মেজি জ্বলোৱা সময়ত উপস্থিত থাকে বৰপেটা সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱ আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ৷ বৰপেটা সত্ৰত মাঘৰ মেজি জ্বলোৱা আৰু বিহু উপলক্ষে সত্ৰত সেৱা জনাবলৈ বহু ভক্তৰ সমাগম হয় ৷
পৰম্পৰা অনুযায়ী পুহৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা ৪ মাঘলৈ বৰপেটা সত্ৰত ৫ দিনীয়াকৈ মাঘৰ দোমাহী পালন কৰা হয় ৷ এই ৫ দিনে সত্ৰত নিত্য প্ৰসংগৰ লগতে নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ সংযোজন কৰা হয় ৷ বৰপেটা সত্ৰত মাঘৰ পহিলা তাৰিখটো অৰ্থাৎ আজিৰ দিনতো বৰদোমাহী হিচাপে পালন কৰা হৈছে ৷
বৰদোমাহী উপলক্ষে আজি বৰপেটা সত্ৰত পুৱাৰ নিত্য-নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ পিছত সত্ৰৰ টুপৰ চোতালত প্ৰজ্বলন কৰা মেজিৰ জুই উত্তাপ লোৱাৰ লগতে সত্ৰত সেৱা জনাবলৈ পুৱাৰে পৰা সত্ৰত সমবেত হয় বহু ভক্ত ৷ প্ৰজ্জ্বলিত মেজিৰ ছাঁইৰে কপালত তিলক লৈ প্ৰতিজন ভক্ত ঘৰমুৱা হয় ৷
আনহাতে আজি সত্ৰত পুৱা নিত্য প্ৰসংগত ভতিমা, নাম-প্ৰসংগ আৰু ভাগৱত পাঠ প্ৰসংগৰ পিছত নৈমিত্তিক প্ৰসংগত গায়ন-বায়নে গুৰু আসনৰ সন্মুখত গুৰুঘাট পৰিৱেশন কৰে ৷
বৰপেটা সত্ৰত উদযাপন কৰা মাঘৰ দোমাহী সন্দৰ্ভত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয়, "বৰপেটা সত্ৰৰ সকলোবোৰ উৎসৱ সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতি আৰু সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে পালন কৰা হয় ৷ আজি পবিত্ৰ মাঘ মাহৰ ১ তাৰিখ, আমি বৰদোমাহী হিচাপে লান কৰো ৷ পুৱাৰ পৰাই প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয় ৷ প্ৰসংগৰ পিছত দবা কোবোৱাৰ পিছত মেজি প্ৰদ্বলন কৰা হয় ৷ মেজিটো আচলতে একতাৰ প্ৰতীক ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আজি সমগ্ৰ বৰপেটাবাসীয়ে মেজিৰ উত্তাপ লৈছে ৷ বৰপেটা সত্ৰত মেজি জ্বলোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ ২২খন হাটিতে মেজি জ্বলোৱা হয় ৷ মেজিৰ জুইয়ে সমগ্ৰ বৰপেটাবাসীৰ উত্তাপ আনিছে ৷ আজি শীতক বিদায় দিছে ৷"