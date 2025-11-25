ETV Bharat / state

মহিলাৰ বাবে খোল খালে মছজিদৰ দুৱাৰ; মহানগৰীৰ এটা মছজিদৰ ব্যতিক্ৰমী সিদ্ধান্ত

মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ এখন মছজিদ কমিটীয়ে গ্ৰহণ কৰা বিশেষ পদক্ষেপে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

মহানগৰীত মহিলাৰ বাবে খোল খালে মছজিদৰ দুৱাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 25, 2025 at 5:06 PM IST

গুৱাহাটী : প্ৰচলিত ইছলামিক সমাজ ব্যৱস্থা আৰু নীতিত মহিলাৰ মছজিদত প্ৰৱেশ কৰাটো নিষিদ্ধ । নামাজ পঢ়িবলৈ মছজিদলৈ যাব নোৱাৰে মহিলাসকল । মহিলাসকলে ঘৰতে নামাজ পঢ়িব লাগে, সেয়াই প্ৰচলিত পৰম্পৰা । অৱশ্যে বৰ্তমান সময়ত এই পৰম্পৰাৰ বিপৰীতে মুষ্টিমেয় কেইটামান মছজিদ তথা মছজিদ পৰিচালনা সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা । অৱশ্যে সেয়া সংখ্যাত একেবাৰে তাকৰ ।

এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন মছজিদ কমিটীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ । এই পদক্ষেপৰ বাবে এই মছজিদটোৱে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । মহানগৰীৰ ছয়মাইলৰ দাৰান্ধ মছজিদ কমিটীয়ে মহিলাসকলৰ বাবে আছুতীয়াকৈ নামাজ পঢ়াৰ বাবে কোঠা নিৰ্মাণ কৰি সমাজলৈ ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।

মহানগৰীৰ এটা মছজিদৰ ব্যতিক্ৰমী সিদ্ধান্ত (ETV Bharat Assam)

এতিয়াৰে পৰা মুচাফিৰ মহিলা অৰ্থাৎ যিসকল মহিলা বাহিৰত থাকে তেওঁলোকক নামাজ পঢ়াৰ বাবে বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে । যাৰবাবে তেওঁলোকে মছজিদৰ বাহিৰত অপেক্ষা নকৰি মছজিদৰ ভিতৰত থকা আছুতীয়া কক্ষত নামাজ সম্পন্ন কৰিব পাৰিব । মহিলাসকলে যিহেতু মছজিদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, সেয়ে তেওঁলোকে নিজৰ স্বামী, পিতৃ বা পুত্ৰই মছজিদৰ ভিতৰত নামাজ পঢ়িবলৈ গ'লে নামাজ শেষ হোৱালৈকে মছজিদৰ বাহিৰতে অপেক্ষা কৰিব লাগে । ফলত দীৰ্ঘদিনীয়া চিন্তা-চৰ্চাৰ অন্তত গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াস্থিত ছয়মাইল দাৰান্ধ মছজিদে মহিলাসকলৰ বাবে আছুতীয়া নামাজৰ কক্ষ নিৰ্মাণ কৰিছে ।

কিয় এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে মছজিদ কমিটীয়ে

এই সন্দৰ্ভত দাৰান্ধ মছজিদ কমিটীৰ সম্পাদক ৰেকিব আহমেদে কয়, "তিনিমাহ পূৰ্বে আমাৰ মছজিদত মহিলা মুচাফিৰৰ বাবে নামাজৰ কক্ষটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বহুদিনীয়া চিন্তাৰ অন্তত এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কিয়নো বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছিল যে দূৰ-দূৰণিৰ পৰা বহু মুচাফিৰে মছজিদলৈ নামাজ পঢ়িব আহিলে তেওঁলোকৰ পত্নীয়ে নামাজৰ সময়ত বাহিৰতে অৰ্থাৎ ৰাজপথত বা গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় । তেওঁলোকে মছজিদৰ সন্মুখত থাকিও নামাজ পঢ়িব নোৱাৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কেতিয়াবা আমি কাষৰ মানুহৰ ঘৰত নামাজ পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ । কিয়নো বহু মহিলাই সময়ৰ নামাজ সময়ত সম্পন্ন কৰিব খোজে । সেয়েহে আমি মছজিদৰ এটা অংশ ভাঙি মুচাফিৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা আছুতীয়া নামাজ কক্ষ নিৰ্মাণ কৰিলোঁ । ৰাইজে আগবঢ়োৱা আৰ্থিক অনুদানেৰে এই নামাজ কক্ষটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"

মহানগৰীত মহিলাৰ বাবে খোল খালে মছজিদৰ দুৱাৰ (ETV Bharat Assam)

ৰাইজৰ সঁহাৰি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "নামাজ কক্ষটো নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত ৰাইজৰ পৰা ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ । গুৱাহাটীৰ লাখটকীয়া মছজিদত আৰু হোজাইৰ মছজিদ এটাত মুচাফিৰ মহিলাৰ বাবে মহিলাৰ এনে কক্ষ আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ । পথৰ কাষৰ মছজিদবোৰত মহিলা মুচাফিৰৰ বাবে এনে ব্যৱস্থা কৰিলে মহিলাসকল উপকৃত হ'ব ।"

নামাজ পঢ়িবলৈ অহা মহিলাসকলে কি কয়

দাৰান্ধ মছজিদ মহিলা মুচাফিৰ নামাজ কক্ষটোলৈ নামাজ পঢ়িবলৈ অহা কেইবাগৰাকীও মহিলাই কয়, "দাৰান্ধ মছজিদ কমিটীয়ে মহিলা মুচাফিৰসকলৰ নামাজ পঢ়াৰৰ বাবে যি ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰবাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । আমাৰ ইয়াত নামাজ সম্পন্ন কৰি খুব ভাল লাগিছে । আমি ক'ৰবালৈ গ'লে নামাজৰ সময়ত স্বামীয়ে মছজিদৰ ভিতৰত নামাজ সম্পন্ন কৰে কিন্তু আমি বাহিৰত ৰৈ থাকিবলগীয়া হয় । ছয়মাইলত এতিয়াৰে পৰা এই অসুবিধাটো নহয় । কাৰণ আমিও এই নামাজ কক্ষত নামাজ সম্পন্ন কৰিব পাৰিম ।"

তেওঁলোকে লগতে কয়, "নামাজে আমাৰ জীৱনটো শৃংখলাবদ্ধ কৰি ৰাখে । আমি আগৰে পৰা চিন্তা কৰি আহিছোঁ মহিলাৰ বাবে মছজিদত কিয় নামাজ সম্পন্ন কৰাৰ সুবিধা নাথাকে । আমি কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ । দাৰান্ধ মছজিদ কমিটীয়ে যি ব্যৱস্থা কৰিলে তেওঁলোকে মহিলাসকলক সম অধিকাৰ দিলে ।"

