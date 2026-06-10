স্বামীৰ বন্ধুৰ সৈতে পলাই গ’ল পাৰুল, লগত নিলে পাঁচ লক্ষাধিক টকা
১৩ বছৰীয়া সংসাৰ এৰি পলাই গ’ল জনপ্ৰতিনিধি, বিপাঙত জনতা ৷ আত্মসহায়ক গোটৰো ধন হৰলুকিৰ অভিযোগ ।
Published : June 10, 2026 at 8:19 PM IST
অভয়াপুৰী: পৰকীয়া প্ৰেমৰ ঘটনা যেন এতিয়া তেনেই সাধাৰণ ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে এইখন অসমত । স্বামী, সন্তান এৰি পৰকীয়া প্ৰেমত পৰি বহু মহিলাই পলায়ন কৰিছে প্ৰেমিকৰ সৈতে । কোনো যদি ধৰা পৰিছে, আন কাৰোবাক আকৌ স্বামীয়ে নিবিচাৰে ঘূৰাই আনিবলৈ । এইবাৰ পিছে পলাই গ'ল এগৰাকী মহিলা ।
১৩ বছৰীয়া সংসাৰ এৰি প্ৰেমিকৰ সৈতে পলাই গ’ল এগৰাকী মহিলা ৷ এৰি গ’ল স্বামীক, এৰি গ’ল ১২ বছৰীয়া সন্তানক ৷ এই আজৱ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ বাতাবাৰী গাঁৱত । মহিলাগৰাকী হ’ল কলবাৰী পঞ্চায়তৰ সদস্যা পাৰুল দাস ৷
এইগৰাকী পাৰুল দাস আছিল বাতাবাৰীৰ 'প্ৰতিবাদ' আত্মসহায়ক গোটৰো সম্পাদিকা ৷ এমাহ পূৰ্বে স্বামীৰ বন্ধুৰ প্ৰেমত পৰি পলাই গ’ল মহিলাগৰাকী ৷ পাৰুলে নিজৰ স্বামীৰ বন্ধু সদানন্দ দত্তৰ সৈতে পলায় যায় ৷ কেৱল পলাই যোৱাই নহয়, আত্মসহায়ক গোটৰ নামত সভাপতিৰ অজ্ঞাতে পাঁচ লাখ টকা আৰু স্বামীৰ ভগ্নীৰ পৰাও ২ লাখ ৬০ হাজাৰ টকা লৈ পলায়ন কৰে জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে । সেয়েহে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে গোটৰ ১০ গৰাকী মহিলা ৷
ইফালে অভয়াপুৰী SBI শাখাৰ পৰা চহী জালিয়াতি কৰি ধন উলিওৱাৰ অভিযোগ পাৰুল দাসৰ বিৰুদ্ধে ৷ কেনেকৈ চহী জাল কৰি টকা উলিয়ালে মহিলাগৰাকীয়ে তাক লৈ সন্দিহান গোটৰ সদস্যাসকল । এই কাৰ্যত বেংকৰ কৰ্মচাৰী জড়িত থকাৰ সন্দেহ গোটৰ সদস্যাসকলৰ ৷ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে বেংক কৰ্তৃপক্ষক তদন্তৰ বাবে আবেদন কৰিছে যদিও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত পাৰুল দাসৰ স্বামীৰ ভগ্নীয়ে কয়, "আজি এমাহমান আগত মোৰ বৌ দাদাৰ এজন বন্ধুৰ লগত পলাই গৈছে । তাৰপাছত আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ । কিন্তু এতিয়া আমি কোনো খবৰ পোৱা নাই । তাৰোপৰি তেওঁ বহুত টকাৰ লেনদেন কৰি ঘৰৰ পৰা পলাই গৈছে । তেওঁ এটি ১২ বছৰীয়া সন্তানো আছে ।"
আনহাতে পৰিয়ালৰ লোকে অভয়াপুৰী আৰক্ষী থানাত ন্যায় বিচাৰি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আজিলৈ অভয়াপুৰী আৰক্ষীয়ে জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ সম্ভেদ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । এতিয়া জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কি ভূমিকা ল’ব সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিছে ।