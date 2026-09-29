জীৱন সংগ্ৰাম: ২৯ বছৰে চিলাই মেচিনটোৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া মাজুলীৰ যতিনৰ প্ৰেৰণাৰ কাহিনী

জীৱন সংগ্ৰাম: ২৯ বছৰে চিলাই মেচিনটোৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া মাজুলীৰ যতিনৰ প্ৰেৰণাৰ কাহিনী
১৯৯৭ চনৰ পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে যতীন টেইলৰিং দোকানখনৰ জৰিয়তেই যতীন বৰুৱাই জীৱন সংগ্ৰাম চলাই আহিছে ।
Published : September 29, 2026 at 6:42 PM IST
মাজুলী: সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ এজন ব্যক্তি, যি দৰ্জীৰ কাম কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ লগতে উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰি দিছে মাজুলীৰ বহু যুৱতী-মহিলাক ৷ তেওঁৰ নাম যতীন বৰুৱা ৷
মাজুলীৰ ৰাৱণাপাৰত 'যতীন টেইলৰিং' নামেৰে তেওঁৰ এখন দোকান আছে । ১৯৯৭ চনৰ পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে এই দোকানখনৰ জৰিয়তেই যতীন বৰুৱাই জীৱন সংগ্ৰাম চলাই আহিছে । নিজৰ পৰিয়ালক সুন্দৰকৈ পোহপাল দিয়াৰ লগতে তেওঁ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাজ-পোছাক নিৰ্মাণত এক বিশেষ দখল ৰাখিছে ।
আজিৰ তাৰিখত মাজুলীৰ এক অনন্য প্ৰতিভা তথা আদৰ্শ স্বাৱলম্বী ব্যক্তি হৈছে যতীন বৰুৱা । ১৯৯৭ চনৰ পৰাই এইগৰাকী লোকে দৰ্জীৰ কাম কৰি আহিছে । যতীন বৰুৱাই পুৰুষ-মহিলা উভয়ৰে কাপোৰ চিলোৱাৰ লগতে ভাওনাৰ সাজ-পোছাক, মঞ্চত ব্যৱহৃত ড্ৰপ স্কীণ, চন্দ্ৰাতাপ আদি নিৰ্মাণ কৰে ৷ তেওঁ লগতে মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ চিলাইৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ আগত যতীন বৰুৱাই কয়, ‘‘মই ১৯৯৭ চনৰ পৰা এই কাম কৰি আহিছোঁ ৷ তাৰ আগতে মই বাহিৰত শিকি আহিছিলোঁ ৷ অন্য কামত জড়িত হৈ আছিলোঁ যদিও ১৯৯৭ চনৰ পৰা এই কাম ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই আছোঁ । ইয়াত চাদৰ-মেখেলা, চুৰিদাৰ, নামঘৰৰ চন্দ্ৰাতাপ, সত্ৰীয়া গায়ন-বায়নৰ চোলা, ভাওনাৰ ড্ৰেছ আদি সকলো বস্তু ইয়াত পোৱা যায় । যেতিয়ালৈকে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, এই কাম কৰি যাম । চিলাই মেচিন মেৰামতিৰ কামো মই নিজে কৰোঁ ।’’
সমাজৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যে যতীন বৰুৱাই বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ১,৭৫৪ গৰাকী মহিলাক চিলাইৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে । দোকানৰ উপৰিও মাজুলীৰ উদীয়মান যুৱক ড৹ অম্লানদ্বীপ বৰাৰ অনুপ্ৰেৰণাত এখন বিদ্যালয়তো তেওঁ নিয়মীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে । এতিয়াও বহুতো মহিলাই তেওঁৰ ওচৰত মাহেকীয়া ভিত্তিত কাম শিকি নিজাববীয়াকৈ সংস্থাপনৰ পথ বাচি লৈছে । সততা আৰু একাগ্ৰতাৰে কৰা কামৰ বাবে তেওঁৰ উপাৰ্জনো সন্তোষজনক ।
তেওঁ কয়, ‘‘এই ব্যৱসায়ত যথেষ্ট টকা আছে ৷ নিজেই কৰিব লাগিব, বেলেগ মানুহ লগাব নালাগে ৷ এই দোকানখনৰ পৰাই মই উপাৰ্জন কৰি আহিছোঁ ৷ ১৯৯৮ চনৰ পৰা মই প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৷ তেতিয়া প্ৰশিক্ষাৰ্থী কম আছিল ৷ কিন্তু প্ৰায় ২০১০ চনৰ পৰা বহু প্ৰশিক্ষাৰ্থী আহিছে ৷ মাহেকত ৪-৫ গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী থাকে ৷ এতিয়ালৈকে ১,৭৫৪ গৰাকী মহিলাই কাম শিকি ওলাই গৈছে৷ চামগুৰিত মই ড৹ অম্লানদ্বীপ বৰাৰ অনুপ্ৰেৰণাত বিদ্যালয়তো প্ৰশিক্ষণ দিওঁ ৷ চামগুৰিত যেনিয়েই যাওঁ মোৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত একোগৰাকী যুৱতী-মহিলা দেখা পাওঁ ৷ তেওঁলোকক দেখিলে মনটো ভাল লাগে ৷’’
উল্লেখ্য যে সত্ৰ নগৰী মাজুলীত ভাওনাৰ পোচাক, গায়ন-বায়নৰ পোচাক আদিৰ চাহিদা যথেষ্ট বেছি ৷ সেয়ে আন পোচাকৰ লগতে তেওঁ সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত এই পোছাকসমূহ নিৰ্মাণ কৰি চাহিদা পূৰণ কৰি আহিছে ৷
একনিষ্ঠ সাধনা আৰু কৰ্মস্পৃহাই যে এজন মানুহক স্বাৱলম্বনৰ দিশে আগুৱাই নিব পাৰে, তাৰেই জ্বলন্ত নিদৰ্শন মাজুলীৰ যতীন বৰুৱা । নিজৰ উপাৰ্জনৰ সমান্তৰালকৈ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু আনক সংস্থাপনৰ বাট দেখুওৱা এইগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।
লগতে পঢ়ক: কবু চাপৰিৰ ভূগৰ্ভত হাইড্ৰ'কাৰ্বন-খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান : পৰিৱেশতন্ত্ৰত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব ?