ETV Bharat / state

১ কোটি টকাৰ বিনিময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া আব্দুল মুতালেবক আটক

স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়া আব্দুল মুতালেব ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৷

DEATH THREAT TO ASSAM CM
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি (Himanta Biswa Sarma's FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2026 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল অভিযুক্ত আব্দুল মুতালেব ৷ দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আব্দুল মুতালেবে ফেচবুকযোগে হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল ৷

এই ভাবুকিৰ পাছতে DGP হৰমীত সিঙে ঘটনা সন্দৰ্ভত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷ DGP সিঙে এই কথা ঘোষণা কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তটোক আটক কৰে ৷

DGP সিঙে জনোৱা মতে, মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া আব্দুল মুতালেবক মৰিগাঁৱৰ ভূৰাগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰি স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে জনতাক উদ্দেশ্যি ভাষণ দি আছিল ৷ সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক LIVE চলি আছিল ৷ তেতিয়াই আব্দুল মুতালেব নামৰ এটা একাউণ্টৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল ।

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুকযোগে লাইভ চলি থকা অৱস্থাতে আব্দুল মুতালেব নামৰ এই লোকজনে ১ কোটি টকাৰ বিনিময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়ে । ফেচবুকত তেওঁ লিখে - ‘‘Who will give me one crore I will kill Assam CM himanta biswa sarma ... who can give me contact me 99543904400 Pakistan jindabad পাকিস্তান জিন্দাবাদ ভাৰত মুৰ্দাবাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ ভাৰত মুৰ্দাবাদ ৷’’

স্বাভাৱিকতে জনৈক এই আব্দুল মুতালেবৰ ফেচবুকত দিয়া এনে কমেণ্টে অসম আৰক্ষীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনাটো হ’ল যে বহু সময়ত ফেচবুকযোগে বহুতেই পাকিস্তান জিন্দাবাদ জাতীয় বিভিন্ন মন্তব্য কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : ১৫ আগষ্ট আৰু ২৬ জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ গুৰুত্ব কি? জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন

লগতে পঢ়ক : স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰত্যাহ্বান, বিদ্ৰোহীৰ আতংক আৰু এটা প্ৰজন্মৰ মনত ৰৈ যোৱা অপূৰ্ণ আশা

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি
হিমন্তক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি
স্বাধীনতা দিৱস
ফেচবুকযোগে হত্যাৰ ভাবুকি
DEATH THREAT TO ASSAM CM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.