১ কোটি টকাৰ বিনিময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া আব্দুল মুতালেবক আটক

১ কোটি টকাৰ বিনিময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া আব্দুল মুতালেবক আটক
স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়া আব্দুল মুতালেব ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৷
Published : August 15, 2026 at 11:49 AM IST
হায়দৰাবাদ : ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল অভিযুক্ত আব্দুল মুতালেব ৷ দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আব্দুল মুতালেবে ফেচবুকযোগে হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল ৷
এই ভাবুকিৰ পাছতে DGP হৰমীত সিঙে ঘটনা সন্দৰ্ভত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷ DGP সিঙে এই কথা ঘোষণা কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তটোক আটক কৰে ৷
DGP সিঙে জনোৱা মতে, মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া আব্দুল মুতালেবক মৰিগাঁৱৰ ভূৰাগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰি স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে জনতাক উদ্দেশ্যি ভাষণ দি আছিল ৷ সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক LIVE চলি আছিল ৷ তেতিয়াই আব্দুল মুতালেব নামৰ এটা একাউণ্টৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুকযোগে লাইভ চলি থকা অৱস্থাতে আব্দুল মুতালেব নামৰ এই লোকজনে ১ কোটি টকাৰ বিনিময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়ে । ফেচবুকত তেওঁ লিখে - ‘‘Who will give me one crore I will kill Assam CM himanta biswa sarma ... who can give me contact me 99543904400 Pakistan jindabad পাকিস্তান জিন্দাবাদ ভাৰত মুৰ্দাবাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ ভাৰত মুৰ্দাবাদ ৷’’
স্বাভাৱিকতে জনৈক এই আব্দুল মুতালেবৰ ফেচবুকত দিয়া এনে কমেণ্টে অসম আৰক্ষীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনাটো হ’ল যে বহু সময়ত ফেচবুকযোগে বহুতেই পাকিস্তান জিন্দাবাদ জাতীয় বিভিন্ন মন্তব্য কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৷