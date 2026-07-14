অতীত মানেইতো মিঠা বিষাদ ! সময়ৰ সোঁতত হেৰাই যোৱা টাইপৰাইটাৰটোৱে এতিয়াও ধৰি ৰাখিছে এখন ঘৰ

অতীত মানেইতো মিঠা বিষাদ ! সময়ৰ সোঁতত হেৰাই যোৱা টাইপৰাইটাৰটোৱে এতিয়াও ধৰি ৰাখিছে এখন ঘৰ
খট্ খট্ শব্দৰ ঝংকাৰত জীৱন সংগ্ৰাম আৰু এক মোহনীয় অতীত ৷ ৪৬বছৰ ধৰি টাইপৰাইটাৰটোৰেই পৰিয়াল পোহপাল মৰিগাঁৱৰ মতিউৰ ৰহমানৰ ৷
Published : July 14, 2026 at 6:39 PM IST
মোহন হাজৰিকা
মৰিগাঁও: আধুনিক বিশ্বত নষ্টালজিয়া হৈ পৰা কেতবোৰ সামগ্ৰীক এতিয়াও এচাম মানুহে বুকুত বান্ধি লৈ ফুৰিছে ৷ স্মাৰ্ট ফোনে বজাৰ দখল কৰাৰ সময়ত কোনোৱে হয়তো ক'লা বগা ফোনতেই সপোন ৰচিছে, ডিজিটেল যুগত সকলো ডিজিটেল হৈ পৰাৰ সময়ত এতিয়াও বহুতে কাগজত কলমেৰে ৰং সানিছে, একেদৰে অফিচ-কাছাৰীত আধুনিক কম্পিউটাৰত সকলো ডিজিটেল হোৱাৰ সময়তো কেতবোৰ মানুহে টাইপ ৰাইটাৰতে প্ৰশাসনীয় কামকাজ কৰিছে ৷
আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ এজন ব্য়ক্তিৰ কথা ৷ এই ব্য়ক্তিগৰাকীয়ে এতিয়াও খট্ খট্ শব্দ কৰি নিজৰ এটি পুৰণি টাইপৰাইটত হাত বুলাই জীৱন সংগ্ৰাম অব্য়াহত ৰাখিছে ৷
কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল :
১৯৮০ চনৰ এটি কুঁৱলীসনা পুৱা । মৰিগাঁও আদালত চৌহদত তেতিয়া আজিৰ দৰে কোলাহল নাছিল । হাতত এটা পুৰণি, গধূৰ টাইপৰাইটাৰ মেচিন লৈ ডেকা ল’ৰা এজনে আদালতৰ এজোপা গছৰ তলত নিজৰ সৰু মেজখন পাতি লৈছিল ।
চফল ডেকাজনৰ চকুত আছিল এক সপোন ৷ অদম্য় স্পৃহাৰে বুকুত বান্ধি লৈছিল সপোন বাস্তৱ কৰাৰ সংকল্প ৷ লগতে ডেকাজনৰ কান্ধত নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়াৰো এক কঠিন সংকল্প আছিল । ১৯৮০ চনত এক সপোন লৈ মৰিগাঁও আদালত চৌহদত থিয় দিয়া ব্য়ক্তিগৰাকীৰ নাম হৈছে মতিউৰ ৰহমান ৷ জিলাখনৰ ৰহধলা গাঁৱৰ বাসিন্দা মতিউৰ ৰহমান ।
আৰু আজি ২০২৬ চন । সুদীৰ্ঘ ৪৬ টা বছৰ পাৰ হৈ গ’ল । মৰিগাঁও আদালতৰ ৰূপো বহু সলনি হ’ল, বাঁহৰ চালিৰ ঠাইত পকী অট্টালিকা উঠিল, মানুহ সলনি হ’ল, আনকি আদালতৰ কাম-কাজৰ প্ৰযুক্তিও সলনি হ’ল । কিন্তু সলনি নহ’ল কেৱল এটা দৃশ্য- মতিউৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ সেই বিশ্বাসী টাইপৰাইটাৰটো ।
যেতিয়া মতিউৰ ৰহমানে এই বৃত্তিটো বাছি লৈছিল, তেতিয়া মৰিগাঁও আদালত চৌহদত টাইপ কৰা মানুহ তেনেই কম আছিল । প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ সম্পূৰ্ণ অকলশৰে এই জীৱন সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিল ।
কঠিন পৰিশ্ৰম :
হাতৰ আঙুলিৰ চাপেৰে লোৰ বুটামবোৰ টিপি টিপি আইনী নথি-পত্ৰ, ওকালতনামা বা চুক্তিপত্ৰ টাইপ কৰাটো সহজ কাম নাছিল । এটা আখৰ ভুল হ’লেই গোটেই পৃষ্ঠাখন নতুনকৈ কৰিব লাগিছিল ।
পৰিয়ালৰ বোজা :
এই মেচিনটোৰ পৰা হোৱা উপাৰ্জনেৰেই তেওঁ ৰহধলাৰ ঘৰখন চলাইছিল । ঘৰৰ জ্যেষ্ঠজনৰ দায়িত্ব, মাক-দেউতাক, ভাই-ভনী আৰু পিছলৈ নিজৰ পত্নী-সন্তানৰ পোহপাল দিয়াৰ একমাত্ৰ সম্বল হৈ পৰিছিল এই শব্দ কৰা মেচিনটো ।
"খট্ খট্, খট্ খট্..." - এই শব্দটো কেৱল এটা মেচিনৰ শব্দ নাছিল, ই যেন আছিল মতিউৰৰ জীৱনৰ স্পন্দন ! যাৰ তালে তালে তেওঁৰ ঘৰৰ চৌকাত জুই জ্বলিছিল ।
সময়ৰ পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰত্যাহ্বান :
২০০০ চনৰ পাছৰ পৰা পৃথিৱীখন দ্ৰুতগতিত সলনি হ’বলৈ ধৰিলে । কম্পিউটাৰ আৰু ডিজিটেল প্ৰযুক্তিয়ে টাইপৰাইটাৰৰ ঠাই কাঢ়ি ল’লে । আদালতৰ বাকৰি খালী কৰি ইটোৰ পাছত সিটোকৈ কম্পিউটাৰ টাইপিং চেণ্টাৰ গঢ়ি উঠিল । নতুন প্ৰজন্মৰ ল’ৰা-ছোৱালীবোৰে ম’নিটৰলৈ চাই খৰতকীয়াকৈ কীব’ৰ্ডত আঙুলি চলাবলৈ ধৰিলে ।
বহুতে মতিউৰ ৰহমানক কৈছিল, "মতিউৰ দা, টাইপৰাইটাৰৰ দিন গ’ল । কম্পিউটাৰ এটা শিকি নলয় কিয় ?" কিন্তু মতিউৰৰ সেই পুৰণি মেচিনটোৰ প্ৰতি আছিল এক অবুজ আৱেগ । যি মেচিনটোৱে তেওঁক ৪৬ বছৰ ধৰি অন্ন দিলে, সন্মান দিলে, তাক তেওঁ কেনেকৈ এৰি দিয়ে ? তেওঁ কম্পিউটাৰৰ চাকচিক্যৰ মাজতো নিজৰ পুৰণি সতীৰ্থটোক বুকুত সাবটি ধৰি থাকিল ।
আচৰিত কথা যে, আজিৰ কম্পিউটাৰৰ যুগতো কিন্তু বহু অধিবক্তা আৰু মক্কেলে এতিয়াও বিশ্বাসী আৰু নিখুঁত কামৰ বাবে মতিউৰ ৰহমানৰ ওচৰলৈকে আহে । তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু নিখুঁত টাইপিঙে এতিয়াও তেওঁক আদালত চৌহদৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ কৰি ৰাখিছে ।
আজি ৪৬ বছৰ ধৰি একেখন আদালততে বহি কাম কৰি কৰি মতিউৰ ৰহমান নিজেই এক ইতিহাস হৈ পৰিছে । মৰিগাঁও আদালতলৈ অহা কেইবাটাও প্ৰজন্মৰ উকীল, ন্যায়াধীশ আৰু কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁক দেখি আহিছে । বহুতৰ বাবে তেওঁ কেৱল এজন টাইপিষ্ট নহয়, তেওঁ হ’ল নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰ এক জীৱন্ত প্ৰতীক ।
পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ স্বাৰ্থত আৰম্ভ হোৱা সেই ডেকা ল’ৰাজনৰ সংগ্ৰামখনে আজি ৪৬ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । বয়সৰ ভৰত হয়তো হাতৰ আঙুলিবোৰ অলপ শিথিল হৈছে, কিন্তু কামৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহ আৰু মৰ্যাদা কমা নাই ।
ৰহধলা গাঁৱৰ পৰা সদায় পুৱা আদালতলৈ অহা মতিউৰ ৰহমানে আজিও যেতিয়া টাইপৰাইটাৰৰ কী-বৰ্ডত আঙুলি থয়, তেতিয়া আকৌ সজীৱ হৈ উঠে ১৯৮০ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সেই সংগ্ৰামী দিনবোৰ ।
বৃত্তি যিয়েই নহওক কিয়, যদি তাত সততা আৰু নিষ্ঠা থাকে, তেন্তে এটা সাধাৰণ টাইপৰাইটাৰেও এজন মানুহক সমাজত সন্মানীয় কৰি তুলিব পাৰে । আধুনিকতাই মানুহক স্মাৰ্ট কৰি তুলিব পাৰে, কিন্তু পুৰণিত নিহিত হৈ থকা নিষ্ঠা-অধ্য়ৱসায় কেৱল সেই পুৰণি অভ্য়াসেহে সজীৱ কৰে ৷