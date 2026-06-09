ETV Bharat / state

এটকীয়া-দুটকীয়া জমা কৰি কৰি সঞ্জয়ে অৱশেষত...

এখন বুলেট চলোৱাৰ সপোন আছিল সুঁতিৰপাৰৰ সঞ্জয় পণ্ডিতৰ । তিনি-চাৰি বছৰে সঞ্চয় কৰা খুচুৰা পইচাৰে অৱশেষত বুলেট ক্ৰয়ৰ সপোন পূৰণ কৰিলে সঞ্জয়ে ।

A man from Nagaon who purchased bike by savings coins
খুচুৰা পইচা সঞ্চয়ৰে সঞ্জয়ৰ সপোন পূৰণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 3:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: ৰয়েল এনফিল্ড অৰ্থাৎ বুলেট এখন চলাবলৈ প্ৰায় যুৱকৰে সপোন থাকে ৷ এনে এক সপোন আছিল নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়াৰ ভিতৰুৱা গাঁও সুঁতিৰপাৰৰ সঞ্জয় পণ্ডিতৰো । সাধাৰণ গেলামালৰ দোকান এখনেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া সঞ্জয় পণ্ডিতে মনতে পুহি ৰাখিছিল বুলেট এখন কিনাৰ সপোন ।

অৱশেষত অটল সংকল্পৰে ৰয়েল এনফিল্ড বুলেট চলোৱাৰ সপোন সফল কৰি তুলিছে সঞ্জয় পণ্ডিতে । সাধাৰণ এখন গেলামালৰ দোকানী হৈ চাৰি বছৰ ধৰি খুচুৰা পইচা জমা কৰি এটা বৃহৎ সপোন পূৰণ কৰি সকলোৰে মন জয় কৰিছে সঞ্জয় পণ্ডিতে ।

মোৰো এটা সপোন আছিল... (ETV Bharat Assam)

দিনটোৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো সঞ্জয়ৰ মনত লুকাই আছিল এখন বুলেট চলোৱাৰ সপোন । বহুতো যুৱকৰ দৰে সঞ্জয়ৰো ৰয়েল এনফিল্ডৰ প্ৰতি আছিল সাংঘাটিক আকৰ্ষণ । কিন্তু সীমিত আয়ৰ মাজত সপোন পূৰণ কৰাটো সঞ্জয়ৰ বাবে সহজ নাছিল । তথাপিও তেওঁ হাৰ নামানিলে ।

ভিতৰুৱা গাঁৱৰ সৰু দোকানখনৰ উপাৰ্জনৰ ধনেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ উপৰিও সঞ্জয় পণ্ডিতে বুলেট ক্ৰয়ৰ বাবে এটকা দুটকাকৈ জমা কৰিছিল । বিগত প্ৰায় তিনি-চাৰি বছৰে এটকীয়া, দুটকীয়া আৰু পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা সঞ্চয় কৰি মুঠ ৩৪ হাজাৰ টকা জমা কৰিছিল । অৱশেষত ৩৪ হাজাৰ টকাৰ খুচুৰা পইচাও আগধন হিচাপে দি বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ লৈ বুলেট ক্ৰয়ৰ সপোন পূৰণ কৰিলে ।

A man from Nagaon who purchased bike by savings coins
খুচুৰা পইচা সঞ্চয়ৰে সঞ্জয়ৰ সপোন পূৰণ (ETV Bharat Assam)

৩৪ হাজাৰ টকাৰ খুচুৰা পইচা দিয়াৰ উপৰিও ২৬ হাজাৰ টকাৰ নোটসহ মুঠ ৬০ হাজাৰ টকা ডাউন পে'মেণ্ট হিচাপে দি সুঁতিৰপাৰৰ সঞ্জয়ে বুলেট ক্ৰয় কৰিলে । ২ লাখ ২৪ হাজাৰ টকা মূল্যৰ ৩৫০ চি চিৰ ৰয়েল এনফিল্ড বুলেট ক্ৰয় কৰি এতিয়া সঞ্জয় পণ্ডিতৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে ।

নগাঁও চহৰৰ খুটিকটীয়াৰ বজৰং ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰৰ পৰা ৩৪ হাজাৰ টকাৰ খুচুৰা পইচা জমা দি বুলেট ক্ৰয় কৰা সঞ্জয় পণ্ডিতে সপোন পূৰণৰ বাবে দেখুওৱা অটল ধৈৰ্য, নিয়মিত পৰিশ্ৰম আৰু সংকল্পৰ শলাগ লৈছে ডিলাৰ তথা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীয়েও । ৩৪ হাজাৰ টকাৰ খুচুৰা পইচা হিচাপ কৰিও ভাগৰি যোৱা নাই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰী ।

সপোনৰ বুলেট ক্ৰয় কৰি সঞ্জয় পণ্ডিতে কয়, “বুলেট এখন চলোৱাৰ মোৰ বহুত সপোন আছিল । এটকীয়া, দুটকীয়াৰ লগতে পাঁচটকীয়া জমা কৰি অৱশেষত মোৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ পাই মই আজি বহুত আনন্দ অনুভৱ কৰিছো । কষ্টৰ পইচা জমা কৰি তিনি-চাৰি বছৰৰ পাছতহে বুলেট এখন কিনিবলৈ সক্ষম হৈছো ।”

লগতে পঢ়ক : উজ্জ্বলা যোজনাতো মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ ! হ্ৰাস হ’ল ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰৰ সংখ্যা

TAGGED:

খুচুৰা পইচাৰে বুলেট ক্ৰয়
ৰয়েল এনফিল্ড বুলেট
খুচুৰা পইচা সঞ্চয়
ই টিভি ভাৰত অসম
PURCHASED BIKE BY SAVINGS COINS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.