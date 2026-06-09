এটকীয়া-দুটকীয়া জমা কৰি কৰি সঞ্জয়ে অৱশেষত...

এটকীয়া-দুটকীয়া জমা কৰি কৰি সঞ্জয়ে অৱশেষত...
এখন বুলেট চলোৱাৰ সপোন আছিল সুঁতিৰপাৰৰ সঞ্জয় পণ্ডিতৰ । তিনি-চাৰি বছৰে সঞ্চয় কৰা খুচুৰা পইচাৰে অৱশেষত বুলেট ক্ৰয়ৰ সপোন পূৰণ কৰিলে সঞ্জয়ে ।
Published : June 9, 2026 at 3:15 PM IST
নগাঁও: ৰয়েল এনফিল্ড অৰ্থাৎ বুলেট এখন চলাবলৈ প্ৰায় যুৱকৰে সপোন থাকে ৷ এনে এক সপোন আছিল নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়াৰ ভিতৰুৱা গাঁও সুঁতিৰপাৰৰ সঞ্জয় পণ্ডিতৰো । সাধাৰণ গেলামালৰ দোকান এখনেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া সঞ্জয় পণ্ডিতে মনতে পুহি ৰাখিছিল বুলেট এখন কিনাৰ সপোন ।
অৱশেষত অটল সংকল্পৰে ৰয়েল এনফিল্ড বুলেট চলোৱাৰ সপোন সফল কৰি তুলিছে সঞ্জয় পণ্ডিতে । সাধাৰণ এখন গেলামালৰ দোকানী হৈ চাৰি বছৰ ধৰি খুচুৰা পইচা জমা কৰি এটা বৃহৎ সপোন পূৰণ কৰি সকলোৰে মন জয় কৰিছে সঞ্জয় পণ্ডিতে ।
দিনটোৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো সঞ্জয়ৰ মনত লুকাই আছিল এখন বুলেট চলোৱাৰ সপোন । বহুতো যুৱকৰ দৰে সঞ্জয়ৰো ৰয়েল এনফিল্ডৰ প্ৰতি আছিল সাংঘাটিক আকৰ্ষণ । কিন্তু সীমিত আয়ৰ মাজত সপোন পূৰণ কৰাটো সঞ্জয়ৰ বাবে সহজ নাছিল । তথাপিও তেওঁ হাৰ নামানিলে ।
ভিতৰুৱা গাঁৱৰ সৰু দোকানখনৰ উপাৰ্জনৰ ধনেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ উপৰিও সঞ্জয় পণ্ডিতে বুলেট ক্ৰয়ৰ বাবে এটকা দুটকাকৈ জমা কৰিছিল । বিগত প্ৰায় তিনি-চাৰি বছৰে এটকীয়া, দুটকীয়া আৰু পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা সঞ্চয় কৰি মুঠ ৩৪ হাজাৰ টকা জমা কৰিছিল । অৱশেষত ৩৪ হাজাৰ টকাৰ খুচুৰা পইচাও আগধন হিচাপে দি বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ লৈ বুলেট ক্ৰয়ৰ সপোন পূৰণ কৰিলে ।
৩৪ হাজাৰ টকাৰ খুচুৰা পইচা দিয়াৰ উপৰিও ২৬ হাজাৰ টকাৰ নোটসহ মুঠ ৬০ হাজাৰ টকা ডাউন পে'মেণ্ট হিচাপে দি সুঁতিৰপাৰৰ সঞ্জয়ে বুলেট ক্ৰয় কৰিলে । ২ লাখ ২৪ হাজাৰ টকা মূল্যৰ ৩৫০ চি চিৰ ৰয়েল এনফিল্ড বুলেট ক্ৰয় কৰি এতিয়া সঞ্জয় পণ্ডিতৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে ।
নগাঁও চহৰৰ খুটিকটীয়াৰ বজৰং ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰৰ পৰা ৩৪ হাজাৰ টকাৰ খুচুৰা পইচা জমা দি বুলেট ক্ৰয় কৰা সঞ্জয় পণ্ডিতে সপোন পূৰণৰ বাবে দেখুওৱা অটল ধৈৰ্য, নিয়মিত পৰিশ্ৰম আৰু সংকল্পৰ শলাগ লৈছে ডিলাৰ তথা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীয়েও । ৩৪ হাজাৰ টকাৰ খুচুৰা পইচা হিচাপ কৰিও ভাগৰি যোৱা নাই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰী ।
সপোনৰ বুলেট ক্ৰয় কৰি সঞ্জয় পণ্ডিতে কয়, “বুলেট এখন চলোৱাৰ মোৰ বহুত সপোন আছিল । এটকীয়া, দুটকীয়াৰ লগতে পাঁচটকীয়া জমা কৰি অৱশেষত মোৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ পাই মই আজি বহুত আনন্দ অনুভৱ কৰিছো । কষ্টৰ পইচা জমা কৰি তিনি-চাৰি বছৰৰ পাছতহে বুলেট এখন কিনিবলৈ সক্ষম হৈছো ।”