ডেকা জীৰ হাৰত পৰশত প্ৰাণ পাইছে গুৰু আসনৰ সামগ্ৰীবোৰ
এই কৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁ মনত লাভ কৰিছে প্ৰশান্তি ৷ গুৰু আসনৰ লগতে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে সিংহ, কলচী, ম’ৰা চৰাই আদি ৷
Published : April 26, 2026 at 3:01 PM IST
বঢ়মপুৰ : অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে - য’তেই কৰ্ম, তাতেই ভক্তি ৷ ভগৱানক বিচাৰি চলাথ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, নিজৰ কৰ্মৰ মাজতে ঈশ্বৰক লাভ কৰিব পৰা যায় ৷ কেৱল যে পূজা-অৰ্চনা কৰিলেই ভগৱানৰ সানিধ্য লাভ কৰিব পৰা যায় তেনে নহয়, এই কথাষাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে ৷
নাম গণেশ ডেকা ৷ নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ তিনি নম্বৰ চিতলমাৰীৰ নিবাসী গণেশ ৷ তেওঁ ঈশ্বৰৰ নাম-কীৰ্ত্তন কৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে সাঁথৰ স্বৰূপ থাপনা তথা গুৰু আসনৰ লগতে আসনত থকা সিংহ, কলচী, ম’ৰা চৰাই আদি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ৷ এই কৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালকো ভৰণ-পোষণ দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
আজিৰ নতুন প্ৰজন্মৰ অধিকাংশই অসমীয়াৰ পৌৰাণিক ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিবোৰ লাহে লাহে পাহৰি গৈছে । এইবোৰক নতুন ৰূপ আৰু নতুন দিশ দিবলৈ নগাঁৱৰ গণেশ ডেকাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি থাপনা তথা গুৰু আসন সিংহাসনৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাছে এক নিদৰ্শন ।
মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে গঢ়ি থোৱা থাপনা তথা গুৰুআসন সম্পৰ্কীয় সামগ্ৰী বনোৱা লোকৰ বৰ্তমানলৈও অভাৱ হোৱা নাই । তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে নগাঁৱৰ কামপুৰৰ এইগৰাকী শিল্পীয়ে । তেওঁ গুৰু আসনৰ হাতী, সিংহ, কলচি, ম'ৰা চৰাই, ঘৰিয়াল, কাচ আদিৰ কাঠৰ পুতলা বনাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ লগতে কিছু পৰিমাণে আৰ্থিকভাৱেও লাভাম্বিত হৈছে ।
বৰ্তমানৰ হোজাই জিলাৰ ডৱকাৰ চন্দ্ৰ ডেকা তেখেতৰ গুৰু আছিল । দুটা কাঠৰ পুতলা বনাবলৈ তেখেতক দুদিন সময় লাগে । এইবোৰৰ উপৰিও বাঁহৰ সা-সজুলি ডলা, চালনি, খৰাহী, পাচী আদি বনোৱাৰ লগতে কৃষি-কৰ্ম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে গণেশ ডেকাই । বিভিন্ন সামাজিক, ধৰ্মীয় কামত অঞ্চলবাসীৰ মাজত সহযোগীতা কৰি অহা গণেশ ডেকা স্থানীয় লোকৰ মাজত ডেকা জী বুলি পৰিচিত ।
এই সম্পৰ্কত ই টিভি বাৰতৰে সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তুব্য কৰে ৷ গণেশ ডেকাই কয়, ‘‘মোৰ এই কামৰ উদ্দেশ্য হ'ল শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱে আৰু মাধৱদেৱৰ কামখিনি আগুৱাই লৈ যোৱা ৷ গুৰুদুজনাই আমাৰ বাবে বহু ঐতিহাসিক বস্তু গোটাই থৈ গৈছিল । সনাতন ধৰ্মৰ যিবোৰ বয়-বস্তু আছিল সেইবোৰক লৈ মই ঈশ্বৰৰ কামখিনি আগুৱাই নিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিছো ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘গাঁৱে-ভূঞে, চহৰে-নগৰে আজিকালি মহাভাৱত পাঠ হয় ৷ কিন্তু তাৰ মাজতো এটা কেৰুণ আছে । ভাগৱত পাঠ দুদিন, তিনি দিন বা এসপ্তাহলৈকে হয়, কিন্তু এই ভাগৱত পাঠে আমাৰ মাজত একতাৰ ভাব আনিব পৰা নাই । কাৰণ ভাগৱত পঢ়ি বা শুনি থকালৈকেহে আমাৰ নীতি আদৰ্শ ঠিকে থাকে ৷ কিন্তু ঘৰ-দুৱাৰ লাভ কৰাৰ পাছত আমাৰ গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা সেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ৷’’