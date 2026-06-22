নেতা-মন্ত্ৰীৰে সুসম্পৰ্ক, হাতত সাংবাদিকৰ পৰিচয় পত্ৰ, দেৱজিত মায়াজালত সৰ্বস্বান্ত বহুজন

নেতা-মন্ত্ৰীৰে সুসম্পৰ্ক, হাতত সাংবাদিকৰ পৰিচয় পত্ৰ, দেৱজিত মায়াজালত সৰ্বস্বান্ত বহুজন
নগাঁৱত দেৱজিৎ লস্কৰৰ বাবে সৰ্বস্বান্ত হ’ল কেবাজনো সাধাৰণ লোক ৷ প্ৰায় ২৫ জনকৈ খিলঞ্জীয়া যুৱকক প্ৰৱঞ্চনাৰে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ আছে এই প্ৰবঞ্চকটোৰ বিৰুদ্ধে ।
Published : June 22, 2026 at 5:51 PM IST
চামগুৰি: এটা মহাপ্ৰঞ্চকৰ কাহিনী ৷ খিলঞ্জীয়া যুৱকক সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাম ঠগন দিলে এইজন প্ৰৱঞ্চকে ৷ মুখত ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী-নেতাৰ নাম, হাতত সাংবিদকৰ পৰিচয় পত্ৰ ৷ সেয়া দেখুৱাই প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল পেলাই আহিছিল এই প্ৰৱঞ্চকে ৷ বিভিন্নজনৰ পৰা মাটিৰ দালালি কৰি লুটিলে লাখে লাখে টকা ৷ এই প্ৰৱঞ্চকটোৰ নাম দেৱজিৎ লস্কৰ, ঘৰ নগাঁও জিলাৰ দক্ষিণপাট বালিগাঁৱত ৷
নগাঁৱত দেৱজিৎ লস্কৰৰ বাবে সৰ্বস্বান্ত হ’ল কেবাজনো সাধাৰণ লোক ৷ প্ৰায় ২৫ জনকৈ খিলঞ্জীয়া যুৱকক প্ৰৱঞ্চনাৰে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ আছে এই প্ৰবঞ্চকটোৰ বিৰুদ্ধে । মাটিৰ দালালিৰ পৰা পেট্ৰ’ল পাম্প দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰালৈকে দেৱজিতৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ তালিকা বহু দীঘলীয়া ৷ মাটিৰ দালালিৰ নামত বিভিন্ন জনৰ পৰা লাখে লাখে টকা আত্মসাৎ কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰৱঞ্চক দেৱজিৎ লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে ।
অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাটি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ নামত দালালি কৰি বহুজনৰ লগত প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে দেৱজিতে । কেৱল মাটিৰ দালালিয়েই, নহয় খিলঞ্জীয়া যুৱকক ভুৱা আশ্বাস দি বিভিন্ন কৰ্মত নিয়োগ কৰাৰ নামতো লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ দেৱজিৎ লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে । বিভিন্ন কামত নিয়োগ কৰাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰোৱা এইসকল যুৱকক নিদিলে নিজৰ প্ৰাপ্য মজুৰি । তেওঁলোকে মজুৰি বিচাৰিলে মন্ত্ৰী-নেতাৰ নাম লৈ ভাবুকি দিয়ে এই প্ৰৱঞ্চকটোৱে । নিজকে এখন বাতৰি কাকতৰ সাংবাদিক বুলি পৰিচয় পত্ৰ দেখুৱাই ভয়-ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দেৱজিৎ লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে । তদুপৰি চৰকাৰী চাকৰি, পেট্ৰ’ল পাম্প আদি প্ৰদানৰ নামতো বিভিন্ন জনৰ পৰা লাখ লাখ টকা লোৱা বুলি একাংশ ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ কৰিছে । নিজকে মন্ত্ৰী-আমোলাৰ লগত সুসম্পৰ্ক আছে বুলি পৰিচয় দি এক ৰাজকীয় জীৱন কটাইছিল দেৱজিতে ৷
এই ক্ষেত্ৰত কেইজনমান ভুক্তভোগীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, ‘‘দেৱজিৎ লস্কৰ এটা প্ৰৱঞ্চক ৷ আমাক ইয়াত কাম কৰিবলৈ মাতি আনিছিল ৷ দহৰ পৰা বাৰ হাজাৰ টকা দৰমহা দিম বুলি কৈছিল ৷ কিন্তু পিছত টকা দিয়া নাছিল ৷ আমি টকা বিচাৰিলে মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ নাম লৈ ভাবুকি দিয়ে ৷ নিজকে সাংবাদিক বুলি কৈ উঠাই দিম বুলিও ভাবুকি দিয়ে ৷ এতিয়া ফোন কৰি থাকিলেও ফোন নধৰে ৷ আমাক কেতিয়াবা মাটি দেখুৱাবলৈ লৈ যায় ৷ মাটি বিক্ৰী কৰি লাখ লাখ টকা দিম বুলি কয় ৷ ভাল হোটেলত খুৱায়, আমাক নিজৰ দেহৰক্ষীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷’’
শেহতীয়াকৈ নগাঁৱৰ আফতাৰ হুছেইন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ১৬ বিঘা মাটি দেৱজিৎ লস্কৰে ক্ৰয়ৰ নামত প্ৰাৰম্ভিক আলোচনাৰ পিছতেই মাটি দখল কৰা বুলিও উত্থাপন হৈছে অভিযোগ । কিন্তু আফতাৰ হুছেইনক দেবজিৎ লস্কৰে নিদিলে এটকাও ধন । যাৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষী থানাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘুৰি ফুৰিছে ভুক্তভোগী আফতাৰ হুছেইন । প্ৰৱঞ্চক দেৱজিৎ লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত আছে গোচৰ ।
লগতে পঢ়ক: কৃষি পথাৰত চিৰাল ফাঁট, আকাশলৈ চাই বৰষুণ অপেক্ষা সৰুপথাৰৰ কৃষকৰ