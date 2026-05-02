আনত নহয়, স্ব-ভূমিত কৰ্ম কৰি বজাৰ দখলৰ দিশত অগ্ৰসৰ এজন উদ্যমী যুৱক

আনত নহয়, স্ব-ভূমিত কৰ্ম কৰি বজাৰ দখলৰ দিশত অগ্ৰসৰ এজন উদ্যমী যুৱক
পৰিকল্পিত কাঠফুলাৰ খেতিৰ ফাৰ্মত উপস্থিত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ৷ কাঠফুলা, মাকৈ, ব্ৰইলাৰ, গাহৰি ফাৰ্ম আদিৰে বজাৰ দখলৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছে দেৱাশীষ নেওগ ।
Published : May 2, 2026 at 2:40 PM IST
যোৰহাট : বিদেশৰ লোভনীয় চাকৰি নহয়, স্ব-ভূমিত কৰ্ম কৰাৰ হেঁপাহ দেৱাশীষৰ ৷ সেয়ে বিদেশৰ লোভনীয় চাকৰি ত্যাগ কৰি স্বভূমিলৈ ঘূৰি আহিল দেৱাশীষ নেওগ ৷ তাৰ পাছত ঘৰৰ আপোন বাৰীখনৰ পৰাই দেৱাশীষে আৰম্ভ কৰে এক যাত্ৰা ৷
এঢোপ এঢোপকৈ কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে বজাৰ দখল কৰাৰ লক্ষৰে আগবাঢ়িছে তিতাবৰৰ এইগৰাকী উদ্যমী যুৱক দেৱাশীষ নেওগ ৷ ঘৰৰ বাৰীতেই কাঠফুলা খেতি, মাকৈ খেতি, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম, গাহৰি ফাৰ্ম আদিৰে স্ব-নিয়োজিত কৰি তুলিছে তিতাবৰৰ বজালবাৰিৰ গাঁৱৰ এইগৰাকী যুৱকে ৷
নিজৰ লগতে দেৱাশীষ নেওগে নিজৰ লগতে আন দহজনকো দিছে কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ ৷ দেৱাশীষ নেওগে ঘৰৰ বাৰীতে আৰম্ভ কৰা এই ফাৰ্মখন শুকুৰবাৰে নিশা শুভ উদ্বোধন কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৷ কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেৱাশীষ নেওগৰ এই প্ৰচেষ্টাক শলাগ জনায় ৷
অতুল বৰাই কয়, ‘‘দেৱাশিষ নেওগ এজন শিক্ষিত যুৱক ৷ তেওঁ বিদেশতো আছিল ৷ তেওঁ নিজকে কৃষিকৰ্মত নিয়োজিত কৰিব বিচাৰিছে ৷ অকল নিজৰ উপকাৰ বাবে নহয়, ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ আনৰো কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিছে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘দেৱাশিষ নেওগে পশুপালন, কৃষি আদিৰ লগতে এতিয়া তেওঁ পৰিকল্পিতভাৱে কাঠফুলাৰ খেতি কৰিবলৈ প্ৰস্ততি চলাইছে ৷ ইতিমধ্যে তেওঁ বংগৰ পৰা উন্নত প্ৰজাতিৰ কাঠফুলাৰ বীজ আনিছে ৷ এই কৰ্মত স্থানীয় কেইবাগৰাকী মহিলাক নিয়োজিত কৰিছে, এয়া খুব ভাল কথা । তেওঁৰ এই উদ্যোগক মই শলাগ লৈছো ।’’
আনহাতে এই সন্দৰ্ভত দেৱাশীষ নেওগে কয়, ‘‘এতিয়া পণিৰৰ বিকল্প হৈ পৰিছে কাঠফুলা ৷ কাৰণ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰ’টিন থাকে ৷ কাঠফুলা খেতি কৰিবলৈ ইমান টান নহয় । মোৰ এই কাৰ্যত সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে স্থানীয় কেইবাগৰাকী মহিলা । ইয়াৰ জৰিয়তে পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে বহু যুৱক-যুৱতীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰিব ।’’