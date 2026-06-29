ETV Bharat / state

সমনীয়াৰ সান্নিধ্য়ত ১৫-১৬ বছৰীয়া ডেকা-গাভৰু হৈ পৰিছে ধেমাজিৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ককা-আইতা

জোনাইৰ এজন যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা ৷ একেলগে শতাধিক বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃ-মাতৃৰ বাবে তৃপ্তি-ভোজৰ আয়োজন ৷

MANY ELDERLY PARENTS TOGETHER
একেলগে শতাধিক বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃ-মাতৃৰ বাবে তৃপ্তি ভোজৰ আয়োজন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : সন্তানৰ বাবে পিতৃ-মাতৃ হৈছে ভগৱান সদৃশ । মাক-দেউতাকে বহুত কষ্ট আৰু ত্যাগ কৰি ল’ৰা-ছোৱালীক জন্ম দিয়াৰ পৰা ডাঙৰ-দীঘল কৰে । কিন্তু বৰ্তমান সততে ডিজিটেল মাধ্যমতে একাংশ সন্তানে পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব ৰাইজক দেখুৱায় আৰু যেন তাতেই সকলো সীমাবদ্ধ হৈ ৰয় ৷

শেহতীয়াকৈ সদাব্যস্ত ডিজিটেল পৃথিৱীখনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক ৰূপত জোনাইৰ এজন যুৱকক দেখা দিছে। নাম দীপক দলে ওৰফে টম দলে ৷ বিগত কেবাবছৰ ধৰি দীপকে তেওঁৰ কিছু সহযোগীৰ সৈতে মিলি প্ৰতিজন বৃদ্ধাক মনিজৰ সন্তানৰ দৰে মৰম কৰি তেওঁলোকক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে, য’ত কোনো কৃত্ৰিমতা নাই ।

একেলগে শতাধিক বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃ-মাতৃৰ বাবে তৃপ্তি ভোজৰ আয়োজন (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰে গালী গাঁৱৰ মৃৰং ঘৰত দেখা গ’ল একে সুলভ ছবি । গাঁওখনৰ প্ৰায় শতাধিক পিতৃ-মাতৃসম বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰাত দীপক দলে আৰু তেওঁৰ বন্ধু বৰ্গই ব্যস্ত হৈ পৰিল ।

বৃদ্ধ ককা-আইতাক তৃপ্তিৰে এসাজ খুৱাই সামাজিকভাৱে সেৱা লৈ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিলে দীপক আৰু তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গই । দীপক দলেৰ এনে মহানুভৱ ব্যতিক্ৰম মানৱ ধৰ্মক জোনাইবাসীয়ে শলাগ লৈছে ৷

জানিব পৰা অনুসৰি, উচ্চ শিক্ষিত যুৱক দীপক দলে প্ৰথমে অকলেই এই কাম আৰম্ভ কৰিছিল । গাঁওখনৰ বৃদ্ধালোকসকলক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰা স্বচ্ছ ছবিখন দেখি সময়ৰ সোঁতত দীপক দলেৰ কৰ্মৰ বাটত সহায়ক হিচাপে সংগ দিলে তেওঁৰ বন্ধু বিৰেণ কুলি, বৃষ্টি পেগু, টমাছ দলে, ফুলৰা পেগু, প্ৰণিতা পাৱ, আপেল পাৱ, কনেং মৰাং, নেহা পেগু, নুৰ দলে বিজয় কুলি, মহানৱ দলে, পবিত্ৰ দলে লগতে আৰু কেইবাজনো বন্ধুৱে ।

জোনাইৰ এজন লোকে কয়, ‘‘বিগত তিনি বছৰ ধৰি দীপকে এই কাম কৰি আহিছে ৷ আগলৈও যাতে তেওঁ এই কাম কৰি যাব পাৰে তাৰে আশা কৰিলো ৷’’

দীপক দলে কয়, ‘‘মই তিনিবছৰ ধৰি এই কাম কৰি আহিছো ৷ সকলো বৃদ্ধ ককা-আইতাই একেলগে ভোজ-ভাত খাইছে ৷ ভাল লাগিছে ৷’’

দীপক দলেৰ এজন বন্ধুৱে কয়, ‘‘বৃদ্ধ ককা-আইতাসকলে এই বয়সত ক’তো যাব নোৱাৰে ৷ ঘৰতে সোমাই থাকিব লগা হয় ৷ সেয়ে এই ভোজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে একে বয়সৰ মানুহ লগ পায়, কথা পাতে, মনত ৰং পায় ৷’’

আনহাতে, দেওবাৰে দীপক দলে আয়োজন কৰা এই সম্প্ৰতি ভোজতে গাঁৱৰে দুজনকৈ কৃতি ছাত্ৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক : ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন: জাগীৰোডত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ

TAGGED:

বয়োজ্যেষ্ঠ ককা আইতা
তৃপ্তি ভোজৰ আয়োজন
পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব
ই টিভি ভাৰত অসম
MANY ELDERLY PARENTS TOGETHER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.