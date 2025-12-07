ETV Bharat / state

জুই, জুই; প্ৰধানমন্ত্ৰী আগমনৰ পূৰ্বেই নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

প্ৰধানমন্ত্ৰী আগমনৰ প্ৰাকক্ষণত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। সাৰ কাৰখানৰ এম'নিয়া প্লাণ্টত হঠাৎ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত সৃষ্টি হয় আতংকময় পৰিৱেশ।

নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)
December 7, 2025

ডিব্ৰুগড় : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । সাৰ কাৰখানৰ এমনিয়া প্লাণ্টত অৰ্থাৎ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত বৰ্তমান উৎপাদনক্ষম হৈ থকা তৃতীয় গোটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত সৃষ্টি হয় আতংকিত পৰিৱেশ ।‌

এই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই । অনুমান কৰা হৈছে শ্বট চাৰ্কিট হোৱাৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকোপ ইমানে ভয়াৱহ আছিল যে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ক'লা ধোঁৱাৰে আৱৰি ধৰে ।

জুইৰ লেলিহান শিখাই তাৎক্ষণিকভাৱে বিস্তৃত অঞ্চল আৱৰি ল'ব খুজিছিল যদিও অগ্নিনিৰ্বাপন বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহনৰ তৎপৰতাত জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে ।

ঘটনাৰ পাছতে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ এজন বিষয়াই কয়, "সাৰ কাৰখানৰ এমনিয়া প্লাণ্টত কমপ্ৰেচাৰ হাউচত জুই লাগিছিল । ঘটনাৰ পাছতে সাৰ কাৰখানাৰ নিজা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, নিকৱৰ্তী এ পি এল, নাহৰকটীয়া ৰাজ্যিক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, দুলীয়াজান অইল, থাৰ্মেলৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় ।"

তেওঁ কয়, "এই ঘটনাত কোনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই । কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই বিষয়ে জানিবলৈ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।‌ সাৰ কাৰখানাৰ কিমান ক্ষতি হৈছে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই তদন্তৰ পাছতহে সকলো কথা জানিব পৰা যাব ।"

উল্লেখযোগ্য যে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ২১ ডিচেম্বৰত আহিব নামৰূপলৈ । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম নতুন প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত ভয়ংকৰ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে ।

