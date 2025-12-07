জুই, জুই; প্ৰধানমন্ত্ৰী আগমনৰ পূৰ্বেই নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড
প্ৰধানমন্ত্ৰী আগমনৰ প্ৰাকক্ষণত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। সাৰ কাৰখানৰ এম'নিয়া প্লাণ্টত হঠাৎ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত সৃষ্টি হয় আতংকময় পৰিৱেশ।
Published : December 7, 2025 at 9:55 PM IST
ডিব্ৰুগড় : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । সাৰ কাৰখানৰ এমনিয়া প্লাণ্টত অৰ্থাৎ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত বৰ্তমান উৎপাদনক্ষম হৈ থকা তৃতীয় গোটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত সৃষ্টি হয় আতংকিত পৰিৱেশ ।
এই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই । অনুমান কৰা হৈছে শ্বট চাৰ্কিট হোৱাৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকোপ ইমানে ভয়াৱহ আছিল যে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ক'লা ধোঁৱাৰে আৱৰি ধৰে ।
জুইৰ লেলিহান শিখাই তাৎক্ষণিকভাৱে বিস্তৃত অঞ্চল আৱৰি ল'ব খুজিছিল যদিও অগ্নিনিৰ্বাপন বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহনৰ তৎপৰতাত জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে ।
ঘটনাৰ পাছতে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ এজন বিষয়াই কয়, "সাৰ কাৰখানৰ এমনিয়া প্লাণ্টত কমপ্ৰেচাৰ হাউচত জুই লাগিছিল । ঘটনাৰ পাছতে সাৰ কাৰখানাৰ নিজা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, নিকৱৰ্তী এ পি এল, নাহৰকটীয়া ৰাজ্যিক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, দুলীয়াজান অইল, থাৰ্মেলৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় ।"
তেওঁ কয়, "এই ঘটনাত কোনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই । কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই বিষয়ে জানিবলৈ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । সাৰ কাৰখানাৰ কিমান ক্ষতি হৈছে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই তদন্তৰ পাছতহে সকলো কথা জানিব পৰা যাব ।"
উল্লেখযোগ্য যে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ২১ ডিচেম্বৰত আহিব নামৰূপলৈ । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম নতুন প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত ভয়ংকৰ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে ।