ষাঠি বছৰীয়া ৰজা-ৰাণীৰ বিয়া, গাঁওবাসীৰ উলাহে নধৰে হিয়া

ষাঠি বছৰীয়া ৰজা-ৰাণীৰ বিয়া, গাঁওবাসীৰ উলাহে নধৰে হিয়া
ৰজা-ৰাণীয়ে বিয়া পাতিছে, আয়তিয়ে দিছে উৰুলি । ষাঠি বছৰ বয়সত গাত মাহ-হালধি ঘঁহিলে দুয়ো । এক প্ৰতিবেদন ।
Published : March 17, 2026 at 2:50 PM IST
বঢ়মপুৰ: এখন গাঁৱত উখল-মাখল পৰিৱেশ । ৰন্ধাই ৰান্ধিছে, খোৱাই খাইছে, নচাই নাচিছে । কাৰোৰে যেন আহৰি নাই ! নহ'বনো কিয় ? গাঁওখনৰ ৰজা-ৰাণীৰ বিয়া, তাকো ষাঠি বছৰ বয়সত । ঠিকেই শুনিছে ৰজা-ৰাণীৰ বিয়া বুলিয়েই বিশেষ গাঁওখনত বিৰাজ কৰিছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । দৰা-কইনাক চাবলৈ ৰাইজে লগাইছে হেতা-ওপৰা ।
নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কঠিয়াতলীত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰজা-ৰাণীৰ বিয়া । ৰজা-ৰাণীৰ বিয়াৰ কথা ভালকৈ জানিবলৈ আপুনি যাব লাগিব কিছু বছৰ পিছুৱাই । কিছু বছৰ পূৰ্বে গাঁওখন ৰজা-ৰাণী নামৰ এই দুই পুৰুষ-মহিলাৰ মাজত প্ৰেমে কোঁহ মেলিছিল আৰু সেই প্ৰেমকে আধাৰ কৰি দুয়ো আগবাঢ়িল জীৱনত । দুয়োৰে মিলন হৈছিল যদিও সামাজিকভাৱে সম্পন্ন হোৱা নাছিল বিবাহকাৰ্য । সেয়ে সামাজিকভাৱে বৈবাহিক জীৱনৰ স্বীকৃতি পোৱা নাছিল তেওঁলোকে ।
খুবেই আৰ্থিক অনাটনৰ মাজত থকা পৰিয়ালটোৰ ৰজা-ৰাণীৰ ককায়েক, ভতিজাকো বৰ্তমান অসুস্থ । গাঁওখনৰ সকলোৰে মাজত ৰজা-ৰাণী নামেৰে পৰিচিত ৬০ বছৰৰো উৰ্দ্ধৰ অতি দৰিদ্ৰ তথা পিতৃ-মাতৃহাৰা এই দম্পতিৰ বুঢ়া বিবাহখন পাতি দি সামাজিকভাৱে স্বীকৃতি দিয়াৰ চিন্তা কৰে ৰাইজে ।
ভবা মতেই কাম, বিবাহ উপলক্ষে সকলোৱে দান-বৰঙণি তুলি অতি সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰিলে এই বিবাহখন । এই বিয়া চাবলৈ ওলাই আহিল গাঁওখনৰ লোকসকল।সকলোৱে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ দৰা-কইনাক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ যুগ্মজীৱন সুখৰ হোৱাৰ কামনা কৰিলে । দৰা-কইনা দুয়োৱে আশীৰ্বাদ ল'লে প্ৰভূ ভগৱন্তৰ শ্ৰী চৰণত । আয়তিসকলৰ উৰুলিৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ল নামঘৰ প্ৰাংগন । সকলোৱে নামঘৰৰ প্ৰাংগনত নাচি-বাগি উল্লাসৰে তৃপ্তিৰে মিলিজুলি খালে এসাঁজ ।
এই সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰ এগৰাকী মহিলাই ক'লে, "গাঁওখনৰ লোকসকলে তেওঁলোকক মৰমতে ৰজা আৰু ৰাণী বুলি মাতো । তেওঁলোকৰ বিয়াখন পাতিবলৈ সামৰ্থ নাই । সেয়ে তেওঁলোকক ৰাইজে শুভকামভাগ কৰি সহায় কৰি দিছে । পৰিয়ালটোক চৰকাৰৰ পৰা সহায় কৰিব লাগে, কিয়নো তেওঁলোকৰ কোনো নাই ককায়েক এজন আছে যদিও তেওঁ অসুস্থ, আজিলৈকে সতী-সন্ততি নহ'ল ।"
আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "তেওঁৰ নাম ৰজা আৰু পত্নীৰ নাম ৰাণী । বেলেগ নাম আছে, কিন্ত গাঁৱৰ ৰাইজে মৰমতে ৰজা-ৰাণী বুলি মাতে । তেওঁলোকৰ বয়স ষাঠি বছৰ পাৰ হৈ গ'ল । গতিকে ৰাইজে সহায়-সহযোগ কৰি বিয়াখন পাতিছে ।"