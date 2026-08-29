অগণন পক্ষীৰ কলৰৱত সূৰ্য উদয় হোৱা এখন গাঁও

অগণন পক্ষীৰ কলৰৱত সূৰ্য উদয় হোৱা এখন গাঁও
বগলী, কণামুচৰী, হাড়গিলা, পানী কাউৰীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ সুৰক্ষিত আশ্ৰয়স্থল খোৱাঙৰ সোণোৱাল বঙালী গাঁও ।
Published : August 29, 2026 at 2:30 PM IST
ডিব্ৰুগড় : পুৱাৰ সূৰ্যৰ প্ৰথম কিৰণৰ সৈতে যেতিয়া চৌদিশ শ শ পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰিত হৈ উঠে, তেতিয়া যেন প্ৰকৃতিৰ বুকুত এক অনন্য দৃশ্যৰ সৃষ্টি হয় । বাঁহনি, আম আদি গছৰ লগতে সৰু-বৰ প্ৰায় প্ৰতিজোপা গছতে জাক জাক চৰাই ।
বগলী, কণামুচৰী, হাড়গিলা, পানী কাউৰীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কোলাহলে পুৱা-গধূলি মুখৰিত কৰি ৰাখে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ সোণোৱাল বঙালী গাঁও ।
যি সময়ত প্ৰকৃতি ধ্বংস, বনাঞ্চল সংকোচন আৰু পক্ষী নিধনৰ ফলত বহু চিনাকি চৰাই ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে সেই সময়তে এই গাঁওখনে দাঙি ধৰিছে প্ৰকৃতি আৰু জৈৱবৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণৰ এক ব্যতিক্ৰমী নিদৰ্শন ।
যোৱা প্ৰায় ২০-২২ বছৰ ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শ শ পক্ষীৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি আহিছে গাঁওখনৰ ৰাইজে । স্থানীয় লোকৰ মতে ব'হাগ মাহৰ পাছতেই গাঁওখনলৈ এই পক্ষীবোৰৰ আগমন আৰম্ভ হয় । গছৰ ডালত বাহ সাজি পোৱালী জন্ম দিয়ে আৰু আহিন-কাতি মাহত পুনৰ অন্য স্থানলৈ উৰি যায় । বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এই ধাৰা অব্যাহত আছে ।
গাঁওখনৰ বাঁহ, আম আদি গছৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ বাৰীৰ গছবোৰো এই পক্ষীবোৰৰ নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলত পৰিণত হৈছে । কেৱল এই গাঁওখনে নহয় কেইটামান বছৰৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ হোৱা খোৱাং সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ গছবোৰতো বিভিন্ন পক্ষীয়ে আশ্ৰয় লৈছে । বিলুপ্ত হ'বলৈ ধৰা পক্ষীবোৰক সুৰক্ষা দি পক্ষীপ্ৰেমৰ অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰা খোৱাং সোণোৱাল বঙালী গাঁওখন এতিয়া প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷
এই পক্ষীবোৰৰ ভিতৰত বগলী আৰু হাড়গিলাৰ সংখ্যাই অধিক ৷ এই পক্ষীবোৰৰ মল-মূত্ৰ পৰি গাঁওখনত দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও গাঁওবাসীয়ে কেতিয়াও পক্ষীবোৰৰ অপকাৰ কৰা নাই । তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে সুৰক্ষাহে প্ৰদান কৰিছে । যাৰ বাবে পক্ষীবোৰে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰি গাঁওখনলৈ প্ৰতিবছৰে আহে আৰু বংশবৃদ্ধি কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "মোৰ এতিয়া ৪১ বছৰ হ'ল । মই জনাৰ পৰা পক্ষীবোৰ দেখি আছোঁ । এই পক্ষীবোৰ আমাৰ গাঁৱৰ বাবে আশীৰ্বাদ । আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে কয় যে এই চৰাই থাকিলে গাঁৱত ধুমুহা নাহে । সঁচাকৈয়ে যেতিয়াৰ পৰা এই চৰাইবোৰ ইয়াত আছে আমাৰ গাঁৱত ধুমুহাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা নাই । কিছুমান অসাধু লোকে কেতিয়াবা পক্ষীবোৰ মাৰিবলৈ আহে কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে খেদি দিয়ে ।"
এগৰাকী মহিলাই কয়, "বিভিন্ন ৰঙৰ পক্ষী আছে । কিছুমানৰ নামো নাজানোঁ । বহু দুৰ্গন্ধ হয় । কিন্তু আমি সহ্য কৰি থাকো । কোনেও আমনি নিদিওঁ । নিজৰ খাদ্য নিজেই বিচাৰি খায় । গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰৰ বাৰীত বৰ্তমান আশ্ৰয় লৈ আছে চৰাইবিলাকে । চৰাই চাবলৈ বিভিন্নজন আহে, ফটো মাৰি লৈ যায় ।"
প্ৰতিবছৰে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু পক্ষীপ্ৰেমী গাঁওখনলৈ আহে আৰু জাক জাক পক্ষীৰ দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে কেমেৰাত সেই মনোমোহা দৃশ্যবোৰ বন্দী কৰি লৈ যায় । ফলত গাঁওখন পৰ্যটনৰ স্থান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
যান্ত্ৰিকতাৰ পৃথিৱীত যেতিয়া উন্নয়নৰ নামত বনাঞ্চল সংকুচিত হৈছে আৰু পশু-পক্ষীৰ বাসস্থান সংকটত পৰিছে তেনে সময়ত এখন সাধাৰণ গাঁৱৰ মানুহে বিগত কেইবাটাও দশক ধৰি পক্ষীৰ সৈতে গঢ়ি তোলা এই সম্পৰ্ক আৰু সহাৱস্থান নিঃসন্দেহে প্ৰশংসাৰ পদক্ষেপ ।
লগতে পঢ়ক :
চাহ উদ্য়োগঃ অসম তথা উত্তৰ ভাৰতত নিলামৰ মূল্য দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস, উদ্বিগ্ন ভাৰতীয় চাহ সন্থা