প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক প্ৰদান কৰা চাৰিদশক পুৰণি পত্ৰখনৰ সৈতে আজিৰ সময়ৰ কি সম্পৰ্ক

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক প্ৰদান কৰা চাৰিদশক পুৰণি পত্ৰখনৰ সৈতে আজিৰ সময়ৰ কি সম্পৰ্ক
Published : November 24, 2025 at 5:10 PM IST
লখিমপুৰ: চাৰি দশকৰো পুৰণি এখন পত্ৰ । যি খন ১৯৮১ চনত প্ৰদান কৰা হৈছিল তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক । বৰ্তমান সময়ত প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে সেই পত্ৰখন ।
কি আছিল সেই পত্ৰখনত ?
সেইয়া ১৯৮১ চনৰ কথা । একাংশ বিদ্বান ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত অসমৰ আহোম সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সমাজ জীৱনৰ হকে কাম কৰিছিল দ্য অল আছাম টাই আহোম ছ’চাইটিয়ে । সেই ছ’চাইটিয়ে তেতিয়াই অনুভৱ কৰিছিল আহোমসকলৰ স্বাৰ্থৰ বাবে জনজাতিকৰণৰ বিকল্প নাই । সেয়ে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিলে এখন স্মাৰকপত্ৰ । স্মাৰকপত্ৰখনত আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰা অৱলোকন কৰি আহোমসকলৰ যে জনজাতিৰ সকলো বৈশিষ্ট্য আছে, সেই কথা উল্লেখ কৰি তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক হাতে হাতে প্ৰদান কৰিছিল । সেয়াই আছিল আহোমসকলৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰথমটো দাবী ৷
ইন্দিৰা গান্ধীক হাতে হাতে স্মাৰক পত্ৰখন প্ৰদান কৰিছিল দ্য অল আছাম টাই আহোম ছ’চাইটিৰ সভাপতি শিৱ বুঢ়াগোহাঁইসহ তেওঁক সংগত কৰা দয়ানন্দ বৰগোহাঁই, যোগানন্দ গগৈ, সুন্দৰ বুঢ়াগোহাঁই আৰু কুশ বৰুৱা আদিয়ে । পিছে সেই পত্ৰখন প্ৰদান কৰাৰ আজি চাৰিটা দশক উকলি গ’ল । কিন্তু আজিও পূৰণ নহ’ল সেই দাবী ।
শেহতীয়াকৈ টাই আহোমৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজ্য । দিনে-নিশাই কৰা প্ৰতিবাদে ৰাজ্য উত্তাল কৰি ৰাখিছে । এনে প্ৰেক্ষাপটত চাৰি দশকৰো পুৰণি এই স্মাৰক পত্ৰখনক লৈ চলিছে চৰ্চা । কিয়নো আহোমসকলৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে কৰা দাবী এয়াই প্ৰথম নহয় ৷ আন জনগোষ্ঠীতকৈ ৪৫ বছৰৰ আগতেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰা হৈছিল পত্ৰ । সেয়ে বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত পুনৰাই পুৰণি পত্ৰখনে গুৰুত্ব লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱাৰ পৰিনাতি, অৱসৰী শিক্ষক, অধিবক্তা মোহিনী মোহন গোহাঞিবৰুৱাই কয়, ‘‘বৰ্তমান অসমত ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণৰ দাবীত আন্দোলন কৰি দিনে-ৰাতি উত্তাল কৰি তুলিছে । অসম কঁপাই তুলিছে । এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত আহোমসকলে ১৯৮১ চনতেই টাই আহোম ছ’চাইটিয়ে তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ হাতত জনজাতিকৰণৰ দাবীত মেম’ৰেণ্ডাম দিছিল । টাই আহোম ছ’চাইটিয়ে গৈ টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণ লাগে বুলি মেম’ৰেণ্ডাম দিছিল । টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণৰ বাবে আজিৰ পৰা ৪৫ বছৰৰ আগতেই ডিমাণ্ড দিছিল । কিন্তু ৪৫ বছৰৰ পাছতো ভাৰত চৰকাৰে টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণ লাগে বুলি টু শব্দ এটাও কোৱা নাই । চকু মুদি আছে চৰকাৰখনে ।’’
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘আমাৰ ডিমাণ্ডটো অতি পুৰণি । গতিকে অতি সোনকালে টাই আহোমসকলৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ লাগে । ইন্দিৰা গান্ধীক প্ৰদান কৰা মেম’ৰেণ্ডামখনত চাওলুং চুকাফাৰ আগমনৰ পৰা পাছৰ পৰ্যায়লৈকে জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্রত আহোমসকলৰ বৈশিষ্ট্যসমূহক উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছিল । কিন্তু তাৰপিছতো চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত কোনো গুৰুত্ব নিদিলে ।’’
