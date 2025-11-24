ETV Bharat / state

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক প্ৰদান কৰা চাৰিদশক পুৰণি পত্ৰখনৰ সৈতে আজিৰ সময়ৰ কি সম্পৰ্ক

কি আছিল সেই পত্ৰখনত ? প্ৰধানমন্ত্ৰীক কোনে হাতে হাতে দিছিল পত্ৰখন ? সবিশেষ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদনত ৷

LETTER TO FORMER PM INDIRA GANDHI
প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু বিশেষ পত্ৰখন ((Courtesy: @dayakamPR and ETV Bharat Assam))
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 24, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: চাৰি দশকৰো পুৰণি এখন পত্ৰ । যি খন ১৯৮১ চনত প্ৰদান কৰা হৈছিল তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক । বৰ্তমান সময়ত প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে সেই পত্ৰখন ।

কি আছিল সেই পত্ৰখনত ?

সেইয়া ১৯৮১ চনৰ কথা । একাংশ বিদ্বান ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত অসমৰ আহোম সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সমাজ জীৱনৰ হকে কাম কৰিছিল দ্য অল আছাম টাই আহোম ছ’চাইটিয়ে । সেই ছ’চাইটিয়ে তেতিয়াই অনুভৱ কৰিছিল আহোমসকলৰ স্বাৰ্থৰ বাবে জনজাতিকৰণৰ বিকল্প নাই । সেয়ে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিলে এখন স্মাৰকপত্ৰ । স্মাৰকপত্ৰখনত আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰা অৱলোকন কৰি আহোমসকলৰ যে জনজাতিৰ সকলো বৈশিষ্ট্য আছে, সেই কথা উল্লেখ কৰি তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক হাতে হাতে প্ৰদান কৰিছিল । সেয়াই আছিল আহোমসকলৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰথমটো দাবী ৷

কি আছিল সেই পত্ৰখনত... (ETV Bharat Assam)

ইন্দিৰা গান্ধীক হাতে হাতে স্মাৰক পত্ৰখন প্ৰদান কৰিছিল দ্য অল আছাম টাই আহোম ছ’চাইটিৰ সভাপতি শিৱ বুঢ়াগোহাঁইসহ তেওঁক সংগত কৰা দয়ানন্দ বৰগোহাঁই, যোগানন্দ গগৈ, সুন্দৰ বুঢ়াগোহাঁই আৰু কুশ বৰুৱা আদিয়ে । পিছে সেই পত্ৰখন প্ৰদান কৰাৰ আজি চাৰিটা দশক উকলি গ’ল । কিন্তু আজিও পূৰণ নহ’ল সেই দাবী ।

শেহতীয়াকৈ টাই আহোমৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজ্য । দিনে-নিশাই কৰা প্ৰতিবাদে ৰাজ্য উত্তাল কৰি ৰাখিছে । এনে প্ৰেক্ষাপটত চাৰি দশকৰো পুৰণি এই স্মাৰক পত্ৰখনক লৈ চলিছে চৰ্চা । কিয়নো আহোমসকলৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে কৰা দাবী এয়াই প্ৰথম নহয় ৷ আন জনগোষ্ঠীতকৈ ৪৫ বছৰৰ আগতেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰা হৈছিল পত্ৰ । সেয়ে বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত পুনৰাই পুৰণি পত্ৰখনে গুৰুত্ব লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

Old memorandum given to Ex PM Indira Gandhi
প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক প্ৰদান কৰা চাৰিদশক পুৰণি পত্ৰখন (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱাৰ পৰিনাতি, অৱসৰী শিক্ষক, অধিবক্তা মোহিনী মোহন গোহাঞিবৰুৱাই কয়, ‘‘বৰ্তমান অসমত ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণৰ দাবীত আন্দোলন কৰি দিনে-ৰাতি উত্তাল কৰি তুলিছে । অসম কঁপাই তুলিছে । এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত আহোমসকলে ১৯৮১ চনতেই টাই আহোম ছ’চাইটিয়ে তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ হাতত জনজাতিকৰণৰ দাবীত মেম’ৰেণ্ডাম দিছিল । টাই আহোম ছ’চাইটিয়ে গৈ টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণ লাগে বুলি মেম’ৰেণ্ডাম দিছিল । টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণৰ বাবে আজিৰ পৰা ৪৫ বছৰৰ আগতেই ডিমাণ্ড দিছিল । কিন্তু ৪৫ বছৰৰ পাছতো ভাৰত চৰকাৰে টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণ লাগে বুলি টু শব্দ এটাও কোৱা নাই । চকু মুদি আছে চৰকাৰখনে ।’’

তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘আমাৰ ডিমাণ্ডটো অতি পুৰণি । গতিকে অতি সোনকালে টাই আহোমসকলৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ লাগে । ইন্দিৰা গান্ধীক প্ৰদান কৰা মেম’ৰেণ্ডামখনত চাওলুং চুকাফাৰ আগমনৰ পৰা পাছৰ পৰ্যায়লৈকে জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্রত আহোমসকলৰ বৈশিষ্ট্যসমূহক উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছিল । কিন্তু তাৰপিছতো চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত কোনো গুৰুত্ব নিদিলে ।’’

লগতে পঢ়ক: অস্তিত্বৰ গৰাহত ব্ৰিটিছ যুগৰ খাৰ ঘৰ, আজিও ইতিহাসৰ বহু যুঁজৰ নীৰৱ সাক্ষী

TAGGED:

FORMER PM INDIRA GANDHI
ইটিভি ভাৰত অসম
ALL ASSAM TAI AHOM SOCIETY
LETTER TO FORMER PM INDIRA GANDHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.