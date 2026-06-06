১৪ কুইণ্টল নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ জীয়াই জীয়াই পুতিলে মীন বিভাগে

১৪ কুইণ্টল নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ জীয়াই জীয়াই পুতিলে মীন বিভাগে
সোণাপুৰত মীন বিভাগৰ অভিযান । অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ ।
Published : June 6, 2026 at 9:40 AM IST
সোণাপুৰ: সোণাপুৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলা মীন বিভাগৰ এক সফল অভিযান । অঞ্চলটোৰ হঁহৰাত মীন বিভাগে জব্দ কৰিলে এখন নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ ভৰ্তি ডি আই বাহন । গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি মীন বিভাগে চলোৱা এই অভিযানত বাহনখনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ মাছখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বাহনখনত প্ৰায় ১৪ কুইণ্টল নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ মাছ সৰবৰাহ কৰি থকা হৈছিল । তেনে সময়তে মীন বিভাগে অভিযান চলাই বাহনসহ মাছখিনি জব্দ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত মীন বিভাগ আৰু সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ উপস্থিতি তথা সহযোগত জব্দকৃত থাইলেণ্ড মাগুৰখিনি এটা ডাঙৰ গাঁত খান্দি মাটিত পুতি ধ্বংস কৰা হয় ।
মীন বিভাগৰ বিষয়াৰ ভাষ্য:
এই সন্দৰ্ভত মীন বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, "একাংশ লোকে ডিমৰীয়া অঞ্চলত গোপনে নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰৰ ব্যৱসায় চলাই থকাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছিলোঁ । সেই ভিত্তিত আমি অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছোঁ । ইতিমধ্যে আমি বহুকেইগৰাকী এনে মৎস্য পালকক চিনাক্ত কৰি জৰিমণাও বিহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্য নকৰিবলৈ কঠোৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ ।"
থলুৱা মৎস্য প্ৰজাতিৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি:
মীন বিভাগৰ বিষয়াজনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই থাইলেণ্ড মাগুৰ মাছবিধক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে । যদি এই মাছ কোনো কাৰণত আমাৰ প্ৰাকৃতিক জলাশয়, বিল বা খাল-ডোঙালৈ ওলাই যায়, তেন্তে ই থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছবোৰ খাই তহিলং কৰিব আৰু আমাৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব ।
সেয়েহে, মীন বিভাগে সাধাৰণ ৰাইজ তথা মৎস্য পালকসকলক এনেধৰণৰ ক্ষতিকাৰক থাইলেণ্ড মাগুৰ মাছৰ পালন আৰু ব্যৱসায়ৰ পৰা সম্পূৰ্ণ দূৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাই । অনাগত দিনতো এনে ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি বিভাগে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।