ETV Bharat / state

নিজকে মন্ত্ৰীৰ পিএছঅ' বুলি দাবী কৰি যুৱতীক শাৰীৰিক-মানসিক নিৰ্যাতন, এজাহাৰ দাখিল যুৱতীৰ

চক্ৰেশ্বৰ মিলিৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই আমাৰ, মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ স্পষ্টীকৰণ ৷

lady has lodged a complaint at the paltan bazar police station
মন্ত্ৰীৰ পিএছঅ' বুলি দাবী কৰা চক্ৰেশ্বৰ মিলি বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল যুৱতীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 2, 2026 at 9:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : নিজকে এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী(পিএছঅ') বুলি পৰিচয় দিয়া চক্ৰেশ্বৰ মিলি নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী যুৱতী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ৷ চক্ৰেশ্বৰ মিলি নামৰ ব্যক্তিজনে ২০২৩ চনৰ পৰা যুৱতীগৰাকীক শাৰীৰিক, মানসিক নির্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ সেয়ে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে মিলিৰ বিৰুদ্ধে পল্টনবজাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷

দেওবাৰে এজাহাৰ দাখিল কৰি যুৱতীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘২০২৩ চনৰ পৰা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিলোঁ ৷ কিন্তু তেওঁ(চক্ৰেশ্বৰ মিলি) মোক প্ৰথমে বিবাহিত বুলি কোৱা নাছিল বাবে এবছৰৰো অধিক কাল সম্পৰ্কত আছিলোঁ ৷ যেতিয়া তেওঁ বিবাহিত বুলি মই গম পালো, তেতিয়া এই সম্পৰ্কটো বিচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ ৷’’

যুৱতীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘সম্পৰ্ক বিচ্ছেদৰ কথা শুনাৰ পাছতে তেওঁ মোক বহুত মানসিক অত্যাচাৰ চলাই আছিল ৷ পত্নী থাকিলেও মই তেওঁৰ লগত গোপন সম্পৰ্কত থাকিব লাগে বুলি তেওঁ মোক বাৰে বাৰে প্ৰস্তাৱ দিছিল, বিয়া পতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ কিন্তু নিজকে মন্ত্ৰীৰ পিএছঅ' বুলি ভয়-ভাবুকি দি নির্যাতন চলাইছে ।"

ভুক্তভোগীয়ে লগতে কয়, "ম'বাইলত আৱদ্ধ কৰা আপত্তিজনক ফটো, ভিডিঅ' আদিৰে মোক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চক্ৰেশ্বৰ মিলিয়ে ভিন্ন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ৷ আৰক্ষী আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰত থকাবলৈ মোক বাৰম্বাৰ ভাবুকি দিছিল ৷ কিন্তু তেওঁ আপত্তিজনক ভিডিঅ', ফটোবোৰ ৰাজহুৱা কৰিলে ৷ সেয়ে মই আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছো ৷"

যুৱতীগৰাকীয়ে দাবী কৰে, "চক্ৰেশ্বৰ মিলিয়ে নিজকে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী পৰিচয় দিছিল ৷ মিলিৰ ঘৰ লখিমপুৰ জিলাৰ ঘূণাসূঁতিত ৷"

যুৱতীগৰাকীৰ মন্তব্যৰ পাছতে এক্সৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে কয়, "যুৱতীগৰাকীয়ে দাবী কৰা চক্ৰেশ্বৰ মিলি মোৰ কোনো ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী নহয় ৷ যুৱতীগৰাকীয়ে যি অভিযোগ কৰিছে তাৰ সঠিক তথ্য নাই ৷ কোনো ধৰণৰ পদবী বা দায়িত্বতো তেওঁক কেতিয়াও নিয়োগ কৰা নাই ।"

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত প্ৰৱঞ্চনাৰে ধন সৰবৰাহৰ চেষ্টা; আৰক্ষীৰ জালত মহিলাসহ ৬ জন

TAGGED:

মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ স্পষ্টিকৰণ
চক্ৰেশ্বৰ মিলি বিৰুদ্ধে এজাহাৰ
যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ
পল্টনবজাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ
PALTAN BAZAR POLICE STATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.