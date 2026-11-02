নিজকে মন্ত্ৰীৰ পিএছঅ' বুলি দাবী কৰি যুৱতীক শাৰীৰিক-মানসিক নিৰ্যাতন, এজাহাৰ দাখিল যুৱতীৰ
চক্ৰেশ্বৰ মিলিৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই আমাৰ, মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ স্পষ্টীকৰণ ৷
Published : November 2, 2026 at 9:54 PM IST
গুৱাহাটী : নিজকে এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী(পিএছঅ') বুলি পৰিচয় দিয়া চক্ৰেশ্বৰ মিলি নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী যুৱতী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ৷ চক্ৰেশ্বৰ মিলি নামৰ ব্যক্তিজনে ২০২৩ চনৰ পৰা যুৱতীগৰাকীক শাৰীৰিক, মানসিক নির্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ সেয়ে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে মিলিৰ বিৰুদ্ধে পল্টনবজাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷
দেওবাৰে এজাহাৰ দাখিল কৰি যুৱতীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘২০২৩ চনৰ পৰা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিলোঁ ৷ কিন্তু তেওঁ(চক্ৰেশ্বৰ মিলি) মোক প্ৰথমে বিবাহিত বুলি কোৱা নাছিল বাবে এবছৰৰো অধিক কাল সম্পৰ্কত আছিলোঁ ৷ যেতিয়া তেওঁ বিবাহিত বুলি মই গম পালো, তেতিয়া এই সম্পৰ্কটো বিচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ ৷’’
According to recent media reports, a woman has lodged a complaint at the Paltan Bazar Police Outpost against a Personal Security Officer (PSO), alleging that the individual is connected to me. I wish to categorically clarify that the said individual is not my PSO and has never been appointed or engaged by me in any capacity. The allegation suggesting otherwise is entirely baseless. I urge everyone not to be misled by misinformation or attempts to create a false impression around this matter. I trust that an impartial investigation will establish the facts and bring the truth to light.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) November 2, 2026
যুৱতীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘সম্পৰ্ক বিচ্ছেদৰ কথা শুনাৰ পাছতে তেওঁ মোক বহুত মানসিক অত্যাচাৰ চলাই আছিল ৷ পত্নী থাকিলেও মই তেওঁৰ লগত গোপন সম্পৰ্কত থাকিব লাগে বুলি তেওঁ মোক বাৰে বাৰে প্ৰস্তাৱ দিছিল, বিয়া পতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ কিন্তু নিজকে মন্ত্ৰীৰ পিএছঅ' বুলি ভয়-ভাবুকি দি নির্যাতন চলাইছে ।"
ভুক্তভোগীয়ে লগতে কয়, "ম'বাইলত আৱদ্ধ কৰা আপত্তিজনক ফটো, ভিডিঅ' আদিৰে মোক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চক্ৰেশ্বৰ মিলিয়ে ভিন্ন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ৷ আৰক্ষী আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰত থকাবলৈ মোক বাৰম্বাৰ ভাবুকি দিছিল ৷ কিন্তু তেওঁ আপত্তিজনক ভিডিঅ', ফটোবোৰ ৰাজহুৱা কৰিলে ৷ সেয়ে মই আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছো ৷"
যুৱতীগৰাকীয়ে দাবী কৰে, "চক্ৰেশ্বৰ মিলিয়ে নিজকে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী পৰিচয় দিছিল ৷ মিলিৰ ঘৰ লখিমপুৰ জিলাৰ ঘূণাসূঁতিত ৷"
যুৱতীগৰাকীৰ মন্তব্যৰ পাছতে এক্সৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে কয়, "যুৱতীগৰাকীয়ে দাবী কৰা চক্ৰেশ্বৰ মিলি মোৰ কোনো ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী নহয় ৷ যুৱতীগৰাকীয়ে যি অভিযোগ কৰিছে তাৰ সঠিক তথ্য নাই ৷ কোনো ধৰণৰ পদবী বা দায়িত্বতো তেওঁক কেতিয়াও নিয়োগ কৰা নাই ।"
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত প্ৰৱঞ্চনাৰে ধন সৰবৰাহৰ চেষ্টা; আৰক্ষীৰ জালত মহিলাসহ ৬ জন