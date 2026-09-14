দুখন সৰু হাতৰ সঁহাৰি : বানসাহায্য হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আগবঢ়ালে টেকেলিৰ ধন
যোৰহাটৰ এই শিশুটিয়ে আগবঢ়োৱা সৰু সহায়ে হয়তো বানৰ ডাঙৰ ক্ষতি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াক সমাজক অনুপ্রাণিত কৰাৰ এক মহান প্ৰচেষ্টা বুলিব লাগিব ।
Published : September 14, 2026 at 2:17 PM IST
যোৰহাট : উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি আৰু ভয়াৱহতা নতুনকৈ উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । সৰ্বস্ব হেৰুওৱা বন্যাৰ্তৰ বিননি এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই । ইফালে চৰকাৰী-বেচৰকাৰী পৰ্যায়ত এতিয়াও সাহায্য প্ৰদান কৰাটো অব্যাহত আছে ।
চৰকাৰী স্তৰৰ উপৰি ব্যক্তিগতভাৱেও বহুতে সাধ্যানুসাৰে বানপীড়িতলৈ সাহায্য আগবঢ়াইছে । ধনী-দুখীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰকা-উদ্যোগপতি তথা সাধাৰণ লোকলৈ সকলোৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । কোনোবাই আৰ্থিকভাৱে সহায় আগবঢ়াইছে, আন কোনোবাই আকৌ শাৰীৰিকভাৱে ।
ইফালে উজনিৰ বন্যাৰ্তৰ দুখৰ সমভাগী হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা শিশুও । বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা শিশুৱেও নিজৰ পকেট খৰচৰ পৰা ৰাহি ধন বা ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয়ৰ পৰাও সাহায্য আগবঢ়াইছে । ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয়ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা মাটিৰ টেকেলি ভাঙিও ধন আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ।
এইবাৰ খেল-ধেমালি আৰু পখিলাৰ খেদাৰ সময়তেই এটি কণমানিয়ে দেখুৱাইছে মানৱতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন । বানপীড়িত লোকৰ দুখ-কষ্টই জোকাৰি গৈছিল যোৰহাটৰ এটি শিশুৰ কোমল মন । সেয়ে নিজৰ ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয়ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা 'ক্ষুদ্ৰ বেংক' মাটিৰ টেকেলিৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে যোৰহাটৰ কণমানি শিশুটিয়ে ।
পিতৃ-মাতৃৰ লগতে কোনো আত্মীয়-স্বজনে মৰমতে দিয়া পইচা সঞ্চিত কৰি ৰখা মাটিৰ টেকেলিটো মুখ্যমন্ত্ৰী তথা 'মামা'ৰ হাতত তুলি দিয়ে মাকৰ কোলাত উঠি অহা কণমানিটোৱে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও অত্যন্ত মৰমেৰে শিশুটিৰ এই মহানুভৱতাক আদৰণি জনায় আৰু মাটিৰ টেকেলিটো গ্ৰহণ কৰে । কণমানিটোৰ এই নিঃস্বাৰ্থ ত্যাগে সকলোৰে হৃদয় জিনে ।
উল্লেখ্য যে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোৰহাট ভ্ৰমণৰ সময়ত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে চিনামৰাত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী । তাতেই মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰি মাতৃ-কন্যাই সাহায্যৰ এই টেকেলিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত অৰ্পণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীক এই বান সাহায্য প্ৰদান কৰা শিশুটিৰ নাম হৈছে ৰিতিকা তাঁতী । তিতাবৰৰ পৰা মাতৃৰ সৈতে আহি কণমানি ৰিতিকাই বিগত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এটকা-দুটকাকৈ সঞ্চয় কৰি ৰখা মাটিৰ টেকেলিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত অৰ্পণ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত শিশু কন্যাটিৰ মাতৃয়ে কয়, "টেকেলিত পইচা ভৰোৱা অভ্যাসটো মোৰো সৰুৰে পৰা আছিল । মোৰ ল'ৰা-ছোৱালীকো শিকাইছোঁ । দুয়োটাৰে টেকেলিত পইচা ভৰোৱাৰ অভ্যাস কৰিছে । কেতিয়াবা ককাক-আইতাকে দিয়ে, কেতিয়াবা আমিও দিওঁ । আলহী আহিলেও দিয়ে । সেইবোৰ ভৰাই থয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যেতিয়া শিৱসাগৰ জিলাত বান হৈছিল ছোৱালীজনীয়ে নিউজ চাই বহুত দুখ কৰে । কেইটামান ল'ৰা-ছোৱালীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ টেকেলি আগবঢ়াই দিয়াও দেখিছে ছোৱালীজনীয়ে । তাৰ পৰাও অলপ উৎসাহিত হৈছে চাগৈ । তাৰ পিছত কয় মই মামালৈ টেকেলিটো আগবঢ়াই দিম বান সাহায্যৰ বাবে । তেনেকৈ সুযোগ-সুবিধাও নাপাওঁ । আজি চিনামৰালৈ অহাত ছোৱালীজনী লৈ মই আহিলোঁ । মামাক লগ পালোঁ । ছোৱালীজনীয়ে টেকেলিটো দিলে ।"
সৰু হাত দুখনেৰে কৰা এই সৰু সহায়ে হয়তো বানৰ এই ডাঙৰ ক্ষতি পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ই নিশ্চিতভাৱে সহস্ৰজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব আৰু সমাজক অনুপ্রাণিত কৰাৰ এক মহান প্ৰচেষ্টাৰ নিদৰ্শন হৈ ৰ'ব ।