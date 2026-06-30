ETV Bharat / state

পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কেকাইডং নদীত কম বয়সীয়া ঘঁৰিয়াল প্ৰত্য়ক্ষ, মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ আনন্দ প্ৰকাশ

অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য পুনৰ উজ্জীৱিত হোৱাৰ আশাব্যঞ্জক নিদৰ্শন বুলি মন্তব্য় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

A juvenile Gharial was recently spotted in the Kekaidong River in West Karbi Anglon
পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কেকাইডং নদীত কম বয়সীয়া ঘঁৰিয়াল প্ৰত্য়ক্ষ (@Himanta Biswa SarmaFB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰলৈ ভাল খবৰ ৷ অসমৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰত নতুন নতুন জীৱৰ সন্ধানে অসমৰ চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰৰ খবৰ দিয়ে ৷

পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কেকাইডং নদীত এটা কম বয়সীয়া ঘঁৰিয়াল দেখা পোৱাৰ লগে লগে এই অঞ্চলটোৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে এক আশাব্য়ঞ্জক খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে ।

অসমৰ নদী ব্যৱস্থাৰ পৰা অদৃশ্য হোৱা বুলি ভবা এই বিপন্নভাৱে বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিটো দৃশ্য়মান হোৱাৰ পিচতেই এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্য়মত ইয়াৰ ছবি প্ৰকাশ কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্য়মত ইয়াৰ ছবি প্ৰকাশৰ লগতে এয়া অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য পুনৰ উজ্জীৱিত হোৱাৰ এক আশাব্যঞ্জক নিদৰ্শন বুলি মন্তব্য় কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এনে বতৰাই অসমৰ নদী আৰু বনাঞ্চলসমূহ লাহে লাহে বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে অধিক সুৰক্ষিত আবাসস্থলী হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে । অনাগত দিনত ৰাজ্য়খনৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যোৱাৰ সংকল্পৰ কথাও মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দোহাৰে ।

এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্য়মত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা পোষ্টত কয়, "পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কেকাইডং নৈত এটি কম বয়সীয়া ঘঁৰিয়াল প্ৰত্যক্ষ হোৱাটো অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য পুনৰ উজ্জীৱিত হোৱাৰ এক আশাব্যঞ্জক নিদৰ্শন । এনে দৃশ্যই স্পষ্টকৈ বুজাই দিয়ে যে আমাৰ নদী আৰু বনাঞ্চলসমূহ ধীৰে ধীৰে বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে অধিক সুৰক্ষিত আবাসস্থলী হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে । অসমৰ সমৃদ্ধ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰৱৰ্তী দিনতো একেই দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাম ।"

উল্লেখ্য যে যোৱা ২৬ এপ্ৰিলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ ঘঁৰিয়াল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ।

ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জৰ মাইটে এপিচি এলেকাৰ ওচৰত এটা বালিচৰত ডিফলু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সংগমস্থলীত টহল দিয়া বনকৰ্মীৰ এটা দলে বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ ঘঁৰিয়ালে ৰ'দ লৈ থকা দৃশ্য প্ৰত্য়ক্ষ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক:কাজিৰঙাত পৰ্যটক গাইডৰ কেমেৰাত বন্দী বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ ঘঁৰিয়াল

আন এক অভিলেখৰ সাক্ষী : কাজিৰঙাত হালধীয়া ডিঙিৰ মাৰ্টেনৰ উপস্থিতি

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
পশ্চিম কাৰ্বি আংলং
ঘঁৰিয়াল
বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতি
JUVENILE GHARIAL IN KARBI ANGLON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.