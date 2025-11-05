উমাৰ বিশ্বজয়, বোকাখাতৰ বাসগৃহত আনন্দৰ লহৰ

উমাৰ বিশ্বজয়, বোকাখাতৰ বাসগৃহত আনন্দৰ লহৰ
উমা ছেত্ৰীৰ বাসগৃহত আনন্দৰ লহৰ । বিশ্বজয়ৰ সাফল্যত গৌৰৱান্বিত উমাৰ পিতৃ-মাতৃ ।
Published : November 5, 2025 at 12:10 PM IST
বোকাখাত: ভাৰতীয় নাৰীয়ে ৰচিলে ইতিহাস । পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপত খিতাপ অৰ্জন কৰিলে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰে । বিশ্বকাপ বিজয়ী মহিলা ক্ৰিকেটাৰৰ দলটোত আছে এগৰাকী অসম কন্যা । ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰৰ দলটোৱে ইতিহাস ৰচাত অন্যতম অৱদান আগবঢ়ালে বোকাখাতৰ সু-সন্তান উমা ছেত্ৰীয়ে । প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ল উমা ।
যিখন গাঁৱৰ পৰা, যিখন ঘৰৰ পৰা উমা ওলাই গৈছিল এই বাটেৰে, সেই গাঁওখনত, সেই ঘৰখনত এতিয়া আনন্দৰ লহৰ । নিজ কন্যাৰ সাফল্যত গৌৰৱান্বিত উমাৰ পিতৃ-মাতৃ, আত্মীয়-স্বজন । বোকাখাতৰ বাসগৃহত এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশ । সকলোৱে একেলগে উপভোগ কৰিলে উমাৰ খেল ।
ওৰেটো নিশা সাৰে থাকি নিজ ভাগিনী উমা ছেত্ৰীৰ খেল টেলিভিছনত চাই আনন্দত আত্মহাৰা মোমায়েকে ক’লে, "ভাৰত জিকিছে এয়া ভাল খবৰ ৷ ভাৰতৰ হৈ আমাৰ ভাগিনী উমাই খেলিবলৈ পাইছে আমি অতি আনন্দিত ৷ ইণ্ডিয়া টীম জিকিছে আমি স্ফূৰ্তি কৰিছোঁ ৷ গোটেই ৰাতি আমি শোৱা নাই ৷ বোকাখাতৰ নাম ৰাখিছে, অসমৰ নাম ৰাখিছে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাম ৰাখিছে । খেলৰ পূৰ্বে উমাৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ ৷"
উমা আগুৱাই যাওক, আৰু ভালকৈ খেলক বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি মোমায়েকে কয়,"বহুত দুখ-কষ্টৰ মাজেৰে উমা আগবাঢ়ি গৈছে ৷ ঘৰৰ পৰা ৭ কিঃমিঃ দূৰলৈ খোজ কাঢ়ি অহা-যোৱা কৰি উমা প্ৰতিদিনে খেলপথাৰলৈ নিত্য অভ্যাসৰ বাবে গৈছিল । কেতিয়াবা দেৰি হ’লে লগৰ কাৰোবাৰ ঘৰত থাকে আমি আনিবলৈ নিশা বিচাৰি যাওঁ ৷"
আনন্দিত উমাৰ পিতৃয়েও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে জীয়ৰি উমাৰ খেল টেলিভিছনত প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ কথা ৷ খেলৰ আগদিনা ভালকৈ খেলিবলৈ আশীৰ্বাদ কৰাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰে উমাৰ পিতৃয়ে ৷
একেদৰে, উমাৰ অংশগ্ৰহণ আৰু ভাৰতীয় মহিলা দলৰ বিশ্বকাপ জয়ত আনন্দিত উমাৰ ককায়েক ৷ উমা ছেত্ৰীৰ খেল চাবলৈ উমাৰ সৈতে মাতৃ আৰু সৰু ভাতৃও গৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে উমাৰ ককায়েকে ৷