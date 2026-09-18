বিমান বন্দৰৰ পৰা সোণাপুৰলৈ সেই বিশেষ এম্বুলেন্সখন... ! স্মৃতি সুঁৱৰি এতিয়াও চকু সেমেকি উঠে চালক টিকেন ডেকাৰ

বিমান বন্দৰৰ পৰা সোণাপুৰলৈ সেই বিশেষ এম্বুলেন্সখন... ! স্মৃতি সুঁৱৰি এতিয়াও চকু সেমেকি উঠে চালক টিকেন ডেকাৰ
জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ লৈ যোৱা এম্বুলেন্সখনৰ চালক টিকেন ডেকাৰ বাবে ২১ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো এক পাহৰিব নোৱৰা স্মৃতি হিচাপে ৰৈ গ'ল ।
Published : September 18, 2026 at 4:02 PM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰা । যাৰ সৈতে অসমৰ লাখ লাখ মানুহৰ আবেগ, চকুলো আৰু অসংখ্য স্মৃতি জড়িত হৈ আছে । সেই ঐতিহাসিক আৰু আবেগৰ যাত্ৰাৰ একেবাৰে ওচৰৰ পৰা সাক্ষী হৈছিল এখন বিশেষ এম্বুলেন্স আৰু সেই এম্বুলেন্সৰ ষ্টিয়েৰিং ধৰি থকা টিকেন ডেকা ।
এই এম্বুলেন্সতে জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সংগী । ছিংগাপুৰৰ পৰা নশ্বৰদেহ অসমত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত বিমানবন্দৰৰ পৰা এই এম্বুলেন্সখনেৰে সোণাপুৰলৈ জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰা আছিল । আনহাতে বিমানবন্দৰৰ পৰা সৰুসজাইলৈ যাত্ৰাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ টিকেন ডেকা সাক্ষী আছিল । সাধাৰণতে এগৰাকী ৰোগীক নিৰাপদে লৈ যোৱাটো এগৰাকী এম্বুলেন্স চালকৰ দায়িত্ব । কিন্তু টিকেন ডেকাৰ বাবে সেই দায়িত্ব জীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিন আৰু পাহৰিব নোৱৰা মুহূৰ্ত আছিল ।
জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ লৈ যোৱাৰ বাবে এম্বুলেন্সখন ফুলেৰে সজোৱা হৈছিল । এতিয়াও এম্বুলেন্সখনত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ফটো সংৰক্ষিত হৈ আছে । এতিয়াও এম্বুলেন্সখনত বহিলেই টিকেন ডেকাৰ বুকুত সেই স্মৃতিয়ে খুন্দা মাৰি উঠে । সেই সময়ৰ কথা সুঁৱৰি টিকেন ডেকাই কয় যে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে এনেদৰে দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হ'ব বুলি তেওঁ কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল ।
ইটিভি ভাৰতৰ আগত তেওঁ ২১ ছেপ্টেম্বৰৰ সেই দিনটোৰ কথা স্মৰণ কৰি কয়, "মই মোৰ অফিচক ধন্যবাদ দিব লাগিব । কাৰণ মোক সেই দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । মা ছাৰ্ভিছৰ মালিকে মোক কৈছিল যে টিকেন দা, আপুনি জুবিন দাৰ ডিউটিত যাব লাগিব । আপুনি সাজু হৈ লওক । তেনেকৈয়ে মই কাপোৰ পিন্ধি আহিলোঁ আৰু জিলা আয়ুক্তও আহিল । ছাৰে মোক ক'লে শুক্ৰেশ্বৰত গৈ ফুলেৰে এম্বুলেন্সখন সজাই লওঁক । তাতে ফুল সজাই লৈ লখৰালৈ গ'লো । য'ত জুবিন দাৰ ফটো লগোৱা হ'ল । তাৰ পৰা ডিচি অফিচলৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু ৰাতি মোক এছক'ৰ্ট দি বিমানবন্দৰ লৈ যায় । দাদাৰ (জুবিন গাৰ্গ) কথা যিমান ক'লেও কম হ'ব । বেয়াও লাগে ।"
বিমানবন্দৰৰ পৰাই এম্বুলেন্সত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ নশ্বৰদেহ লৈ টিকেন ডেকাৰ আবেগঘন যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । লাখ লাখ অনুৰাগীৰ মাজেৰে এম্বুলেন্সখন পাৰ হৈছিল । বিমানবন্দৰৰ পৰা কাহিলীপাৰাৰ ঘৰলৈ আৰু তাৰ পিছত সৰুসজাইলৈ । প্ৰতিটো পথতে মানুহৰ অসীম ভিৰ আছিল । সেই অভূতপূৰ্ব জনসমাগমৰ মাজেৰে এম্বুলেন্সখন চলাই নিয়া টিকেন ডেকাই সেই শোকৰ গভীৰতা অনুভৱ কৰিছিল । টিকেন ডেকাই কয়, "সেইদিনা ৰাস্তাত অগণন মানুহ সকলোৱে দেখিছে । দাদাক বিমানবন্দৰত উঠাই কাহিলীপাৰালৈ আহিছোঁ । ৰাস্তাত ইমানেই মানুহ যে গাড়ী শান্তিৰে চলাব পৰা নাই ।"
ইফালে সেই যাত্ৰাৰ মাজতে তেওঁৰ বাবে এক বিশেষ স্মৃতি ৰৈ গ'ল । জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সময়ত অনুৰাগীসকলে এম্বুলেন্সলৈ বিভিন্ন সামগ্ৰী আগবঢ়াইছিল । গামোচা আৰু আন আন উপহাৰেৰে এম্বুলেন্সখন ভৰি পৰিছিল । সেই সময়ত কোনো এজন অনুৰাগীয়ে আগবঢ়োৱা ডিঙিৰ মণি এডাল আহি তেওঁৰ গাত পৰিছিল । সেই মণিডাল আজিও তেওঁ পিন্ধি আছে । তেওঁ কয়, "দাদাক সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰ দিছিল । মই ডিঙিত পিন্ধি থকা এই মণিডাল কোনোবাই দিছিল কিন্তু আহি মোৰ কোলাত পৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰা দাদাৰ চিন হিচাপে মই নিজৰ লগত ৰাখিছোঁ ।"
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম যাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশ লৈছিল । কোনোৱে কান্দিছিল, কোনোৱে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ গান গাইছিল, কোনোবাই আকৌ ফুল আগবঢ়াইছিল । কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান লোকৰ ভূমিকা নীৰৱ আছিল । তাৰ ভিতৰত অন্যতম এম্বুলেন্সৰ চালক টিকেন ডেকা । কেইটামান ঘণ্টাই টিকেন ডেকাৰ জীৱনত এক এনে স্মৃতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল যাক তেওঁ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগ তথা অন্তিম যাত্ৰাৰ এবছৰ হ'ল । আজিও তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখতে ভাহি আছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সেই দৃশ্যবোৰ ।
লগতে পঢ়ক :