ETV Bharat / state

বিমান বন্দৰৰ পৰা সোণাপুৰলৈ সেই বিশেষ এম্বুলেন্সখন... ! স্মৃতি সুঁৱৰি এতিয়াও চকু সেমেকি উঠে চালক টিকেন ডেকাৰ

জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ লৈ যোৱা এম্বুলেন্সখনৰ চালক টিকেন ডেকাৰ বাবে ২১ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো এক পাহৰিব নোৱৰা স্মৃতি হিচাপে ৰৈ গ'ল ।

Zubeen Garg last ride
জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সাক্ষী এম্বুলেন্স চালক টিকেন ডেকা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 18, 2026 at 4:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰা । যাৰ সৈতে অসমৰ লাখ লাখ মানুহৰ আবেগ, চকুলো আৰু অসংখ্য স্মৃতি জড়িত হৈ আছে । সেই ঐতিহাসিক আৰু আবেগৰ যাত্ৰাৰ একেবাৰে ওচৰৰ পৰা সাক্ষী হৈছিল এখন বিশেষ এম্বুলেন্স আৰু সেই এম্বুলেন্সৰ ষ্টিয়েৰিং ধৰি থকা টিকেন ডেকা ।

এই এম্বুলেন্সতে জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সংগী । ছিংগাপুৰৰ পৰা নশ্বৰদেহ অসমত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত বিমানবন্দৰৰ পৰা এই এম্বুলেন্সখনেৰে সোণাপুৰলৈ জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰা আছিল । আনহাতে বিমানবন্দৰৰ পৰা সৰুসজাইলৈ যাত্ৰাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ টিকেন ডেকা সাক্ষী আছিল । সাধাৰণতে এগৰাকী ৰোগীক নিৰাপদে লৈ যোৱাটো এগৰাকী এম্বুলেন্স চালকৰ দায়িত্ব । কিন্তু টিকেন ডেকাৰ বাবে সেই দায়িত্ব জীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিন আৰু পাহৰিব নোৱৰা মুহূৰ্ত আছিল ।

জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সংগী সেই এম্বুলেন্সখন আৰু চালক টিকেন ডেকা (ETV Bharat)

জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ লৈ যোৱাৰ বাবে এম্বুলেন্সখন ফুলেৰে সজোৱা হৈছিল । এতিয়াও এম্বুলেন্সখনত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ফটো সংৰক্ষিত হৈ আছে । এতিয়াও এম্বুলেন্সখনত বহিলেই টিকেন ডেকাৰ বুকুত সেই স্মৃতিয়ে খুন্দা মাৰি উঠে । সেই সময়ৰ কথা সুঁৱৰি টিকেন ডেকাই কয় যে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে এনেদৰে দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হ'ব বুলি তেওঁ কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল ।

ইটিভি ভাৰতৰ আগত তেওঁ ২১ ছেপ্টেম্বৰৰ সেই দিনটোৰ কথা স্মৰণ কৰি কয়, "মই মোৰ অফিচক ধন্যবাদ দিব লাগিব । কাৰণ মোক সেই দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । মা ছাৰ্ভিছৰ মালিকে মোক কৈছিল যে টিকেন দা, আপুনি জুবিন দাৰ ডিউটিত যাব লাগিব । আপুনি সাজু হৈ লওক । তেনেকৈয়ে মই কাপোৰ পিন্ধি আহিলোঁ আৰু জিলা আয়ুক্তও আহিল । ছাৰে মোক ক'লে শুক্ৰেশ্বৰত গৈ ফুলেৰে এম্বুলেন্সখন সজাই লওঁক । তাতে ফুল সজাই লৈ লখৰালৈ গ'লো । য'ত জুবিন দাৰ ফটো লগোৱা হ'ল । তাৰ পৰা ডিচি অফিচলৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু ৰাতি মোক এছক'ৰ্ট দি বিমানবন্দৰ লৈ যায় । দাদাৰ (জুবিন গাৰ্গ) কথা যিমান ক'লেও কম হ'ব । বেয়াও লাগে ।"

Zubeen Garg last ride
জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সাক্ষী এম্বুলেন্সখন (ETV Bharat)

বিমানবন্দৰৰ পৰাই এম্বুলেন্সত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ নশ্বৰদেহ লৈ টিকেন ডেকাৰ আবেগঘন যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । লাখ লাখ অনুৰাগীৰ মাজেৰে এম্বুলেন্সখন পাৰ হৈছিল । বিমানবন্দৰৰ পৰা কাহিলীপাৰাৰ ঘৰলৈ আৰু তাৰ পিছত সৰুসজাইলৈ । প্ৰতিটো পথতে মানুহৰ অসীম ভিৰ আছিল । সেই অভূতপূৰ্ব জনসমাগমৰ মাজেৰে এম্বুলেন্সখন চলাই নিয়া টিকেন ডেকাই সেই শোকৰ গভীৰতা অনুভৱ কৰিছিল । টিকেন ডেকাই কয়, "সেইদিনা ৰাস্তাত অগণন মানুহ সকলোৱে দেখিছে । দাদাক বিমানবন্দৰত উঠাই কাহিলীপাৰালৈ আহিছোঁ । ৰাস্তাত ইমানেই মানুহ যে গাড়ী শান্তিৰে চলাব পৰা নাই ।"

Zubeen Garg last ride
জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সাক্ষী এম্বুলেন্সখন (ETV Bharat)

ইফালে সেই যাত্ৰাৰ মাজতে তেওঁৰ বাবে এক বিশেষ স্মৃতি ৰৈ গ'ল । জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সময়ত অনুৰাগীসকলে এম্বুলেন্সলৈ বিভিন্ন সামগ্ৰী আগবঢ়াইছিল । গামোচা আৰু আন আন উপহাৰেৰে এম্বুলেন্সখন ভৰি পৰিছিল । সেই সময়ত কোনো এজন অনুৰাগীয়ে আগবঢ়োৱা ডিঙিৰ মণি এডাল আহি তেওঁৰ গাত পৰিছিল । সেই মণিডাল আজিও তেওঁ পিন্ধি আছে । তেওঁ কয়, "দাদাক সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰ দিছিল । মই ডিঙিত পিন্ধি থকা এই মণিডাল কোনোবাই দিছিল কিন্তু আহি মোৰ কোলাত পৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰা দাদাৰ চিন হিচাপে মই নিজৰ লগত ৰাখিছোঁ ।"

Zubeen Garg last ride
জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সাক্ষী এম্বুলেন্সখন (ETV Bharat)
Zubeen Garg last ride
জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সাক্ষী এম্বুলেন্সখন (ETV Bharat)

প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম যাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশ লৈছিল । কোনোৱে কান্দিছিল, কোনোৱে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ গান গাইছিল, কোনোবাই আকৌ ফুল আগবঢ়াইছিল । কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান লোকৰ ভূমিকা নীৰৱ আছিল । তাৰ ভিতৰত অন্যতম এম্বুলেন্সৰ চালক টিকেন ডেকা । কেইটামান ঘণ্টাই টিকেন ডেকাৰ জীৱনত এক এনে স্মৃতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল যাক তেওঁ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগ তথা অন্তিম যাত্ৰাৰ এবছৰ হ'ল । আজিও তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখতে ভাহি আছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সেই দৃশ্যবোৰ ।

লগতে পঢ়ক :

জুবিন ব্য়ক্তি হিচাপে বিশেষ কিয় ?

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰা
টিকেন ডেকা
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.