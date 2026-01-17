সাজু মৌচন্দা পথাৰত বিশাল সভাগৃহ, উৎসুকতাৰ অন্ত নাই কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ

সাজু মৌচন্দা পথাৰত বিশাল সভাগৃহ, উৎসুকতাৰ অন্ত নাই কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ সাজু মৌচন্দা পথাৰ । উৎসুকতাৰে বাট চাই ৰৈছে কলিয়াবৰৰ ৰাইজে ।
Published : January 17, 2026 at 7:58 PM IST
কলিয়াবৰ: সাজু হৈ উঠিছে কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰত বিশাল সভাগৃহ । দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰায় সাত হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ এলিভেটেড কৰিড'ৰসহ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ শুভাৰম্ভণী কৰিব কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰত পৰা । ইয়াৰ বাবে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে সকলো প্ৰস্তুতি ।
ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ ব্যাপক উৎসুকতাৰে বাট চাই ৰৈছে কলিয়াবৰৰ ৰাইজে । এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ বিধান পৰিষদৰ সভাপতি, কলিয়াবৰ এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তিলক নাথে কয়, "ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কলিয়াবৰ লৈ আহিব । আমি কলিয়াবৰবাসী ৰাইজে যথেষ্ট ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছো । তেখেতৰ দিনত অসমত যিমানখিনি উন্নয়ন হৈছে, এনে উন্নয়ন ভৱিষ্যতেও হ'ব বুলি আশা ৰাখিছো ।"
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ উৎফুল্লিত কলিয়াবৰৰ এগৰাকী যুৱতী নমিতা চৌহানে কয়, "বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কলিয়াবৰ লৈ আহিছে । আমাৰ ঠাইলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছে, আমি সৌভাগ্যৱান । আদৰিবলৈ উৎসুক হৈ আছো । এছিয়া মহাদেশৰ অন্যতম দীঘল কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণী কৰিব । যিহেতু, বানৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱকূলৰ ক্ষয়-ক্ষতি হয়, সেয়া নোহোৱা হ'ব । যাতায়তৰ সময় কমিব ।"
যুৱতীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বিশেষকৈ ভাল লাগিছে, পূৰ্বতে কলিয়াবৰত এনেধৰণৰ বিশাল সমাগমৰ আয়োজন হোৱা নাই । এয়া সম্ভৱ হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনৰ কাৰণে । এই চৰকাৰখনৰ বাবেই কলিয়াবৰ তথা অসমৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে । অসমৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যৰ নতুন বাৰ্তা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আগমনে দিব বুলি আশা কৰিছো ।"
উল্লেখযোগ্য যে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱকূলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই এলিভেটেড্ কৰিড'ৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । লগতে দূৰণিবটীয়া যাতায়তৰ সময়ত লগা সময়ো এই কৰিড'ৰে হ্ৰাস কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই উপহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে দেওবাৰ অৰ্থাৎ ১৮ তাৰিখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ মধ্য অসমৰ ৰাইজ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।