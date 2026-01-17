ETV Bharat / state

সাজু মৌচন্দা পথাৰত বিশাল সভাগৃহ, উৎসুকতাৰ অন্ত নাই কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ সাজু মৌচন্দা পথাৰ । উৎসুকতাৰে বাট চাই ৰৈছে কলিয়াবৰৰ ৰাইজে ।

A huge auditorium on Moushanda field prepared for the Prime Minister's public meeting
প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ উৎসুকতাৰে বাট চাই ৰৈছে কলিয়াবৰৰ ৰাইজে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 17, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: সাজু হৈ উঠিছে কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰত বিশাল সভাগৃহ । দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰায় সাত হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ এলিভেটেড কৰিড'ৰসহ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ শুভাৰম্ভণী কৰিব কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰত পৰা । ইয়াৰ বাবে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে সকলো প্ৰস্তুতি ।

ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ ব্যাপক উৎসুকতাৰে বাট চাই ৰৈছে কলিয়াবৰৰ ৰাইজে । এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ বিধান পৰিষদৰ সভাপতি, কলিয়াবৰ এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তিলক নাথে কয়, "ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কলিয়াবৰ লৈ আহিব । আমি কলিয়াবৰবাসী ৰাইজে যথেষ্ট ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছো । তেখেতৰ দিনত অসমত যিমানখিনি উন্নয়ন হৈছে, এনে উন্নয়ন ভৱিষ্যতেও হ'ব বুলি আশা ৰাখিছো ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ উৎসুকতাৰে বাট চাই ৰৈছে কলিয়াবৰৰ ৰাইজে (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ উৎফুল্লিত কলিয়াবৰৰ এগৰাকী যুৱতী নমিতা চৌহানে কয়, "বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কলিয়াবৰ লৈ আহিছে । আমাৰ ঠাইলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছে, আমি সৌভাগ্যৱান । আদৰিবলৈ উৎসুক হৈ আছো । এছিয়া মহাদেশৰ অন্যতম দীঘল কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণী কৰিব । যিহেতু, বানৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱকূলৰ ক্ষয়-ক্ষতি হয়, সেয়া নোহোৱা হ'ব । যাতায়তৰ সময় কমিব ।"

যুৱতীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বিশেষকৈ ভাল লাগিছে, পূৰ্বতে কলিয়াবৰত এনেধৰণৰ বিশাল সমাগমৰ আয়োজন হোৱা নাই । এয়া সম্ভৱ হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনৰ কাৰণে । এই চৰকাৰখনৰ বাবেই কলিয়াবৰ তথা অসমৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে । অসমৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যৰ নতুন বাৰ্তা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আগমনে দিব বুলি আশা কৰিছো ।"

A huge auditorium on Moushanda field prepared for the Prime Minister's public meeting
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাৰ বাবে প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত এগৰাকী কৰ্মী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱকূলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই এলিভেটেড্ কৰিড'ৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । লগতে দূৰণিবটীয়া যাতায়তৰ সময়ত লগা সময়ো এই কৰিড'ৰে হ্ৰাস কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই উপহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে দেওবাৰ অৰ্থাৎ ১৮ তাৰিখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ মধ্য অসমৰ ৰাইজ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

A huge auditorium on Moushanda field prepared for the Prime Minister's public meeting
সাজু মৌচন্দা পথাৰত বিশাল সভাগৃহ (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক: ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ ইতিহাসত নৱতম সংযোজন: আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী-কলকাতাৰ মাজত বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছ

জে'লত সোমাব পাৰে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ ! কিয় ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ?

TAGGED:

PM ASSAM VISIT
PREPARATIONS FOR THE PM RALLY
PM NARENDRA MODI
ইটিভি ভাৰত অসম
PM RALLY IN KALIABAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.