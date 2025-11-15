ETV Bharat / state

তেজপুৰত অসমৰ আদিবাসীসকলকৰ শিপাৰ সন্ধানত এদল গৱেষকৰ আলোচনা

দেশৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষাবিদ, সমাজসেৱকে অংশগ্ৰহণ কৰা দ্বিতীয় দিনাৰ আলোচনাত শিক্ষা, অধিকাৰ আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ বিষয়ে স্থান পায় ।

Assams tribes
তেজপুৰত অসমৰ আদিবাসীসকলকৰ শিপাৰ সন্ধানত এদল গৱেষকৰ আলোচনা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2025 at 8:55 PM IST

তেজপুৰ : তেজপুৰৰ চেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ কলেজত শুকুৰবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে অসমত বসবাস কৰা প্ৰট' অষ্ট্ৰেলয়ড আৰু দ্ৰাবিড় ভাষাগোষ্ঠীৰ আদিবাসী লোকসকলৰ শিপাৰ সন্ধানৰ লগতে শৈক্ষিক, অংশীদাৰিত্ব আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনাচক্ৰ ।

বিগত ২০২৩ বৰ্ষত গঠিত আদিবাসী লেখক-গৱেষক সংস্থা 'ৰাইটাৰ্ছ অন আছাম আদিবাসী' আৰু তেজপুৰৰ চেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ কলেজৰ লগতে সোণাবিল, শলাবস্তি, মালিজান, ঢেকীদল, বোকাজান গাঁৱৰ আদিবাসী ৰাইজৰ সহযোগ আৰু আতিথ্যত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনাচক্ৰখনৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে মাৰ্জিনছ টু মেইনষ্ট্ৰিম, ষ্টাডিজ অন এডুকেচন, ইনক্লুছিভনেছ এণ্ড ছ'চিয়েল জাষ্টিচ অৱ আছাম আদিবাসী ৷

আলোচনাচক্ৰৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত ঝাড়খণ্ডৰ ৰাঁ‌চী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়ধীশ ৰত্নাকৰ ভেংৰাই মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে প্ৰান্তীয় অৱস্থাৰ পৰা মূলসুঁতিলৈ আদিবাসীসকলে গতি কৰা সময়ছোৱাত নিজৰ শিপা পাহৰিব নালাগিব । আদিবাসীসকলে প্ৰকৃতিৰ সেৱক, প্ৰকৃতি আৰু পূৰ্বপুৰুষক তেখেতসকলে অনাদিকালৰে পৰা বিশ্বাস কৰি আহিছে । তেওঁ অসমৰ আদিবাসীসকলৰ অনুসূচীকৰণৰ প্ৰসংগও বক্তব্যত উল্লেখ কৰে ।

দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ পৰশমণি শইকীয়াই সন্মানীয় অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰা আলোচনাচক্ৰখনৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত সংস্থাটিৰ পুঁজিৰে ভয়চেজ অফ আছাম আদিবাসী শীৰ্ষক গৱেষণা গ্ৰন্থৰ লগতে লেখক উইলফ্ৰেড টপ্ন'ৰ 'খিলঞ্জীয়াৰ সন্ধানত' শীৰ্ষক গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে মুখ্য অতিথি ভেংৰাই । দেশৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষাবিদ, সমাজসেৱকে অংশগ্ৰহণ কৰা দ্বিতীয় দিনাৰ আলোচনাত শিক্ষা, অধিকাৰ আৰু সামাজিক ন্যায় বিষয়ে স্থান পায় ।

উল্লেখ্য যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম ড'ন বক্স' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আঠজন গৱেষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আদিবাসী লোকসকলৰ শৈক্ষিক, আৰ্থিক, সাংস্কৃতিক দিশ সন্দৰ্ভত পোষ্টাৰ উপস্থাপন কৰে । শিক্ষা সম্পৰ্কীয় প্ৰথম আলোচনা সত্ৰত অমিয় কুমাৰ দাস সামাজিক পৰিৱৰ্তন ও উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যাপক ডঃ ৰাজদ্বীপ সিনহাই সঞ্চালনা কৰে আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডঃ পুষ্পা চাম্পিয়াই আলোচক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি আধাতে বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমোৱা, শিক্ষক-ছাত্ৰ আৰু অভিভাৱকৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰে ।

আদিবাসীসকলৰ অধিকাৰ আৰু সামাজিক ন্যায় শীৰ্ষক আলোচনা সত্ৰটি চেইণ্ট জেভিয়াৰছ কলেজৰ অধ্যক্ষ ডঃ ইৰেনিউছ টপ্পৰ সঞ্চালনাত আলোচক হিচাপে চেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ কলেজৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ডঃ এলেক্সিয়োছ এক্কা, শ্বিলংস্থিত ইউনিয়ন খ্ৰীষ্টিয়ান কলেজৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডঃ সুনীল পিঅ' আৰু ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ কুণাল চৌধুৰীয়ে সমল ব্যক্তিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

দেওবাৰে অনুষ্ঠানত দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা চলিব । শেষৰ দিনা সামৰণি অনুষ্ঠানত 'ৰাইটাৰ্ছ অন আছাম আদিবাসী'ৰ উপদেষ্টা ডঃ হিপ্প'লটোছ টপ্পই ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত অংশগ্ৰহণকাৰী প্ৰতিনিধিৰ সৈতে মুকলি আলোচনা কৰাৰ লগতে গুৱাহাটীস্থিত উত্তৰ-পূব সাংস্কৃতিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ 'সংস্কৃতি'ৰ সঞ্চালক ডঃ কে জ'ছ আৰু চেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ কলেজৰ অধ্যাপক ডঃ জন ডুংডুঙে আলোচনাচক্ৰৰ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

