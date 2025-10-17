ETV Bharat / state

বিলাসী জাহাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপথৰে আগমন বিদেশী পৰ্যটকৰ

বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে অন্যতম আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰবিন্দু অসম ৷ নদী পৰ্যটনেও বহন কৰিছে অনন্য মাত্ৰা ৷

FOREIGN TOURISTS VISITS KAZIRANGA
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এম ভি মহাবাহু জাহাজ (ETV Bharat Assam)
ETV Bharat Assamese Team

October 17, 2025

কলিয়াবৰ: অসমত আৰম্ভ হৈছে ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষ ৷ ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্য়ানৰ লগতে অভয়াৰণ্য ৷ যাৰ বাবে লাহে লাহে ৰাজ্যখনলৈ পচন্দৰ ঠাই ভ্ৰমণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ঢাপলি মেলিছে দেশী-বিদেশী পৰ্যটক ৷

বিশেষকৈ বিদেশী পৰ্যটকৰ প্ৰথম পচন্দ হিচাপে স্থান পাই আহিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে ৷ অসমৰ নতুন পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ সোঁত বৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ ৷ কঁহৰা, বাগৰি আৰু অগৰাতলীকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ তিনিটাকৈ ৰেঞ্জ ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে ৷ কাজিৰঙাৰ শিলঘাটলৈ সঘনে আগমন ঘটিছে বহু বিদেশী পৰ্যটকৰ ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে আহিছে পৰ্যটক (ETV Bharat Assam)

সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি আহি বৃহস্পতিবাৰে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত উপস্থিত হয় ১৭ জনীয়া এটি বিদেশী পৰ্যটকৰ দল । গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুৰ পৰা এম ভি মহাবাহু জাহাজেৰে অসমৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে শিলঘাটৰ লুইতৰ ঘাটত উপস্থিত হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া, আমেৰিকা আৰু কানাডাৰ এটা পৰ্যটকৰ দল ।

FOREIGN TOURISTS VISITS KAZIRANGA
লুইতৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যত অভিভূত হৈ পৰে পৰ্যটকৰ দলটো (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী বিদেশী পৰ্যটকে এনেকৈ কয়, ‘‘We were from New York and we loved India, my favourite place. People are amazing here. Thank you for helping us.’’

FOREIGN TOURISTS VISITS KAZIRANGA
অসমৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰাজি উপভোগৰ মন পৰ্যটকৰ (ETV Bharat Assam)

লুইতৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যত অভিভূত হৈ পৰে পৰ্যটকৰ দলটো ৷ শিলঘাটৰ নদী ঘাটৰ পৰাই বিদেশী পৰ্যটকৰ দলটি পোনে-পোনে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ ৰাওনা হয় ।

FOREIGN TOURISTS VISITS KAZIRANGA
শিলঘাটত উপস্থিত ১৭ জনীয়া এটি বিদেশী পৰ্যটকৰ দল (ETV Bharat Assam)

বিদেশী পৰ্যটকৰ দলটিয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে ৷ লগতে আন-আন জীৱ-জন্তু তথা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিদৰ্শন কৰিব পৰ্যটকৰ দলটোৱে ৷

