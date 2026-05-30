আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ শিক্ষা : বজাৰত বিক্ৰেতাৰ ৰূপত শিক্ষাৰ্থী
টীয়কৰ দ-গাঁৱৰ শংকৰদেৱ বালিকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত এখন ব্যতিক্ৰমী বজাৰ ।
Published : May 30, 2026 at 4:35 PM IST
টীয়ক : ৰাজ্যত দিনক দিনে নিবনুৱাৰ সংখ্যা ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । চৰকাৰী চাকৰি নাপায় বহুতে বহিঃৰাজ্যলৈ কামৰ সন্ধানত ওলাই গৈছে । এনে পৰিস্থিতিত চৰকাৰৰ লগতে সমাজৰ সচেতন মহলেও যুৱক-যুৱতীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে ।
কিন্তু আত্মনিৰ্ভৰশীল কেনেকৈ হ'ব ? তাৰ বাবেও সঠিক পৰিকল্পনা বা জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন । এই জ্ঞান বা ধাৰণা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে স্কুলীয়া দিনৰ পৰাই যাতে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এক বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে এখন বিদ্যালয়ে । শিক্ষাৰ্থীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ আদিপাঠ শিকাইছে বিদ্যালয়খনে । এই বিদ্যালয়খন হৈছে টীয়কৰ দ-গাঁৱৰ শংকৰদেৱ বালিকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় ।
আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ উপৰিও পুথিগত শিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ ব্যৱহাৰিক তথা জীৱনমুখী শিক্ষা যাতে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক তথা কৰ্তৃপক্ষই । তাৰ অংশ হিচাপে বজাৰ ব্যৱস্থাৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীসকলক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে বিদ্যালয় প্ৰাংগনত বহিল এখন বিশেষ বজাৰ ।
বজাৰখনত বিক্ৰেতাৰ ৰূপত দেখা গ'ল শিক্ষাৰ্থীসকলক । ঘৰতে উৎপাদিত বিভিন্ন শাক-পাচলি, কণী, গছপুলি আদি লৈ বজাৰত বহিল শিক্ষাৰ্থীসকল । শিক্ষক, অভিভাৱক আৰু গাঁওখনৰ লোকসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে সামগ্ৰীবোৰ ।
শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা সতেজ আৰু নিৰ্ভেজাল শাক-পাচলি ক্ৰয় কৰিবলৈ বিদ্যালয়খনত ভিৰ কৰিলে গাঁৱৰ ৰাইজে । বিশেষকৈ বৰ্তমান বজাৰত উপলব্ধ ৰাসায়নিক সাৰযুক্ত খাদ্যৰ সলনি ঘৰৰ বাৰীৰ তথা নিজে উৎপাদিত থলুৱা খাদ্যৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই অনাগত দিনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰোগী হৈ থকাৰো বাৰ্তা দিলে বিদ্যালয়খনে ।
এই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকে কয়, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পাঠ্যপুথিৰ জ্ঞানৰ লগতে ব্যৱহাৰিক জ্ঞান দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ । পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত বজাৰৰ ধাৰণা নামৰ যি পাঠ আছে সেই বিষয়ে শিকোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত বজাৰত কিদৰে বস্তু বিক্ৰী কৰিব লাগে বা ক্ৰেতা-বিক্ৰেতাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু কৃষিত যাতে মনোযোগ দিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে ধাৰণা দিব বিচাৰিছোঁ । ঘৰতে উৎপাদিত শাক-পাচলি তেওঁলোকে আনিছে ।"
বিদ্যালয়খনৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাই এগৰাকী অভিভাৱকে কয়, "শিক্ষকসকলে যি পদক্ষেপ লৈছে আমি বৰ ভাল পাইছোঁ । আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰ কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব । বজাৰত কেনেকৈ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে তাক বুজিব পাৰিব ।"
ঘৰত উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ পাই শিক্ষাৰ্থীসকলো যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে । এজন ছাত্ৰই কয়, "আমাৰ আজি বৰ ভাল লাগিছে । আমি ঘৰৰ বাৰীৰ সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰী কৰিছোঁ । কেনেকৈ বজাৰত দৰ দাম কৰে শিকিব পাৰিছোঁ । আমাৰো খেতি কৰিবলৈ মন গৈছে ।"
