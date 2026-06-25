ডলফিন মানুহৰ বন্ধু; সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে চম্পক শৰ্মাৰ হাতত প্ৰাণ পাইছে বিলুপ্তপ্ৰায় শিহুৱে

ডলফিন মানুহৰ বন্ধু; সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে চম্পক শৰ্মাৰ হাতত প্ৰাণ পাইছে বিলুপ্তপ্ৰায় শিহুৱে
বাটৰুৱাক সজাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৭ফুট দৈৰ্ঘৰ ৭২ কিঃগ্ৰাঃ ওজনৰ বিলুপ্তপ্ৰায় ডলফিন সাজি নিজৰ কৃষি ভূমিত পাৰ্ক সজাৰ প্ৰয়াস এগৰাকী শিল্পীৰ, মিৰাজুল হকৰ প্ৰতিবেদন ৷
Published : June 25, 2026 at 3:38 PM IST
নলবাৰী : ক্ৰমশঃ আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ অহা ৰিভাৰ ডলফিন বা শিহু সংৰক্ষণৰ বাবে এগৰাকী ব্যক্তি আগবাঢ়ি আহিছে ৷ পথেৰে যোৱা বাটৰুৱাক বিনোদন দিয়াৰ লগতে সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে ব্যক্তিগৰাকীয়ে ঘৰতে এখন সৰু পাৰ্ক সাজি উলিয়াইছে । যিখন পাৰ্কত ব্যক্তিগৰাকীয়ে নিজে সাজি উলিয়াইছে এটা বিশাল আকাৰৰ ডলফিন । পিছে কোন এইগৰাকী ব্যক্তি ?
আমি উল্লেখ কৰা ব্যক্তিগৰাকী হৈছে নলবাৰী জিলাৰ, তেওঁৰ নাম চম্পক শৰ্মা ৷ তেওঁৰ এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপৰ বাবে আজিৰ প্ৰজন্ম তথা সচেতন মহলৰ মাজত চৰ্চা লাভ কৰাৰ লগতে শৰ্মাই সজাগতা আৰু বিনোদন কঢ়িয়াই আনিছে ।
চামতা-কৈঠালকুছি পথৰ দাঁতিত থকা নিজৰ সামান্য কৃষি ভূমিত কৃষিকাৰ্য কৰাৰ লগতে চম্পক শৰ্মাই এই ব্যতিক্ৰমী পাৰ্কখনো সাজি উলিয়াইছে । যিখন পাৰ্ক দেখিলে আপোনাৰো মন ভৰি পৰিব ।
জিলাখনৰ পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চলৰ গামাৰিমুৰীৰ চম্পক শৰ্মা নামৰ লোকজনে ৰিভাৰ ডলফিন সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ নিজৰ চাৰিকঠা ভূমিত সৰুকৈ এই পাৰ্কখন স্থাপন কৰিছে । হৰেকৃষ্ণ কৰুণা লেণ্ড নামৰ ঠাইখনত ডলফিন পাৰ্ক নামেৰে এই পাৰ্কখন স্থাপন কৰি তাত এটা প্ৰকাণ্ড ডলফিনৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছে । যি প্ৰতিমূৰ্তিয়ে বাটৰুৱা ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, চম্পক শৰ্মা এগৰাকী ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ কৰ্মচাৰী । লগতে তেওঁ এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পীও । পিতৃৰ দিনৰে পৰা তেওঁ ভাস্কৰ্য শিল্প কলাৰ লগত জড়িত হৈ আছে । নিজৰ শিল্প সাধনাৰে শৰ্মাই বন্ধৰ দিনত ঘৰতে সম্পূৰ্ণ নিজা খৰচত নিজ হাতেৰে এই দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণীবিধৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছে ।
শৰ্মাক এই কামত সহযোগ কৰিছে হিমাংশু বৰ্মন, ফটিক বৈশ্য আৰু মুকুট তালুকদাৰে । শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়া মতে, ডলফিন এটা শুভংকৰ জীৱ ৷ ই সদায় মানুহৰ বন্ধু হিচাপে চিনাকি দি আহিছে ।
চম্পক শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘চিমেণ্টেৰে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰকাণ্ড ৰিভাৰ ডলফিনটোৰ দৈৰ্ঘ হৈছে সাত ফুট চাৰি ইঞ্চি আৰু ইয়াৰ ওজন প্ৰায় ৭২ কিলোগ্ৰাম । সাগৰত ই নাবিকক সহায় কৰে, কেতিয়াও ই আনক অন্যায় নকৰে । তেনে এটি প্ৰাণী অসমৰ নদীসমূহৰ পৰা নোহোৱা হৈ পৰাতো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । অসমত এতিয়া জীয়াই থকা ৰিভাৰ ডলফিনসমূহক জীয়াই ৰখাৰ বাবে মানুহক সজাগ কৰিবলৈ মই এই পদক্ষেপ হাতত লৈছো ৷’’
শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বুঢ়াদিয়া, পাগলাদিয়া আৰু কুলশী নদীত মাত্ৰ ১২০০ নদী শিহু আছে ৷ ইয়াৰ বাহিৰে অন্য নদ-নদীত ডলফিন বা শিহু পোৱা নাযায় ৷ সেয়ে এই ডলফিনকেইটাক সংৰক্ষণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ ডলফিন থকা পানী সদায় পৰিস্কাৰ হৈ থাকে ৷ ই মানুহৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰি সদায় উপকাৰ কৰি আহিছে ৷ এনে জীৱবিধক বিলুপ্তি হ’বলৈ দিব নালাগে ৷’’
চম্পক শৰ্মাই কয়, ‘‘ডলফিন মানুহৰ বন্ধু ৷ মই ডলফিনক বহু ভালপাওঁ ৷ সেয়ে নিজাকৈ এই পাৰ্কখন নিৰ্মাণ কৰিছো ৷’’
আনহাতে, চম্পক শৰ্মাই কেৱল এই ডলফিন পাৰ্কখনে সাজি উলিয়াইছে এনে নহয়, তেওঁ ইতিমধ্য়ে আন বহুতো প্ৰতিমূৰ্তি সজি বহু মঠ মন্দিৰৰ লগতে নলবাৰী চহৰৰ খাৰজাৰা আশ্ৰমলৈও অৰ্পন কৰিছে ।