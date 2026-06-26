নগাঁৱৰ বিলাসী হোটেলত নিশা চলে ভয়ংকৰ কাৰবাৰ, অভিযান চলাবলৈ গৈ হতবাক আৰক্ষী

নগাঁৱৰ বিলাসী হোটেলত নিশা চলে ভয়ংকৰ কাৰবাৰ, অভিযান চলাবলৈ গৈ হতবাক আৰক্ষী
নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ বিলাসী হোটেলত নিশা আৰক্ষীৰ অভিযান । কি পালে আৰক্ষীয়ে ?
Published : June 26, 2026 at 2:31 PM IST
নগাঁও : নগাঁৱৰ এখন বিলাসী হোটেলত নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে । অভিযান চলাই হোটেলৰ ভিতৰত চলা কাণ্ড দেখি আৰক্ষীৰ দল হতবাক হৈ পৰিল । কাৰণ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ বিলাসী হোটেলখনত চলি আছিল অসামাজিক কাৰ্য । তেনে সময়তেই নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে হঠাতে অভিযান চলাই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । হোটেলখন হৈছে নগাঁৱৰ ব্লু বাৰ্ড হোটেল । ব্লু বাৰ্ড হোটেলত নিশা চলি আছিল জুৱাৰ আড্ডা ।
গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযানটো চলায় । এই অভিযানত নগাঁও আৰক্ষীৰ দলটোৱে ৮ জন জুৱাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অভিযানৰ সময়ত প্ৰায় ৫৫ হাজাৰ নগদ ধনো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । অভিযোগ অনুসৰি ব্লু বাৰ্ড হোটেলখনত দীৰ্ঘদিন ধৰি জুৱা আড্ডা গঢ়ি তুলিছিল । আৰক্ষীয়ে হোটেলৰ এটা কোঠাত জুৱা খেলি থকা অৱস্থাতেই লোককেইজনক আটক কৰে । আটক হোৱা লোককেইজন ক্ৰমে ময়ুৰ শেখৰ বৰা, দীপাংকৰ প্ৰসাদ, ৰফিজুল ইছলাম, ৰাহুল আহমেদ, তৰিকুল ইছলাম, চাইফুদ্দিন হাজৰিকা, ৰাতুল ইছলাম আৰু নাজিবুল হাছান বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ সময়ত জুৱা খেলৰ সামগ্ৰীও জব্দ কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও থানাত আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ ৰুজু কৰে । হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ মতে পল উপাধিৰ এজন লোকে জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে হোটেলৰ কোঠা বুকিং কৰিছিল ।
এই সন্দৰ্ভত হোটেল কৰ্তৃপক্ষই কয়, "জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে উদ্দীপন পলে কোঠাটো বুকিং কৰিছিল । তাৰ পিছত মিডিয়া আৰু আৰক্ষী অহাৰ পিছত হে আমি কথাটো গম পালোঁ । এজন দুজনকৈ লোক আহি আছিল । আমি সেইকাৰণে গম নাপাওঁ । চিচিটিভিৰ সংযোগ কাটি থোৱা আছিল ।"
সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ নগাঁৱত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰতো বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্বক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :