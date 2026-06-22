পুত্ৰৰ অকথ্য নিৰ্যাতনত হতাশগ্ৰস্ত প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীক বিচাৰিলে সহায়

পুত্ৰৰ অকথ্য নিৰ্যাতনত হতাশগ্ৰস্ত প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীক বিচাৰিলে সহায়
ধুবুৰী জিলাৰ বাসিন্দা তথা প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ সুব্ৰত সেনগুপ্ত ওৰফে জহৰ সেনগুপ্তই দিনে-নিশাই চকুলো টুকিছে পুত্ৰৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ৷
Published : June 22, 2026 at 1:24 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 2:05 PM IST
ধুবুৰী: পুত্ৰৰ অৱহেলাৰ বলি হৈ চকুলো টুকিছে এগৰাকী বৃদ্ধ পিতৃয়ে ৷ তেওঁ ৰাজ্যৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ ৷ চাকৰিয়াল পুত্ৰই নলয় পিতৃৰ দায়িত্ব ৷ ওলোটাই পিতৃৰ পৰা ধন বিচাৰি চলাই অকথ্য নিৰ্যাতন ৷ উপায়হীন হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰশাসনৰ সহায় বিচাৰিলে এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে ৷
ধুবুৰী জিলাৰ বাসিন্দা তথা প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ সুব্ৰত সেনগুপ্ত ওৰফে জহৰ সেনগুপ্তই দিনে-নিশাই চকুলো টুকিছে পুত্ৰৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ৷ অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগত কৰ্মৰত সুব্ৰত সেনগুপ্তৰ পুত্ৰই প্ৰায় প্ৰতিদিনেই শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলায় পিতৃৰ ওপৰত ৷
বিয়াৰ পিছৰে পৰাই পত্নীৰ সৈতে পৃথকে বাস কৰা পুত্ৰই নিচাত আসক্ত হৈ অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি অভিযোগ তোলে সেনগুপ্তই ৷ তেওঁ কয় যে, পুত্ৰই বেংকৰ পৰা লোৱা ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ তেওঁক হাৰাশাস্তি কৰে ৷ ঋণৰ ধন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি ক’লে মাৰ-পিট কৰে ৷ পুত্ৰক পঢ়ুৱাবলৈ সেনগুপ্তই বেংকৰ পৰা তিনিলাখ টকাৰ ঋণ লৈছিল ৷ সেই ঋণ তেওঁ নিজৰ উপাৰ্জিত ধনেৰে পৰিশোধ কৰে ৷
পত্নী বিয়োগৰ পিছৰ পৰা ঘৰখনত অকলেই বাস কৰে সুব্ৰত সেনগুপ্তই ৷ তেওঁ ঘৰত ৰন্ধা-বঢ়া কৰিবলৈ এগৰাকী মহিলা নিয়োগ কৰিছিল যদিও পুত্ৰই সেই মহিলাগৰাকীকো খেদি দিয়ে ৷ প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ সুব্ৰত সেনগুপ্তই এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে ৷ যাতে পুত্ৰৰ উপাৰ্জনৰ পৰা এটা অংশ তেওঁৰ ভৰণ-পোষণৰ বাবে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷ কিয়নো তেওঁ অভিযোগ কৰা অনুসৰি পুত্ৰই নিজৰ উপাৰ্জনৰ কোনো ধন পিতৃক নিদিয়ে আৰু ওলোটাই তেওঁৰ পৰাহে ঘৰ ভাৰাৰ বাবে টকা দাবী কৰে ৷ পুত্ৰৰ অত্যাচাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ আৰক্ষীক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি অভিযোগ কৰে প্ৰাক্তন ফুটবলাৰগৰাকীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পিতৃ-মাতৃৰ দায়িত্ব সুনিশ্চিত কৰিবলৈ The Assam Employees Parent Responsibility and Norms for Accountability and Monitoring Act কাৰ্যকৰী কৰিছে । এই আইনৰ অধীনত পিতৃ-মাতৃ বা বিশেষভাৱে সক্ষম ভাই-ভনীক চোৱা-চিতা নকৰা কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ এটা অংশ কৰ্তন কৰি পোনপটীয়াকৈ পিতৃ-মাতৃৰ একাউণ্টত জমা কৰা হ’ব ৷ সুব্ৰত সেনগুপ্তৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ৷
প্ৰাক্তন সুদক্ষ ফুটবল খেলুৱৈ সুব্ৰত সেনগুপ্ত ওৰফে জহৰ সেনগুপ্ত ১৯৬৪ চনৰ পৰা ফুটবল খেলত জড়িত আছিল । তেওঁ অসমৰ প্ৰতিখন ঠাইত অনুষ্ঠিত হোৱা ফুটবল খেলত অংশ লৈছিল । তেওঁ জিলাৰ উপৰিও বৰদলৈ ট্ৰফীতো খেলিছিল । অসমৰ উপৰিও শ্বিলং, কলকাতা আদিতো ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট খেলিছিল এইগৰাকী ফুটবলাৰে । অসম আৰক্ষীৰ হৈও তেওঁ বহু খেলত ভাগ লৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: মৰিয়নীৰ নগাজাংকাত চেপা উত্তেজনা, নগা দুৰ্বৃত্তই পথ নিৰ্মাণত বাধা অসমৰ শ্ৰমিকক