কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুকলিৰ দিনাই এশিঙীয়া গঁড়ৰ আক্ৰমণত আহত বনকৰ্মী

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুকলিৰ দিনাই এশিঙীয়া গঁড়ৰ আক্ৰমণত আহত বনকৰ্মী
মুকলিৰ দিনাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অঘটন । এশিঙীয়া গঁড়ৰ আক্ৰমণত আহত বনকৰ্মী ।
Published : October 3, 2026 at 10:54 PM IST
কলিয়াবৰ: দীৰ্ঘদিনীয়া বাৰিষাৰ বন্ধৰ অন্তত শনিবাৰে পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ প্ৰথম দিনটোতেই এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হয় । উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ ভৈছামাৰী বন শিবিৰ এলেকাত কৰ্তব্য পালন কৰি থকা অৱস্থাত এটা এশিঙীয়া গঁড়ৰ আক্ৰমণত এজন বনকৰ্মী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
উদ্যানখন পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰাৰ বাবে সুৰক্ষা আৰু তদাৰকীৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ থকাৰ সময়তে হঠাতে এটা গঁড়ে বনকৰ্মী প্ৰদীপ বৰুৱাক আক্ৰমণ কৰে । লগে লগে তাত থকা সহযোগী বনকৰ্মীসকলে আহত বনকৰ্মী প্ৰদীপ বৰুৱাক উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ।
পাছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । অৱশ্যে এই ঘটনাত কোনো পৰ্যটক হতাহত হোৱা নাই । বন বিভাগৰ কৰ্মীজনৰ ওপৰতহে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় ।
উল্লেখযোগ্য যে, অসমৰ বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সতীৰ্থ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সৈতে কঁহৰা বনাঞ্চলত আনুষ্ঠানিকভাৱে ২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে উদ্যানখনৰ দ্বাৰ মুকলি কৰিছিল । কিন্তু মুকলিৰ প্ৰথম দিনাই এনেদৰে কৰ্তব্যৰত বনকৰ্মী গঁড়ৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা ঘটনাই উদ্যানখনত কিছু সময়ৰ বাবে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে ।
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিষয়া তথা উপ-সঞ্চালক অৰুণ বিগনেশে এই সন্দৰ্ভত কয়,"কাজিৰঙাৰ দৰে এক গভীৰ অৰণ্যত গঁড়ৰ কৰিডৰৰ নিচেই কাষত থাকি পহৰা দিয়া বা নিয়মীয়া তদাৰকী কৰাটো অত্যন্ত বিপদসংকুল । এই ঘটনাবোৰl প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আগশাৰীৰ বনকৰ্মীসকলে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে কৰিবলগীয়া সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় । গভীৰ অৰণ্যত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰাটো অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানজনক । বন্যপ্ৰাণীৰ আক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বন বিভাগে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু পহৰা দিয়াৰ নিয়মসমূহ পুনৰীক্ষণ কৰিব ।"