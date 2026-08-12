ETV Bharat / state

ঢকুৱাখনাত সংৰক্ষিত হৈ আছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এখন বিশেষ পতাকা

অনুমানিক ১৯৩১ চনৰ এইখন পতাকা । পতাকাখনৰ যিটো দিশত ৰঁচী লগোৱা হয় সেই অংশ সেউজীয়া, মাজৰ অংশ বগা আৰু শেষৰ অংশ হালধীয়া বৰণৰ ।

A flag from the independence movement is preserved in dhakuwakhana lakhimpur
ঢকুৱাখনাত সংৰক্ষিত হৈ আছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এখন পতাকা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 2:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন আপুনি দেখিছে । নীল আকাশত সগৌৰৱে উৰি থকা পতাকাখনক সন্মান জনাই প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ই গৌৰৱবোধ কৰে । পিছে দেশৰ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ পতাকাখন কেনেকুৱা আছিল ? পূৰ্বজসকলে কেনেকুৱা পতাকা হাতত লৈ দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত জপিয়াই পৰিছিল ? তেনে এখন পতাকাৰ বিষয়েই এই প্ৰতিবেদন ।

আজি যিখন পতাকাৰ বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিবলৈ ওলাইছো সেইখন কোনো স্বীকৃত পতাকা নহয় । এই পতাকাখন কেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই বিষয়েও কোনো তথ্য় নাই । তথাপি এই তিনি বৰণীয়া পতাকাখনক লৈ লখিমপুৰৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আজিও গৌৰৱবোধ কৰে ।

ঢকুৱাখনাত সংৰক্ষিত হৈ আছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এখন পতাকা (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ সৈতে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ৰ পতাকাখনৰ কিমান সাদৃশ্য আছিল সেই বিষয়ে হয়তো আজিৰ প্ৰজন্মৰ বহুতেই জ্ঞাত নহয় । তথাপি লখিমপুৰত সংৰক্ষিত হৈ থকা স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এখন ঐতিহাসিক পতাকাই ইয়াৰে কিছু আভাস দিছে ।

A flag from the independence movement is preserved in dhakuwakhana lakhimpur
ঢকুৱাখনাত সংৰক্ষিত হৈ আছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এখন পতাকা (ETV Bharat Assam)

দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস সমাগত । মাত্ৰ দুটা দিনৰ পাছতে পুনৰ উদযাপিত হ'ব দেশৰ সেই গৌৰৱময় মুহূৰ্ত । কোটি কোটি ভাৰতীয়ই ত্ৰিৰংগ পতাকাৰ তলত সমবেত হৈ গাব 'জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে...'। এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে গৌৰৱান্বিত হ'ব সকলো । ধ্বনিত হ'ব দেশৰ বীৰ-বীৰাংগনাৰ দুৰ্জেয় বীৰত্বৰ কাহিনী । দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া, নিৰ্যাতিতসকলৰ অমৰ দেশপ্ৰেমৰ কাহিনী পুনৰ ধ্বনিত হ'ব । নীল আকাশত সগৌৰৱে উৰিব জাতীয় পতাকা ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ মূল কাৰ্যক্ৰমেই হ'ল জাতীয় পতাকা উত্তোলন । আজিৰ দিনত শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৱে চিনি পাই দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন । শত সহস্ৰজনৰ আত্মবলিদানৰ পাছত ত্ৰিৰংগ পতাকাই সগৌৰৱে আকাশত উৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । পিছে দেশ স্বাধীন হোৱাৰ আগত যি সময়ত চলিছিল স্বাধীনতা আন্দোলন সেই সময়ত কেনেকুৱা আছিল পতাকাখন । বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ সৈতে কেনেকুৱা সাদৃশ্য বা পাৰ্থক্য় আছিল ? স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ৰ তেনে এখন পতাকা সংৰক্ষিত হৈ আছে লখিমপুৰত

স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পতাকাখন কেনেকুৱা আছিল ?

স্বাধীনতা যুদ্ধৰ সেনানীসকলে হাতত লৈ আন্দোলনত জপিয়াই পৰা তেনে এখন পতাকা পুৰুষানুক্ৰমে লখিমপুৰৰ এটা পৰিয়ালত আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে । অনুমানিক ১৯৩১ চনৰ এইখন পতাকা । এই পতাকাখন প্ৰস্থতকৈ দৈৰ্ঘ লক্ষণীয়ভাৱে কম । পতাকাখনৰ যিটো দিশত ৰঁচী লগোৱা হয় সেই অংশ সেউজীয়া, মাজৰ অংশ বগা আৰু শেষৰ অংশৰ ৰং হালধীয়া বৰণৰ । বগা অংশৰ মাজত ওপৰ দিশে বন্দে মাতৰম , তলত ভাৰত মাতা কী জয়, কাষত সৰুকৈ 'স্বাধীনতা লাগে' বুলি হাতেৰে লিখা আছে । তদুপৰি মাজৰ বগা অংশৰ পৰা শেষৰ হালধীয়া অংশ জোৰাকৈ আছে এটা যঁতৰৰ ছবি ।

বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ওপৰত গেৰুৱা, মাজত বগা আৰু তলত সেউজীয়া ৰং থকাৰ বিপৰীতে সেইখন পতাকাত বাওঁফালৰ পৰা সেউজীয়া, মাজত বগা আৰু শেষত হালধীয়া বৰণৰ দেখা গৈছে । বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ মাজত থকা অশোক স্তম্ভৰ বিপৰীতে তাহানিৰ সেইখন পতাকাত যঁতৰৰ ছবি আছিল ।

আপাতদৃষ্টিত পতাকাখনৰ বাৰ্তা :

স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ৰ সেই পতাকাখনে মূলতঃ স্বনিৰ্ভৰশীলতা, বিদেশী সামগ্ৰী বৰ্জনৰ বাৰ্তা প্ৰতিফলিত কৰিছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি । কিয়নো খাদী কাপোৰ, যঁতৰৰ ছবি আদিয়ে স্ব-নিৰ্ভৰশীলতাক প্ৰতিফলিত কৰাৰ বিপৰীতে বিদেশী সামগ্ৰী বৰ্জনৰ এক কঠোৰ বাৰ্তাও বহন কৰিছে ৷

ক'ত সংৰক্ষিত আছে পতাকাখন ?

এই ঐতিহাসিক পতাকাখন আছে লখিমপুৰৰ দ্বিতীয়টো মহকুমা ঢকুৱাখনাৰ বাসুদেৱ থানৰ এটা পৰিয়ালত । প্ৰয়াত মোহন চন্দ্র দেৱগোস্বামীৰ পৰিয়ালত আছে এই ঐতিহাসিক পতাকাখন । তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ নীলোৎপল দেৱগোস্বামীয়ে পতাকাখনৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰি কয়," মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যুঁজত লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখনাৰ বাসুদেৱ থান নিবাসী প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ অচ্যুৎ চন্দ্র দেৱগোস্বামীৰ পুত্র প্ৰয়াত শিৱ চন্দ্র দেৱগোস্বামীয়ে জপিয়াই পৰিছিল । ইয়াত তেওঁ আন্দোলনটোৰ নেতৃত্ব দিছিল । সেই সময়ত তেওঁ এনে পতাকা লৈ স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলৰ সৈতে যুঁজত নামিছিল । তেতিয়াৰ পৰা পুৰুষানুক্ৰমে এই পতাকাখন সংৰক্ষিত হৈ আছে । বৰ্তমান তেওঁৰ তৃতীয় পুত্ৰ প্ৰয়াত মোহন চন্দ্র দেৱগোস্বামীৰ পৰিয়ালত এই পতাকাখন সংৰক্ষিত হৈ আছে ।" তেওঁ কয়," সংৰক্ষিত এই পতাকাই নৱ প্ৰজন্মক দেশপ্ৰেমৰ ইতিবাচক বাৰ্তা দিব ।"

পতাকাৰ ইতিহাস :

দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত আন্দোলনকাৰীসকলৰ মনত এখন পতাকাৰ চিন্তা-চৰ্চাই নিশ্চিতভাৱে ক্ৰিয়া কৰিছিল । ১৯২১ চনত বহা ইণ্ডিয়ান নেশ্ব'নেল কংগ্রেছৰ অধিৱেশনত এখন পতাকাৰ নক্সা তুলি ধৰা হৈছিল বুলি ঐতিহাসিক তথ্যই কয় । সম্ভৱতঃ লখিমপুৰত বৰ্তমানেও সংৰক্ষিত হৈ থকা এই পতাকাখনৰ নক্সাই সেই সময়ৰ প্রথম পতাকাৰ নক্সা আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো স্থানীয়ভাৱে ৰাইজক দেশৰ স্বাধীনতা যুঁজত অধিক উদ্বুদ্ধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে 'আমাক স্বাধীনতা লাগে' আদি শব্দ সংযোজন কৰা হৈছিল । হ'লেও এয়া অনুমানহে কৰিব পাৰি । সঠিকভাৱে জানিবলৈ সেই প্ৰজন্মৰ আজি কোনো জীৱিত নাই । লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখনাত সংৰক্ষিত হৈ থকা এই পতাকাখনৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব অপৰিসীম । আজিৰ তাৰিখত এইখন পতাকাই স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলৰ ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমক পুনৰ প্ৰতিভাত কৰি তুলিছে ।

লগতে পঢ়ক:হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক ভাঙুৰা থান

অতীতৰ অসমক সোঁৱৰাইছে লখিমপুৰৰ গ্ৰাম্যানুভূতিয়ে

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
লখিমপুৰ
INDEPENDENCE DAY
ত্ৰিৰংগ পতাকা
INDEPENDENCE MOVEMENT FLAG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.