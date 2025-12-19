ETV Bharat / state

কাহিলিপুৱাতেই বহে বজাৰখন, পুৱা ৬ বজাতে শেষ হয় : তাহানিৰ ডাক প্ৰথাৰে চলি থকা এখন বিশেষ বজাৰ

ওজন নকৰাকৈ ডাক প্ৰথাৰে মাছবোৰ বিক্ৰী কৰা হয় । পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজিও অঞ্চলটোত চলি আছে এই মাছৰ বজাৰখন ।

Fish market through bidding process
পুৱা ৬ বজাতে শেষ হোৱা বিশেষ বজাৰখন (ETV Bharat Assam)
ডিব্ৰুগড় : অতীতৰ সমাজ ব্যৱস্থাত প্ৰচলিত বিনিময় প্ৰথা ইতিহাস হ'ল । আধুনিক আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্ৰুত উন্নয়নত সামগ্ৰী ক্ৰয় বা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আহিল পৰিৱৰ্তন । এতিয়া বজাৰলৈ নোযোৱাকৈয়ে মানুহে ঘৰৰ পৰাই বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে । কিন্তু তেনে সময়তে অতীজৰ পৰম্পৰাগত ডাক ব্যৱস্থা আজিও জীয়াই ৰাখিছে উজনি অসমৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে ।

পূৰ্বৰ পৰম্পৰাগত ডাক প্ৰথাৰে আজিও অঞ্চলটোত চলি আছে এখন মাছৰ বজাৰ । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পশ্চিম ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত লেজাইৰ মইনা মিচিং গাঁৱত আছে পুৰণিকলীয়া এই মাছৰ বজাৰখন ।‌

পুৰণিকলীয়া ডাক প্ৰথাৰে আজিও চলি আছে এখন মাছৰ বজাৰ (ETV Bharat Assam)

চাহ, খাৰুৱা তেলৰ সমান্তৰালকৈ উজনি অসম চহকী থলুৱা মাছত । সেয়ে বছৰ বছৰ ধৰি চেঁচা নদীক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা এই মাছৰ বজাৰখনে আজিও জীয়াই ৰাখিছে নিজৰ স্বকীয়তা । পশ্চিম ৰাজহ চক্ৰৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ নৈপৰীয়া ৰাইজে চেঁচা নদীখনকে নিজৰ জীৱন জীৱিকা হিচাপে আঁকোৱালি লৈ জীৱন সংগ্ৰাম কৰি আহিছে ।

মাজনিশাৰ পৰা কাহিলিপুৱালৈকে চেঁচা নদীত মাছ ধৰি জীৱন চলাইছে অঞ্চলটোৰ মৎস্যজীৱীসকলে । নাও আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জালৰ সহায়ত প্ৰতিদিনে মাজনিশাৰ পৰা কাহিলিপুৱালৈকে চেঁচা নদীত মাছ ধৰি এই ডাক প্ৰথাৰে চলা বজাৰত মাছ বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছে অঞ্চলটোৰ শ শ ৰাইজে ।

Fish market through bidding process
মইনা মিচিং গাঁৱৰ ব্যতিক্ৰমী মাছৰ বজাৰখন (ETV Bharat Assam)

উজনি অসমৰ বহুকেইখন বজাৰত থলুৱা মাছৰ বিশেষ চাহিদা পূৰণ কৰি আহিছে চেঁচা নদীৰ মাছে । সেয়ে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে উজনিৰ তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, ধেমাজি আদি জিলাৰ পৰাও ব্যৱসায়ীসকলে চেঁচা নদীৰ ৰৌ, বৰালি, আৰি, চিতল, বাহু, গৰৈ, শ'ল, শাল আদি মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ঢলপুৱাই মইনা মিচিং গাঁৱত উপস্থিত হয় । ওজন নকৰাকৈয়ে কেৱল ডাক প্ৰথাৰে মাছ বিক্ৰী হোৱা বজাৰখন কেৱল কাহিলিপুৱাহে বহে । কিয়নো পুৱাই ব্যৱসায়ীসকলে ডাক প্ৰথাৰে মাছ ক্ৰয় কৰি নিজা নিজা অঞ্চলৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰে ।

Fish market through bidding process
চেঁচা নদীখনেই গাঁওখনৰ ৰাইজৰ জীৱন জীৱিকাৰ উৎস (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া ছ'চাইটিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বজাৰখনে বানপীড়িত এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ জীৱিকাৰ মূল কেন্দ্ৰস্থল হৈ আহিছে ।‌ ককা-আজোককাৰ দিনৰে পৰা চলি অহা এই ব্যতিক্ৰমী বজাৰখনৰ পুৱাৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশটো বহুতৰ বাবে হৈ উঠে ৰোমাঞ্চকৰ ।‌

Fish market through bidding process
বজাৰখনত উপলব্ধ বিভিন্ন থলুৱা মাছ (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিদিনে বহে বজাৰখন :

কেতিয়াৰ পৰা চেঁচা নদীৰ পাৰত এই মাছৰ বজাৰ আৰম্ভ হৈছিল সেই কথা আজিও জানিব পৰা নাযায় যদিও চৰকাৰী ছ'চাইটিৰ দায়িত্বত থকা সদস্য জ‌য়ন্ত টায়েঙে কয়, "এইখন বজাৰ আজোককাৰ দিনৰ আগৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা । ১৯৩৫ চনতে চৰকাৰীভাৱে পঞ্জীয়ন হোৱা এখন ছ'চাইটি আছে । ইয়াত ছ'চাইটিৰ অধীনত মাছ ধৰা আৰু বিক্ৰী কৰা হয় । মাছ ধৰা লোকসকল স্থানীয় যদিও বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জিলাৰ পৰা মাছ ধৰিবলৈ একাংশ লোক ইয়ালৈ আহে । বছৰটোৰ প্ৰতিটো দিনতেই বহে বজাৰখন । এই বজাৰত ৰৌ, বৰালি, আৰি, চিতল, বাহু, পাভ আদি বিভিন্ন মাছ পোৱা যায় ।"

Fish market through bidding process
কাহিলিপুৱাই বজাৰখন বহে (ETV Bharat Assam)

বছৰি চৰকাৰক দিব লাগে ১৪ লাখ টকাৰ ৰাজহ :

চৰকাৰৰ অধীনত থকা বহু পুৰণি এই মাছৰ বজাৰখন চেঁচা নদী ৰিং বান্ধৰ ওপৰতে বছৰ বছৰ ধৰি বহি আহিছে । এই সম্পৰ্কে চৰকাৰী ছ'চাইটিৰ দায়িত্বত থকা সদস্য জ‌য়ন্ত টায়েঙে কয়, "এই বজাৰখন চৰকাৰৰ অধীনত আছে যদিও আজিলৈকে এটা বজাৰ গৃহ বা ডাক কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই । ইয়াৰ কৰ চৰকাৰে লাভ কৰে যদিও ডাক কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ হোৱা নাই । এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজ এই মাছৰ বজাৰৰ লগত জড়িত । সেয়ে চৰকাৰে ডাক কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰি দিলে ৰাইজ উপকৃত হ'ব । এই বজাৰৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰলৈ প্ৰতি বছৰে ১৪ লাখ টকা কৰ দিব লাগে । কিন্তু মৎস্যজীৱীসকলক আজিও কোনো সুবিধা দিয়া নাই চৰকাৰে ।"

Fish market through bidding process
ডাক প্ৰথাৰে মাছ বিক্ৰী হয় বজাৰখনত (ETV Bharat Assam)

পুৱা প্ৰায় ৬ বজাতে শেষ হয় বজাৰখন :

বাৰিষা বানৰ কৱলত পৰা ৰাইজৰ বাবে চেঁচা নদীখন জীৱন জীৱিকাৰ সম্বল ।‌ নদীৰ মাছ বিক্ৰী কৰিয়েই অধিকাংশ লোকে পৰিয়াল চলাই আহিছে । বজাৰখন সম্পৰ্কে স্থানীয় সচেতন ব্যক্তি ৰূপম ভৰলুৱাই কয়, "এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ জীৱন জীৱিকা হৈছে এই চেঁচা নদীখন । ইয়াৰ মাছেই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লগতে উজনিৰ কেইবাখনো জিলাত চাহিদা পূৰণ কৰে । বছৰৰ প্ৰতিদিনে বহা মাছৰ বজাৰখন পুৱা ৬ বজাতে শেষ হয় । পুৱাই ইয়াৰ পৰা বেপাৰীসকলে মাছ নি নিজৰ অঞ্চলৰ বজাৰত মাছ বিক্ৰী কৰে । চেঁচা নদীয়ে বানৰ সৃষ্টি কৰিলেও মাছ দি অঞ্চলটোৰ ৰাইজক আশীৰ্বাদ দিছে । মাছ কম হোৱা বছৰটোত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আৰ্থিক অৱস্থা অলপ বেয়া হয় ।"

Fish market through bidding process
মাছ বিক্ৰী কৰিয়েই গাঁওখনৰ অধিকাংশ পৰিয়াল চলি আছে (ETV Bharat Assam)

ওজন নকৰাকৈয়ে মাছ বিক্ৰী :

ওজন নকৰাকৈ মাছ বিক্ৰী হোৱা বজাৰখনত কাহিলিপুৱা উপস্থিত হোৱা ডিব্ৰুগড় উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকাই কয়, "এই বজাৰখনত পুৰণিকলীয়াভাৱে আজিও কোনো ওজন নকৰাকৈ ডাক প্ৰথাৰে মাছ বিক্ৰী কৰে । বানাক্ৰান্ত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে চেঁচা নদীৰ পৰা মাছ বিক্ৰী কৰিয়েই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে । এই ব্যৱস্থাটোক সদায় উৎসাহিত কৰি আহিছোঁ । এই পৰিৱেশটো চাই ভাল লাগে ।"

Fish market through bidding process
নিশাৰে পৰা চেঁচা নদীত মাছ ধৰে গাঁৱৰ ৰাইজে (ETV Bharat Assam)

মুঠতে এই বজাৰখনে বছৰ বছৰ পুৰণি এক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ উপাৰ্জনৰ অন্যতম ভৰসা হিচাপে কাম কৰি আছে । কেৱল এয়াই নহয় গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰো কেন্দ্ৰ হিচাপে বহুতে ইয়াক বিবেচনা কৰিছে । এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ এতিয়া তেওঁলোকক প্ৰয়োজন চৰকাৰৰ সুদৃষ্টিৰ ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

