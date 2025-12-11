গুৱাহাটী অগ্নিকাণ্ড: অৱশেষত নিয়ন্ত্ৰণত জুই, বিস্তৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ আশংকা

গুৱাহাটী অগ্নিকাণ্ড: অৱশেষত নিয়ন্ত্ৰণত জুই, বিস্তৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ আশংকা
নিয়ন্ত্রণলৈ আহিছে গুৱাহাটীৰ ছয়মহলীয়া অট্টালিকাৰ বিধ্বংসী জুই । বিস্তৰ ক্ষতি-ক্ষতি, বেংকৰ লকাৰক লৈ উদ্ধিগ্ন গ্ৰাহক ।
Published : December 11, 2025 at 7:10 PM IST
গুৱাহাটী : নিয়ন্ত্রণলৈ আহিছে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে জুই, উত্তাপ আৰু ধোঁৱাৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই গুৱাহাটীৰ এবিচিত থকা স্বাগতা স্কোৱেৰ নামৰ অট্টালিকাটো । মঙলবাৰৰ মাজনিশা প্ৰায় ১২.৩৫ বজাত সংঘটিত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত নিয়ন্ত্রণলৈ আহে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে জুইৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই ।
ছয় মহলীয়া অট্টালিকাটো মঙলবাৰে নিশাৰে পৰা বুধবাৰৰ দিনটো জুয়ে ছানি ধৰিছিল । মঙলবাৰে নিশাৰে পৰা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে অগ্নি নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা চলাই অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত নিয়ন্ত্রণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় । এতিয়াও অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা অব্যাহত আছে । অৱশ্যে এতিয়াও উমি উমি জুই জ্বলি আছে আৰু যাৰ বাবে ধোঁৱা নিৰ্গত হৈ আছে ।
ইফালে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা উত্তাপ এতিয়াও যথেষ্ট আছে । এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ব্যাপক ক্ষতি-ক্ষতি হৈছে । অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ডত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই । বৰ্তমানো অট্টালিকাটো ধোঁৱাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হোৱা নাই ।
উল্লেখ্য যে, অসমৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক ক্ষয়-ক্ষতি হোৱা অগ্নিকাণ্ডসমূহৰ তালিকাত এই ঘটনাটোও অন্যতম । কিয়নো ছয়মহলীয়া এই বিশাল অট্টালিকাটোৰ প্ৰথম দুটা মহলাত শ্ব'হম এম্পৰিয়াম নামৰ এটা বিশাল কাপোৰৰ বিপণি থকাৰ বিপৰীতে ওপৰৰ ৪টা মহলাত আছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা আৰু বিভাগ । এইটো ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ উত্তৰ-পূবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয় ।
ষ্টেট বেংকৰ বাণিজ্যিক শাখা, পাৰ্ছনেল বেংকিং, স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ চেণ্ট্ৰেলাইজড ক্ৰেডিট চেণ্টাৰ, গৃহ ঋণ কেন্দ্ৰ, গৃহ ঋণ ছেলছ টীম, গুৱাহাটীৰ মেট্ৰ' ৰিজঅ’নেল অফিচ আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰশাসনীয় শাখাৰ কাৰ্যলয় আছে এই অট্টালিকাটোত । ইমানকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ আৰু শাখা থকাৰ পাছতো এই অট্টালিকাটোত সুৰক্ষাগত সকলো সুবিধা উপলদ্ধ আছিল নে নাই তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
ইফালে স্বাগতা স্কোৱেৰৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ এই চাৰিমহলীয়া শাখা আৰু বিভাগবোৰত থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ, লকাৰ আদিক লৈ গ্ৰাহকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । আনহাতে, এই বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সটোৰ চতুৰ্থ মহলাত আছে গৃহ ঋণ কেন্দ্ৰ । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ এলেকাত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ পৰা গৃহ ঋণ লৈ যিসকল গ্ৰাহকে ফ্লেট, মাটি আদি ক্ৰয় কৰিছে, তেওঁলোকৰ দলিল, চুক্তিপত্ৰসমূহ এই গৃহ ঋণ কেন্দ্ৰৰ লকাৰতে আছিল । যাৰ বাবে এই লোকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
সেইদৰে বেংকৰ লকাৰসমূহত থকা সামগ্ৰীসমূহ নিৰাপদ হৈ আছেনে নাই তাক লৈয়ো সকলো সন্দিহান হৈ আছে । আনহাতে, অট্টালিকাটোত শ্ব'হম এম্পৰিয়ামৰ কাপোৰৰ শ্বৰুমৰ উপৰি আছিল বিশাল কাপোৰৰ গুদাম । যাৰ বাবে এই জুই অতি বিধ্বংসী হৈ পৰিছিল বুলি সদৰী কৰে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে । যাৰ বাবে উমি উমি জ্বলি আছিল কাপোৰৰ গুদামত লগা জুই । এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বেংকৰ ক্ষয়-ক্ষতি সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে একো জানিব পৰা হোৱা নাই ।
ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গুৱাহাটী চাৰ্কোলৰ মুখ্য মহা প্ৰবন্ধক প্ৰভাস বসুৱে কয়, "প্ৰশাসন আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সকলো প্ৰকাৰে কাম কৰি আছে । যি সম্ভৱ পাৰে জুই নুমুওৱাৰ চেষ্টা কৰি আছে । এইটো এটা জটিল পৰিস্থিতি । কিবা হ'লে নিশ্চয় ৰাস্তা ওলাব । লকাৰ সুৰক্ষিত স্থানত আছে । আমি এতিয়াও চাব পৰা নাই । সময়ত আমি আপোনালোকক সকলো জনাম ।"
আনহাতে, স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰি কয়, "এনেদৰে অট্টালিকাত লগা জুই নিৰ্বাপণৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা থাকিব লাগে । আমি গুৱাহাটীবাসী আজি লজ্জিত । গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ এই জুই নিৰ্বাপণ কৰিবলৈ ইমান সময় লাগিছে । বেংক কৰ্তৃপক্ষই জনাব লাগে ৰাইজৰ সম্পত্তি সুৰক্ষিত হৈ আছেনে নাই ।"
আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "লকাৰ সুৰক্ষিত আছে বুলি বেংক কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে । কিন্তু আমি আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই । ধৈৰ্য ধৰাৰ বাহিৰে উপাই নাই ।"
ইফালে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, "জুই নিৰ্বাপণ কৰা হৈছে । অট্টালিকাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা হৈছে । উত্তাপ কমোৱাৰ বাবে কুলিং কৰা হৈছে । বেংকৰ লকাৰসমূহ সুৰক্ষিত আছে যদিও ভিতৰত কি অৱস্থাত আছে সেয়া বেংক কৰ্তৃপক্ষই খুলিলে গম পাব ।"
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে অট্টালিকটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি জুই নিৰ্বাপণৰ বাবে যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । ইফালে অট্টালিকাটোৰ পিছৰ অংশলৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন যোৱাৰো সুবিধা নথকা বাবে যথেষ্ট সমস্যা হৈছে । জ্বলি থকা ভিতৰৰ অংশত পানী প্ৰয়োগ কৰাৰ কোনো উপায় নথকা বাবেও সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
জি এছ ৰোডৰ দৰে গুৱাহাটীৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথৰ দাঁতিত থকা অট্টালিকাৰ জুই এনেদৰে দীৰ্ঘ সময় ধৰি নিৰ্বাপণ কৰিব নোৱৰাটো স্বাভাৱিকতে এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে ।