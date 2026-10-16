ৰাম মন্দিৰ, থাইলেণ্ডৰ মন্দিৰ, অসমৰ ঐতিহ্যৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মিত পূজাস্থলীৰ ক'ত দেখা পাব ?
এখনতকৈ আনখন চৰা, মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপৰ মাজত চলিছে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা । তাৰে বিশেষ কেইখনমান পূজাৰ বিষয়ে এই প্ৰতিবেদন ।
Published : October 16, 2026 at 10:00 PM IST
গুৱাহাটী: আজি মহাষষ্ঠী । বেল-বোধনৰে পাতত বহিল দেৱী কাত্যায়িনী । ইয়াৰ লগে লগে চৌদিশে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ-উল্লাস আৰম্ভ হ'ল । আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা পূজা মণ্ডপসমূহে ভক্তসকলক আকৰ্ষিত কৰিছে । বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে এই বছৰো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপসমূহ জাকত জিলিকাকৈ সজাই তোলা হৈছে ।
বিভিন্ন পূজা সমিতিয়ে আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ লগতে আলোকসজ্জাৰে পূজাস্থলীসমূহ সজাই তুলিছে । এইবাৰ পাণ্ডু ৰেষ্টকেম্প কালীবাৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাত থাইলেণ্ডৰ মন্দিৰৰ আৰ্হিত মণ্ডপটি সজাই তুলিছে ।
আটকধুনীয়া পূজা মণ্ডপটিৰ সন্দৰ্ভত পাণ্ডু ৰেষ্টকেম্প কালীবাৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ সভাপতি অমল চৌধুৰীয়ে কয়,"এইবাৰ পূজাৰ আকৰ্ষণ মণ্ডপ, আলোকসজ্জা আৰু মূৰ্তি । আমাৰ মণ্ডপটো এইবাৰ থাইলেণ্ডৰ মন্দিৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । হিন্দু আৰু বৌদ্ধ দুটা ধৰ্মৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এই মণ্ডপটোৱে । এইবাৰৰ আমাৰ বাজেট ৬০ লাখ টকা ।"
তেওঁ লগতে কয়,"সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চিচিটিভিৰ লগতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰা হৈছে, চিকিৎসা সেৱা আছে । যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ পূজাত দৰ্শনাৰ্থী সমাগম আৰু অধিক হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । প্ৰতিদিনে ডেৰ লাখ ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । আমাৰ মূৰ্তি আৰু মণ্ডপ কলকাতাৰ শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে মণ্ডপটো মুকলি কৰি দিয়াৰ পৰাই ভক্তৰ সমাগম হৈছে ।"
অসমৰ চহকী ঐতিহ্য আৰু চাহ বাগানৰ এক নিখুঁত আৰ্হি
চলিত বৰ্ষত এক ব্যতিক্ৰমী আৰু আকৰ্ষণীয় ৰূপত আয়োজন কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পাণ্ডু ইন্সিটিউট কলনীৰ ৰিভাৰ চাইড স্প'ৰ্টিং ক্লাৱৰ ১১৬ সংখ্যক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ । এই ঐতিহাসিক পূজাখনে চলিত বৰ্ষত গৌৰৱোজ্জ্বল ১১৬ বছৰত ভৰি দিছে ।
ক্লাৱৰ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ পালে জনোৱা অনুসৰি, এইবাৰ পূজাৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে অসমৰ চহকী ঐতিহ্য আৰু চাহ বাগানৰ এক নিখুঁত আৰ্হি । সম্পূৰ্ণ থলুৱা সামগ্ৰী যেনে— বাঁহ আৰু বেতেৰে অতি মায়াময় কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইবাৰৰ পূজা মণ্ডপটো । মণ্ডপৰ ভিতৰত গঁড়, কামাখ্যা দেৱালয়, ঢোল, পেঁপা আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
কেৱল মণ্ডপটোৱেই নহয়, মণ্ডপৰ সাজ-সজ্জাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মা দুৰ্গাৰ মূৰ্তিভাগো অতি আকৰ্ষণীয়ভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বিগত প্ৰায় ছয় মাহ পূৰ্বৰ পৰাই চলোৱা পৰিকল্পনা আৰু প্ৰস্তুতিৰ অন্তত প্ৰায় ১৬ লাখ টকাৰ বাজেট ধাৰ্য কৰি এইবাৰৰ পূজাখন অতি উলহ-মালহেৰে আয়োজন কৰা হৈছে ।
জুবিন গাৰ্গলৈ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
এইবাৰৰ পূজাখনৰ আন এক অন্যতম বিশেষত্ব হৈছে অসমৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গলৈ জনোৱা বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মণ্ডপত তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা গীটাৰ, মাইক আৰু টুপীৰ প্ৰতিকী ৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, যিয়ে দৰ্শনাৰ্থীসকলক বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰিব ।
অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ
গুৱাহাটীৰ পাণ্ডু জয়হিন্দ ক্লাব সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ ৮০ বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত এক আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে । প্ৰায় ৪০ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এইবাৰৰ পূজাৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে এই মণ্ডপভাগ ।
কলিকতাৰ শিল্পীয়ে দিনে-ৰাতিয়ে একাকাৰ কৰি প্ৰায় তিনি মাহৰ ভিতৰত সাজি উলিওৱা এই মণ্ডপত এক বিশেষ লেজাৰ লাইট শ্ব’ৰ লগতে নান্দনিক আলোকসজ্জাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই অপূৰ্ব সৃষ্টি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে প্ৰায় এক লাখতকৈও অধিক দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।