কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত সেউজীয়াৰ সপোন, কৃষিৰ জৰিয়তে হৈছে লাখপতি

৪০ হাজাৰ টকাৰে ড্ৰেগন ফলৰ খেতি আৰম্ভ কৰি লাখপতি হৈছে মহানগৰীৰ এজন কৃষক । কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰিছে খেতি ।

A farmer has become financially independent by cultivating dragon fruit in Guwahati
ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰে হৈছে লাখপতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 26, 2025 at 7:51 PM IST

গুৱাহাটী: কংক্ৰিটৰ মহানগৰী গুৱাহাটীত জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে এগৰাকী ব্যক্তি । বোন্দাৰ বাসিন্দা বিজয় লালুং নামৰ ব্যক্তিজনে ৫ বিঘা মাটিত ড্ৰেগন ফলৰ খেতি, চিকু বা চপেটা ফলৰ খেতি, বিলাতী বগৰী, আম, নেমু, অমিতা আদি খেতিৰ জৰিয়তে নিজে অৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো দেখুৱাইছে বাট ।

প্ৰায় তিনি বিঘা মাটিত কোনো প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈ ড্ৰেগন ফলৰ খেতি বছৰি প্ৰায় তিনি হাজাৰ কুইণ্টল ড্ৰেগন ফল উৎপাদন কৰে । ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰ পৰা বছৰি প্ৰায় ৫ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে বিজয় লালুঙে ।

ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰে হৈছে লাখপতি (ETV Bharat Assam)

কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে খেতি ?

বিজয় লালুঙে ই টিভি ভাৰতৰ আগত কয়,"আগতে মই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছিলোঁ । ব্যৱসায়ত ইমান লাভৱান হোৱা নাছিলোঁ । সেয়েহে ক'ভিডৰ পিছত ২০২১ চনৰ পৰা মোৰ নিজৰ ৫ বিঘা মাটিত খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ । সাঁচতীয়া ৪০ হাজাৰ টকাৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে ড্ৰেগন ফলৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । সেয়াই আছিল আৰম্ভণি । এই খেতিত সফল হোৱাৰ পিছত চিকু (চপেটা) ফলৰ খেতি, বিলাতী বগৰী, আম, নেমু, অমিতা আদিৰ খেতি কৰি আহিছোঁ ।"

তেওঁ আৰু কয়, "ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰ বাবে কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ । ইউটিউবত ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰ ভিডিঅ' চাই ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰ বাবে আগ্ৰহী হৈছিলোঁ । মই খেতি কৰাৰ পূৰ্বে ওদালগুৰি, চিৰাং, মিৰ্জা আদি অঞ্চলত একাংশ লোকে কৰা ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰ ফাৰ্ম পৰিদৰ্শন কৰিছিলো ।"

খেতিৰ পৰা উপাৰ্জন হোৱা ধনেৰে দিছে পৰিয়াল পোহপাল:

তেওঁ এই খেতিৰ পৰা হোৱা উপাৰ্জনৰ ধনেৰে পৰিয়ালক সুন্দৰভাৱে পোহপাল দিয়াৰ লগতে তেওঁৰ খেতিত আন চাৰিজন লোককো সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে । আন এক প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি লালুঙে কয়,"অৰ্ডাৰ অনুযায়ী ড্ৰেগন ফলৰ পুলি বিক্ৰী কৰাৰ উপৰিও ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছো । ড্ৰেগন ফলবোৰ পাইকাৰীভাৱে ঘৰৰ পৰাই ব্যৱসায়ীক দিয়া হয় । ১৫০-৩০০ টকা পৰ্যন্ত দৰত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ড্ৰেগন ফল বিক্ৰী কৰা হয় । গাঁৱৰ তুলনাত মহানগৰীত খেতি কৰিবলৈ অলপ প্ৰত্যাহ্বান হয় যদিও আগ্ৰহ আৰু ইচ্ছা থাকিলে মহানগৰীতো এনেদৰে খেতি কৰিব পৰা যায় ।"

এই খেতিত তেওঁ কেনেকৈ মনোনিৱেশ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত কৃষকগৰাকীয়ে কয়, "মই ৪০ হাজাৰ টকাৰে এই খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যদিও, পিছলৈ চৰকাৰী সা-সুবিধা কিছু লাভ কৰিছোঁ । ড্ৰেগন ফলবোৰ এপ্ৰিল পৰা ফুলা আৰম্ভ কৰে আৰু জুন, জুলাইৰ পৰা পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে । বৰ্তমান ড্ৰেগন ফলৰ চাহিদা বজাৰত বৃদ্ধি পাইছে । নতুন বছৰত বহু পৰিকল্পনা আছে । তাৰ ভিতৰত ড্ৰেগন ফলৰ খেতি বহল ভিত্তিত কৰাৰ ইচ্ছা আছে তদুপৰি জৈৱিক পদ্ধতিৰে বিভিন্ন খেতি কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে । কিয়নো জৈৱিকভাৱে উৎপাদিত ফল-মূল পাচলিৰ চাহিদা অধিক ।" উল্লেখ্য যে বিজয় লালুঙে নিজে গোবৰৰ পৰা সাৰ উৎপাদন কৰি বছৰৰ প্ৰায় প্ৰতিটো মাহে বিভিন্ন শাক-পাচলিৰ খেতি কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

