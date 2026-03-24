জীৱন সিন্ধু বহু বিন্দুৰে হয়... ! সুধাকণ্ঠৰ গীত গুণগুণাই কৃষি বিপ্লৱ
চৈধ্য পো চৈধ্য নাতি যাৰ, কুঁহিয়াৰ খেতি তাৰ…… ! সাংস্কৃতিক চৰ্চাৰ মাজতেই কুঁহিয়াৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন ।
Published : March 24, 2026 at 8:10 PM IST
সোণাপুৰ: কুঁহিয়াৰ খেতিৰেও যে জীৱনৰ পথ স্বচ্ছল কৰিব পাৰি সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে এজন কৃষকে । মুখেৰে সুধাকণ্ঠৰ গীত গুণগুণাই নীৰৱে ব্যস্ত হৈ থাকে কুঁহিয়াৰ খেতিত । কুঁহিয়াৰৰ বীজ ৰোপণৰ পৰা গুৰ প্ৰস্তুত কৰালৈকে সকলো কাম তেওঁ অকলেই কৰে । তেওঁক সহায় কৰে পত্নীয়ে । যাৰ জৰিয়তে জীৱন চলাব পৰাকৈ উপাৰ্জন কৰিছে লোকজনে ।
ডিমৰীয়াৰ ধীৰেশ্বৰ ৰংহাং(মিনা)ৰ সফল যাত্ৰা । এফালে গানৰ সুৰ আৰু আনফালে কুঁহিয়াৰৰ তিতা-মিঠা সংগ্ৰাম—এই দুই বিপৰীতমুখী সোঁতক একাকাৰ কৰি ডিমৰীয়াৰ তেতেলীগুৰি দক্ষিণবাম অঞ্চলত এক নতুন আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে তেওঁ । অঞ্চলটোত এজন সুদক্ষ কণ্ঠশিল্পী হিচাপে পৰিচিত ৰংহাঙে এতিয়া কুঁহিয়াৰ খেতি আৰু গুৰ উৎপাদনৰ জৰিয়তে নিজকে এজন সফল কৃষি উদ্যমী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
সাংস্কৃতিক চেতনা আৰু জীৱন সংগ্ৰাম:
ধীৰেশ্বৰ ৰংহাং কেৱল এজন কৃষকেই নহয়, তেওঁ সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ এজন অনুৰাগী তথা কণ্ঠশিল্পী । "জীৱন সিন্ধু বহু বিন্দুৰে হয়, যদি কৰ্মেৰে হয় বিন্দু পূৰ্ণ..."—সুধাকণ্ঠৰ এই কালজয়ী গীতৰ কলিকে সাৰথি কৰি তেওঁ আগবাঢ়িছে জীৱনৰ কঠিন পথত । সাংস্কৃতিক কৰ্মৰ নিচাই তেওঁক মানসিকভাৱে সমৃদ্ধ কৰি ৰখাৰ বিপৰীতে আৰ্থিক স্বাৱলম্বিতাৰ বাবে তেওঁ বাচি লৈছে থলুৱা কুঁহিয়াৰৰ খেতি ।
শূন্যৰ পৰা শিখৰলৈ: সাত বিঘা মাটিৰ কুঁহিয়াৰ খেতি:
"চৈধ্য পো চৈধ্য নাতি যাৰ, কুঁহিয়াৰ খেতি তাৰ…… বুলি আমাৰ আই-পিতায়ে কৈছিল । মানে কুঁহিয়াৰ খেতিত বহু মানুহৰ প্ৰয়োজন । মই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি অকলে আগবাঢ়িলো কুঁহিয়াৰ খেতিৰ বাবে ।"-ক'লে তেওঁ । আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বলৈকে ডিমৰীয়া অঞ্চলত কুঁহিয়াৰ খেতিৰ এক পৰম্পৰা আছিল যদিও কালক্ৰমত সেয়া ম্লান পৰিছিল ।
কিন্তু পূৰ্বপুৰুষৰ সেই ঐতিহ্যক পুনৰ জীয়াই তোলাৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙে প্ৰথমে মাত্ৰ আধা বিঘা মাটিত পৰীক্ষামূলকভাৱে কুঁহিয়াৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছিল । পত্নীৰ সাহস আৰু অনুপ্ৰেৰণাত বৰ্তমান তেওঁ প্ৰায় সাত বিঘা মাটিত 'পাখৰী', 'খাগৰী' আৰু 'অঁকা' আদি বিভিন্ন জাতৰ কুঁহিয়াৰৰ বাগান গঢ়ি তুলিছে ।
থলুৱা গুৰৰ বজাৰ দখল:
বৰ্তমান বজাৰত পোৱা ভেজাল গুৰৰ ভিৰৰ মাজত ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙে নিজাকৈ প্ৰস্তুত কৰা বিশুদ্ধ গুৰৰ চাহিদা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁৰ সৰু ভাটিটোত দৈনিক প্ৰায় এক কুইণ্টলকৈ গুৰ উৎপাদন হয় ।
- বিক্ৰীৰ ধৰণ: তেওঁ টিন হিচাপে গুৰ বিক্ৰী কৰে ।
- পৰিমাণ: প্ৰতিটো টিনত প্ৰায় ২২ ৰ পৰা ২৬ কেজি গুৰ থাকে ।
- মূল্য: প্ৰতি টিন গুৰত তেওঁ ২০০০ টকাকৈ লয় ।
- আয়: এই খেতিৰ পৰাই তেওঁ বছৰি ৩ লাখ টকাতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰি নিজৰ তিনিজনীয়া পৰিয়ালটো সুন্দৰকৈ পোহপাল দি আছে ।
বন্যহস্তীৰ সৈতে সহাৱস্থান:
হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ মাজতো ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙৰ এক ব্যতিক্ৰমী দৃষ্টিভংগী দেখা গৈছে । বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ থকা অঞ্চল হোৱা স্বত্বেও তেওঁ অতি নিৰ্ভীকভাৱে খেতি কৰি গৈছে । তেওঁ কয়, "হাতী বহুত জ্ঞানী প্ৰাণী, সিহঁতৰ লগত সহাৱস্থান কৰিব জানিলে একো অসুবিধা নাই । হাতীয়ে কেতিয়াবা দুই-এজোপা কুঁহিয়াৰ খালেও মোৰ খেতিৰ বিশেষ কোনো ডাঙৰ ক্ষতি কৰা নাই ।"
নতুন প্ৰজন্মলৈ আহ্বান:
ৰঙালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰ্তমান তেওঁৰ গুৰৰ চাহিদা তুংগত উঠিছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল তেওঁৰ কৰ্মস্থলীলৈ আহি গুৰ ক্ৰয় কৰি নিছে । তেওঁ চৰকাৰী কৃষি বিভাগৰ পৰা অলপ সহযোগিতা পালে অধিক উপকৃত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । একেলগে তেওঁ নতুন প্ৰজন্মক আহ্বান জনাই যে ঘৰৰ ওচৰৰ চন পৰি থকা মাটিত খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব লাগে ।
তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিছে যে নিষ্ঠা আৰু শ্ৰমেৰে যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সফলতা লাভ কৰিব পাৰি । স্বামীৰ কৰ্মত সহযোগ কৰি অত্যন্ত সুখী তেওঁৰ পত্নীও ।