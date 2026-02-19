শিৱসাগৰৰ পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ পদযাত্ৰা জুবিন অনুৰাগী যুৱকৰ
৩৩০ কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰি জুবিনক্ষেত্ৰলৈ এজন জুবিন অনুৰাগী যুৱক । জুবিনক্ষেত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ সজাগতা সৃষ্টিও পদযাত্ৰাৰ লক্ষ্য ।
Published : February 19, 2026 at 8:29 AM IST
নগাঁও : এজন জুবিন অনুৰাগী যুৱক । নাম ভাস্কৰজ্যোতি চাবুকধৰা । ঘৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত । অক্টোবৰ মাহলৈকে ভাস্কৰজ্যোতি কৰ্মৰত আছিল শ্বিলঙৰ এখন হোটেলত । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত জুবিনক্ষেত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে শ্বিলঙৰ পৰা চাকৰি এৰি নৱেম্বৰ মাহতে অসমলৈ আহে ভাস্কৰজ্যোতি চাবুকধৰা ।
চাকৰি এৰি জুবিন অনুৰাগী ভাস্কৰজ্যোতি প্ৰথমেই উপস্থিত হৈছিল জুবিনক্ষেত্ৰত । জুবিন ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিষ্কাৰৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰি ঘৰলৈ উভতি আহে ভাস্কৰজ্যোতি চাবুকধৰা ।
অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ বহু অনুৰাগীয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাৰ ভাস্কৰজ্যোতি চাবুকধৰাৰ জুবিনপ্ৰেমে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বিভিন্নজনৰ । ভাস্কৰজ্যোতি চাবুকধৰাই শিৱসাগৰৰ পৰা সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ প্ৰায় ৩৩০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পদযাত্ৰা কৰিছে । এই পদযাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সংৰক্ষণ আৰু জুবিনক্ষেত্ৰৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ লগতে তেওঁৰ স্মৃতিক অমৰ কৰি ৰখাৰ পোষকতা কৰা ।
জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি আৰু জুবিন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা অটুট হৈ আছে ভাস্কৰজ্যোতি চাবুকধৰাৰ । এনে অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ পদযাত্ৰা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ভাস্কৰজ্যোতি চাবুকধৰাই । বুকুত জুবিন গাৰ্গৰ ফটো লৈ, মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ গীত গুণগুণাই আৰম্ভ কৰে এই দীঘলীয়া যাত্ৰা । প্ৰায় ৩৩০ কিলোমিটাৰৰ এই পথ খোজকাঢ়ি জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাত্ৰা কৰা ভস্কৰজ্যোতি চাবুকধৰাই ৯ দিন খোজকাঢ়ি বুধবাৰে উপস্থিত হয় নগাঁৱত ।
দিনত খোজকাঢ়ি নিশা মন্দিৰ, নামঘৰত কটায় জুবিন অনুৰাগী যুৱকজনে । ৩৩০ কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰা সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত ভাস্কৰজ্যোতি চাবুকধৰাই কয়, "মই আজিৰে পৰা ৯ দিন পূৰ্বে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ পৰা জুবিনক্ষেত্ৰলৈ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ । ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে জুবিনক্ষেত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰা । লগতে জুবিনদাই জিৰণি লোৱা শিলৰ কাষত জুবিন জিৰণি চ'ৰা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক আৱেদন জনোৱা হ'ব । ইয়াৰ বাবে মই পদযাত্ৰাৰ সময়ত বিভিন্নজনৰ পৰা স্বাক্ষৰো সংগ্ৰহ কৰিছোঁ ।"
ভাস্কৰজ্যোতি চাবুকধৰাৰ জুবিনপ্ৰেমৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপে অসমৰ যুৱ সমাজক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।