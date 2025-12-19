ETV Bharat / state

প্ৰত্য়াহ্বানৰ মাজতো কুঁহিলা শিল্পক জীয়াই ৰখা এটা পৰিয়াল

গোৱালপৰীয়া লোকসংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্যঅংগ কুঁহিলা শিল্প । গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই শিল্পৰ কাম কৰা পৰিয়ালটো আজি আৰ্থিভাৱে হৈ পৰিছে জুৰুলা ।

Assamese traditional art of Kuhila
গোৱালপৰীয়া লোকসংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ কুঁহিলা শিল্প (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 19, 2025 at 6:29 PM IST

7 Min Read
ধুবুৰী : অসমৰ লোক সংস্কৃতিত মুখা শিল্পই যুগ যুগ ধৰি উল্লেখযোগ্য় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । প্ৰাচীন কালৰে পৰাই বাঁহ, বেত, কাঠ, কুঁহিলা,পাটীদৈ আদিৰে লোক শিল্পীয়ে মুখা প্ৰস্তুত কৰি আহিছে । এয়া হৈছে গ্ৰাম্য শিল্পী সকলৰ অনন্য লোক কলা ।

মুখাৰ উপৰি কুঁহিলাৰে পুতলা নিৰ্মাণ অসমৰ প্ৰাচীন পৰম্পৰা হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে । অতি সম্প্ৰতি এই শিল্পলৈ আহিছে প্ৰত্য়াহ্বান ।

৭০০ পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে কুঁহিলা শিল্পত :

ৰংচঙীয়া চীনা সামগ্ৰীৰ চমকৰ মাজতো আজিও জিলিকি আছে কুঁহিলা শিল্প । এই শিল্পটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ ৰাজ্য়খনৰ বিভিন্ন ঠাইত একাংশ শিল্পীয়ে চেষ্টা অব্য়াহত ৰাখিছে । বিশেষকৈ ধুবুৰী জিলাৰ বহুতো শিল্পীয়ে প্ৰত্য়াহ্বানৰ মাজতো এই শিল্পটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে । জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় ৭০০ পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে কুঁহিলা শিল্পৰ সৈতে ।

কুঁহিলা শিল্প গোৱালপৰীয়া লোকসংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্যঅংগ । এই শিল্পৰ এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে । উন্নতমানৰ নিপুণ কাৰুকাৰ্য আৰু চকুত লগা কুঁহিলা শিল্পই মানুহৰ মন জয় কৰিব পৰাকৈ আগস্থান পাইছে । এই কুঁহিলা শিল্প ধুবুৰী জিলাৰ সামাজিক তথা সংস্কৃতিৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে । কুঁহিলা শিল্পৰ লগত জড়িত শিল্পী আৰু কাৰিকৰসকল বিশেষকৈ মালাকাৰ হিচাপে জনাজাত ।

আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈছে শিল্পী :

অৱশ্য়ে অসম চৰকাৰৰ উদাসীনতাৰ বাবে আজি এই শিল্পৰে জড়িত শিল্পীসকল আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰিছে । এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাজ্যিক বঁটা প্ৰাপক ধুবুৰীৰ দক্ষ কুঁহিলা শিল্পী কৰেণ মালাকাৰে । কুঁহিলা শিল্পী মালাকাৰৰ লগতে জিলাখনৰ আন বহুতো শিল্পীৰ অৱস্থা এতিয়া অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে ।

গৌৰীপুৰত ৰজাঘৰীয়া সন্মান :

ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ অঞ্চলটো কুঁহিলা শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত ৷ ইয়াৰ উপৰি বৰ্তমান জিলাখনৰ ঢেপঢেপী, দেৱোত্তৰ হাছদহ, উচিতা, গোলকগঞ্জ, আগমণি, কালডোবা আৰু ঝাপুছাবাৰী আদি গাঁৱত প্ৰায় ৭০০ টা পৰিয়ালৰ ৩০০ জনমান শিল্পী এই শিল্পত প্রত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় ২০জনমান দক্ষ কাৰিকৰ আছে ।

family of Gauripur in Dhubri keeping the traditional Assamese art of Kuhila alive
এই শিল্পত জড়িত মালাকাৰ সকলে বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ গৌৰীপুৰ, বিলাসীপাৰা আৰু ৰূপসীৰ জমিদাৰৰ ঘৰত ৰজাঘৰীয়া সন্মান পাইছিল । তাৰ ভিতৰত দেৱোত্তৰ হাছদহৰ প্ৰয়াত উমানাথ মালাকাৰ গৌৰীপুৰলৈ আহি ৰাজপৰিয়ালৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কাম কৰিছিল ।

কুঁহিলা শিল্পত জড়িত তিনি ভাতৃ :

প্ৰয়াত উমানাথ মালাকাৰে অসম চৰকাৰৰ পৰা শিল্পী পেঞ্চন আৰু প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিছিল । বর্তমান উমানাথ মালাকাৰৰ নাতি নৰেন্দ্ৰ নাথ মালাকাৰ, কৰেণ মালাকাৰ আৰু দুলাল মালাকাৰে এই কুঁহিলা শিল্পত জড়িত হৈ আছে । এওঁলোকে গৌৰীপুৰ আৰু গোলকগঞ্জ অঞ্চলৰ দক্ষ কাৰিকৰ হিচাপে পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ।

নানাবিধ কুঁহিলাৰ সামগ্ৰীৰে সুকীয়া নীতি-নিয়ম, ৰূপ-ৰঙেৰে গোৱালপৰীয়া কলা-কৃষ্টিক জীৱন্ত ৰূপ দি ৰাখিছে । তাৰে ভিতৰত কুঁহিলাৰ কদম ফুল অন্যতম ।

Assamese traditional art of Kuhila
কি কি কামত ব্য়ৱহাৰ কৰা হয় ?

নতুন গৃহত প্ৰৱেশৰ সময়ত দুৱাৰত কদম ফুল আঁৰি প্রৱেশ কৰা হয় । কালীৰ মুখা, মনসা মূর্তি, বিভিন্ন ধৰণৰ পুতলা, জীৱ-জন্তুৰ মুখা, নানা তৰহৰ চৰাই ইত্যাদি সামগ্ৰী প্ৰস্তুতৰ বাবে কুঁহিলা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

বৰ্তমানে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দক্ষ কুঁহিলা শিল্পী হিচাপে ২০০৩-০৪ চনত ৰাজ্যিক বঁটা লাভ কৰা কুঁহিলা শিল্পী কৰেণ মালাকাৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেদি দিন অতিবাহিত কৰি আহিছে । আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে শিল্পীগৰাকীলৈ কোনো ধৰণৰ সহায়-সাহাৰ্য আগ নবঢ়োৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

দক্ষ কুঁহিলা শিল্পী কৰেণ মালাকাৰে এই সন্দৰ্ভত কয় যে পশ্চিম অসমৰ লোক সংস্কৃতিত কুঁহিলাৰ যথেষ্ট সমাদৰ আছে । বিভিন্ন পূজা-পাতাল আদিত কুঁহিলাৰ সামগ্ৰী আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । কৰেণ মালাকাৰে কয় যে উপযুক্ত বজাৰ আৰু চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবেই জিলাখনৰ কুঁহিলা শিল্পীসকলে বিভিন্ন সমস্যাত ককবকাই আছে ।

কুঁহিলাৰ পট চিত্ৰ নিৰ্মাণ :

ধুবুৰীৰ শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰখনক বৰ্ণিল কৰি তুলিছে জিলাখনৰে আন এগৰাকী কুঁহিলা শিল্পীয়ে । জিলাখনৰ দেৱোত্তৰ হাছদহ গাঁৱৰ এজন প্ৰচাৰ বিমুখ শিল্পী হৈছে দুলাল মালাকাৰ । প্ৰতিভাবান শিল্পী দুলাল মালাকাৰে কুঁহিলাৰ ওপৰত পটচিত্ৰ তৈয়াৰ কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

family of Gauripur in Dhubri keeping the traditional Assamese art of Kuhila alive
কুঁহিলাৰ পটচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে দুলাল মালাকাৰে ছবি অংকন, মাটিৰ প্ৰতিমা সাজি শিল্পীগৰাকীয়ে আজি প্ৰতিভাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে । ইতিমধ্যে দিল্লী, পশ্চিম বংগ, গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হোৱা শিল্প প্ৰদৰ্শনীত অংশ লৈ ভূয়সী প্ৰশংসিত হৈছে দুলাল মালাকাৰ ।

কুঁহিলা গছ পূৰঠ হ'লে সেই কুঁহিলাৰে নিখুঁত ভাৱে পট চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰে দুলাল মালাকাৰে । পশ্চিম অসমত দুলাল মালাকাৰেই হৈছে কুঁহিলাৰ ওপৰত পট চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা মাষ্টাৰ ক্ৰাফটছমেন । দুলালে সৰুৰে পৰাই কুঁহিলা শিল্পৰ কাম কৰাৰ লগতে মাটিৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ আৰু চিত্ৰ অংকনৰ কামো সমানে চলাই গৈছে ।

দক্ষ কুঁহিলা শিল্পী দুলাল মালাকাৰে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমাৰ জীৱিকাৰ মূল উপাদানটোৱে হৈছে কুঁহিলা । আগতে কুঁহিলা গছ ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জ, গৌৰীপুৰ আদি অঞ্চলত বেছিকৈ পোৱা গৈছিল । বৰ্তমানে ধুবুৰী জিলাত কুঁহিলা গছ কমকৈ পোৱা যায় যদিও ওচৰে-পাজৰে কুঁহিলা গছৰ খেতিও কৰি থকা হৈছে । কেতিয়াবা চুবুৰীয়া পশ্চিম বংগ ৰাজ্যৰ তুফানগঞ্জ, মাথাভাংগা আদি ঠাইৰ পৰাও কুঁহিলা গছ আনি এই শিল্পৰ কাম-কাজ চলাই থকা হৈছে ।"

এই প্ৰসংগত দুলাল মালাকাৰে কয়, "সৰুৰে পৰাই এই কুঁহিলা শিল্পৰ সৈতে জড়িত আছো । লগতে মাটিৰ মূৰ্তিৰো কাম কৰো । পূজা-পাৰ্বন আদিত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কুঁহিলাৰে প্ৰস্তুত কৰো । ঘৰ,মন্দিৰ,পেণ্ডেল সজোৱা বস্তু প্ৰস্তত কৰো । আগতে আমাৰ ইয়াতেই আছিল কুঁহিলা । এতিয়া নোহোৱা হৈছে । আমি এতিয়া খেতি কৰিবলৈ লৈছো । কেতিয়াবা বানপানীয়ে এইবোৰ নষ্ট কৰে । মাজে মাজে ভূটান আৰু পশ্চিম বংগৰ পৰা আনো । তাৰ পৰা আনিলে খৰচ বেছি হয় । ধুবুৰী জিলাত প্ৰায় ৭০০ পৰিয়াল আছে এই কুঁহিলা শিল্পৰ সৈতে জড়িত । তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল আৰু শিক্ষাৰ অভাৱ ।"

বৰ্তমান ধুবুৰী জিলাৰ কুঁহিলা শিল্পী সকলে অশেষ পৰিশ্ৰম কৰি কুঁহিলা শিল্পৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাত অবিৰাম সংগ্ৰাম চলাই আহিছে । বেছিভাগ কুঁহিলা শিল্পীৰ শিক্ষাৰ অভাৱৰ বাবেই কুঁহিলা শিল্পীসকলে কুঁহিলাৰ গুৰুত্ব বা ইয়াৰ বজাৰ বহি:ৰাজ্য বা বহিঃৰাষ্ট্ৰত ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে শিল্পী দুলাল মালাকেৰে ।

দুলাল মালাকাৰে কয়, "যিকোনো শিল্পৰ কাম-কাজত শিক্ষাগত অৰ্হতা থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন ।"

