প্ৰত্য়াহ্বানৰ মাজতো কুঁহিলা শিল্পক জীয়াই ৰখা এটা পৰিয়াল

প্ৰত্য়াহ্বানৰ মাজতো কুঁহিলা শিল্পক জীয়াই ৰখা এটা পৰিয়াল
গোৱালপৰীয়া লোকসংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্যঅংগ কুঁহিলা শিল্প । গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই শিল্পৰ কাম কৰা পৰিয়ালটো আজি আৰ্থিভাৱে হৈ পৰিছে জুৰুলা ।
Published : December 19, 2025 at 6:29 PM IST
ধুবুৰী : অসমৰ লোক সংস্কৃতিত মুখা শিল্পই যুগ যুগ ধৰি উল্লেখযোগ্য় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । প্ৰাচীন কালৰে পৰাই বাঁহ, বেত, কাঠ, কুঁহিলা,পাটীদৈ আদিৰে লোক শিল্পীয়ে মুখা প্ৰস্তুত কৰি আহিছে । এয়া হৈছে গ্ৰাম্য শিল্পী সকলৰ অনন্য লোক কলা ।
মুখাৰ উপৰি কুঁহিলাৰে পুতলা নিৰ্মাণ অসমৰ প্ৰাচীন পৰম্পৰা হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে । অতি সম্প্ৰতি এই শিল্পলৈ আহিছে প্ৰত্য়াহ্বান ।
৭০০ পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে কুঁহিলা শিল্পত :
ৰংচঙীয়া চীনা সামগ্ৰীৰ চমকৰ মাজতো আজিও জিলিকি আছে কুঁহিলা শিল্প । এই শিল্পটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ ৰাজ্য়খনৰ বিভিন্ন ঠাইত একাংশ শিল্পীয়ে চেষ্টা অব্য়াহত ৰাখিছে । বিশেষকৈ ধুবুৰী জিলাৰ বহুতো শিল্পীয়ে প্ৰত্য়াহ্বানৰ মাজতো এই শিল্পটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে । জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় ৭০০ পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে কুঁহিলা শিল্পৰ সৈতে ।
কুঁহিলা শিল্প গোৱালপৰীয়া লোকসংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্যঅংগ । এই শিল্পৰ এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে । উন্নতমানৰ নিপুণ কাৰুকাৰ্য আৰু চকুত লগা কুঁহিলা শিল্পই মানুহৰ মন জয় কৰিব পৰাকৈ আগস্থান পাইছে । এই কুঁহিলা শিল্প ধুবুৰী জিলাৰ সামাজিক তথা সংস্কৃতিৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে । কুঁহিলা শিল্পৰ লগত জড়িত শিল্পী আৰু কাৰিকৰসকল বিশেষকৈ মালাকাৰ হিচাপে জনাজাত ।
আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈছে শিল্পী :
অৱশ্য়ে অসম চৰকাৰৰ উদাসীনতাৰ বাবে আজি এই শিল্পৰে জড়িত শিল্পীসকল আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰিছে । এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাজ্যিক বঁটা প্ৰাপক ধুবুৰীৰ দক্ষ কুঁহিলা শিল্পী কৰেণ মালাকাৰে । কুঁহিলা শিল্পী মালাকাৰৰ লগতে জিলাখনৰ আন বহুতো শিল্পীৰ অৱস্থা এতিয়া অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে ।
গৌৰীপুৰত ৰজাঘৰীয়া সন্মান :
ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ অঞ্চলটো কুঁহিলা শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত ৷ ইয়াৰ উপৰি বৰ্তমান জিলাখনৰ ঢেপঢেপী, দেৱোত্তৰ হাছদহ, উচিতা, গোলকগঞ্জ, আগমণি, কালডোবা আৰু ঝাপুছাবাৰী আদি গাঁৱত প্ৰায় ৭০০ টা পৰিয়ালৰ ৩০০ জনমান শিল্পী এই শিল্পত প্রত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় ২০জনমান দক্ষ কাৰিকৰ আছে ।
এই শিল্পত জড়িত মালাকাৰ সকলে বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ গৌৰীপুৰ, বিলাসীপাৰা আৰু ৰূপসীৰ জমিদাৰৰ ঘৰত ৰজাঘৰীয়া সন্মান পাইছিল । তাৰ ভিতৰত দেৱোত্তৰ হাছদহৰ প্ৰয়াত উমানাথ মালাকাৰ গৌৰীপুৰলৈ আহি ৰাজপৰিয়ালৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কাম কৰিছিল ।
কুঁহিলা শিল্পত জড়িত তিনি ভাতৃ :
প্ৰয়াত উমানাথ মালাকাৰে অসম চৰকাৰৰ পৰা শিল্পী পেঞ্চন আৰু প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিছিল । বর্তমান উমানাথ মালাকাৰৰ নাতি নৰেন্দ্ৰ নাথ মালাকাৰ, কৰেণ মালাকাৰ আৰু দুলাল মালাকাৰে এই কুঁহিলা শিল্পত জড়িত হৈ আছে । এওঁলোকে গৌৰীপুৰ আৰু গোলকগঞ্জ অঞ্চলৰ দক্ষ কাৰিকৰ হিচাপে পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ।
নানাবিধ কুঁহিলাৰ সামগ্ৰীৰে সুকীয়া নীতি-নিয়ম, ৰূপ-ৰঙেৰে গোৱালপৰীয়া কলা-কৃষ্টিক জীৱন্ত ৰূপ দি ৰাখিছে । তাৰে ভিতৰত কুঁহিলাৰ কদম ফুল অন্যতম ।
কি কি কামত ব্য়ৱহাৰ কৰা হয় ?
নতুন গৃহত প্ৰৱেশৰ সময়ত দুৱাৰত কদম ফুল আঁৰি প্রৱেশ কৰা হয় । কালীৰ মুখা, মনসা মূর্তি, বিভিন্ন ধৰণৰ পুতলা, জীৱ-জন্তুৰ মুখা, নানা তৰহৰ চৰাই ইত্যাদি সামগ্ৰী প্ৰস্তুতৰ বাবে কুঁহিলা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
বৰ্তমানে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দক্ষ কুঁহিলা শিল্পী হিচাপে ২০০৩-০৪ চনত ৰাজ্যিক বঁটা লাভ কৰা কুঁহিলা শিল্পী কৰেণ মালাকাৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেদি দিন অতিবাহিত কৰি আহিছে । আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে শিল্পীগৰাকীলৈ কোনো ধৰণৰ সহায়-সাহাৰ্য আগ নবঢ়োৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
দক্ষ কুঁহিলা শিল্পী কৰেণ মালাকাৰে এই সন্দৰ্ভত কয় যে পশ্চিম অসমৰ লোক সংস্কৃতিত কুঁহিলাৰ যথেষ্ট সমাদৰ আছে । বিভিন্ন পূজা-পাতাল আদিত কুঁহিলাৰ সামগ্ৰী আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । কৰেণ মালাকাৰে কয় যে উপযুক্ত বজাৰ আৰু চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবেই জিলাখনৰ কুঁহিলা শিল্পীসকলে বিভিন্ন সমস্যাত ককবকাই আছে ।
কুঁহিলাৰ পট চিত্ৰ নিৰ্মাণ :
ধুবুৰীৰ শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰখনক বৰ্ণিল কৰি তুলিছে জিলাখনৰে আন এগৰাকী কুঁহিলা শিল্পীয়ে । জিলাখনৰ দেৱোত্তৰ হাছদহ গাঁৱৰ এজন প্ৰচাৰ বিমুখ শিল্পী হৈছে দুলাল মালাকাৰ । প্ৰতিভাবান শিল্পী দুলাল মালাকাৰে কুঁহিলাৰ ওপৰত পটচিত্ৰ তৈয়াৰ কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
কুঁহিলাৰ পটচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে দুলাল মালাকাৰে ছবি অংকন, মাটিৰ প্ৰতিমা সাজি শিল্পীগৰাকীয়ে আজি প্ৰতিভাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে । ইতিমধ্যে দিল্লী, পশ্চিম বংগ, গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হোৱা শিল্প প্ৰদৰ্শনীত অংশ লৈ ভূয়সী প্ৰশংসিত হৈছে দুলাল মালাকাৰ ।
কুঁহিলা গছ পূৰঠ হ'লে সেই কুঁহিলাৰে নিখুঁত ভাৱে পট চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰে দুলাল মালাকাৰে । পশ্চিম অসমত দুলাল মালাকাৰেই হৈছে কুঁহিলাৰ ওপৰত পট চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা মাষ্টাৰ ক্ৰাফটছমেন । দুলালে সৰুৰে পৰাই কুঁহিলা শিল্পৰ কাম কৰাৰ লগতে মাটিৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ আৰু চিত্ৰ অংকনৰ কামো সমানে চলাই গৈছে ।
দক্ষ কুঁহিলা শিল্পী দুলাল মালাকাৰে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমাৰ জীৱিকাৰ মূল উপাদানটোৱে হৈছে কুঁহিলা । আগতে কুঁহিলা গছ ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জ, গৌৰীপুৰ আদি অঞ্চলত বেছিকৈ পোৱা গৈছিল । বৰ্তমানে ধুবুৰী জিলাত কুঁহিলা গছ কমকৈ পোৱা যায় যদিও ওচৰে-পাজৰে কুঁহিলা গছৰ খেতিও কৰি থকা হৈছে । কেতিয়াবা চুবুৰীয়া পশ্চিম বংগ ৰাজ্যৰ তুফানগঞ্জ, মাথাভাংগা আদি ঠাইৰ পৰাও কুঁহিলা গছ আনি এই শিল্পৰ কাম-কাজ চলাই থকা হৈছে ।"
এই প্ৰসংগত দুলাল মালাকাৰে কয়, "সৰুৰে পৰাই এই কুঁহিলা শিল্পৰ সৈতে জড়িত আছো । লগতে মাটিৰ মূৰ্তিৰো কাম কৰো । পূজা-পাৰ্বন আদিত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কুঁহিলাৰে প্ৰস্তুত কৰো । ঘৰ,মন্দিৰ,পেণ্ডেল সজোৱা বস্তু প্ৰস্তত কৰো । আগতে আমাৰ ইয়াতেই আছিল কুঁহিলা । এতিয়া নোহোৱা হৈছে । আমি এতিয়া খেতি কৰিবলৈ লৈছো । কেতিয়াবা বানপানীয়ে এইবোৰ নষ্ট কৰে । মাজে মাজে ভূটান আৰু পশ্চিম বংগৰ পৰা আনো । তাৰ পৰা আনিলে খৰচ বেছি হয় । ধুবুৰী জিলাত প্ৰায় ৭০০ পৰিয়াল আছে এই কুঁহিলা শিল্পৰ সৈতে জড়িত । তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল আৰু শিক্ষাৰ অভাৱ ।"
বৰ্তমান ধুবুৰী জিলাৰ কুঁহিলা শিল্পী সকলে অশেষ পৰিশ্ৰম কৰি কুঁহিলা শিল্পৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাত অবিৰাম সংগ্ৰাম চলাই আহিছে । বেছিভাগ কুঁহিলা শিল্পীৰ শিক্ষাৰ অভাৱৰ বাবেই কুঁহিলা শিল্পীসকলে কুঁহিলাৰ গুৰুত্ব বা ইয়াৰ বজাৰ বহি:ৰাজ্য বা বহিঃৰাষ্ট্ৰত ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে শিল্পী দুলাল মালাকেৰে ।
দুলাল মালাকাৰে কয়, "যিকোনো শিল্পৰ কাম-কাজত শিক্ষাগত অৰ্হতা থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন ।"