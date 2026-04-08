১২০০ ভোটাৰৰ এটা পৰিয়ালেৰে সৃষ্টি হোৱা এখন গাঁও, ক'ত আছে এই বিশেষ গাঁওখন ?

১২০০ ভোটাৰৰ এটা পৰিয়ালেৰে সৃষ্টি হোৱা এখন গাঁও, ক'ত আছে এই বিশেষ গাঁওখন ?
এখন গাঁৱৰ কথা শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনি । যিখন গাঁও গঠন হৈছে মাত্ৰ এটা পৰিয়ালেৰে । পৰিয়ালটোৰ সদস্যৰ সংখ্যাও আশ্চৰ্যজনক । এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : April 8, 2026 at 7:45 PM IST
তেজপুৰ: আপুনি ভাবিব পাৰেনে, এজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ ঠাল-ঠেঙুলিৰে এখন সম্পূৰ্ণ গাঁও সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি ? হয় নিশ্চয়, শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত এক বিধানসভা সমষ্টিত এটা পৰিয়ালেৰে গঠন হৈছে এখন গাঁও । যিটো পৰিয়ালৰ আজিৰ তাৰিখত সদস্যৰ সংখ্যা প্ৰায় ১৫০০ আৰু ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ১২০০ ৰো অধিক ।
অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফুলগুৰি নেপালী পাম, এখন সৰু কিন্তু ইতিহাসেৰে ভৰপূৰ গাঁও । আজিৰ দিনত প্ৰায় ৫৬ টা ঘৰ আৰু ১৫০০ জন লোকৰ বাসস্থান আৰু ১২০০ৰো অধিক ভোটাৰেৰে এই গাঁওখন অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভোটাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
গাঁওখনৰ আৰম্ভণিৰ কাহিনী:
স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে, ব্ৰিটিছ শাসনৰ আগতেই ৰণ বাহাদুৰ থাপা নামৰ ব্যক্তি গৰাকী এই অঞ্চললৈ আহি বসতি স্থাপন কৰিছিল । তেওঁৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল এক নতুন জীৱনৰ যাত্ৰা, যি পিছলৈ এখন সম্পূৰ্ণ গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । সেই সময়ত প্ৰকৃতিৰে ভৰপূৰ এই অঞ্চলত তেওঁ নিজ পৰিয়ালৰ সৈতে স্থায়ীভাৱে বসবাস গঢ়ি তোলে ।
ৰণ বাহাদুৰ থাপা আছিল এক অসাধাৰণ জীৱনযাত্ৰাৰ প্ৰতীক । তেওঁ ১২০ বছৰ ধৰি জীৱিত আছিল আৰু ১৯৯৭ চনত তেওঁৰ মৃত্যু হয়, যি নিজেই এক বিস্ময়জনক তথ্য ।
বৃহৎ পৰিয়াল, বিস্তৃত বংশধৰ :
ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ আছিল পাঁচগৰাকী পত্নী । তাৰ ভিতৰত চাৰিগৰাকীৰ নাম এতিয়াও তেওঁৰ সন্তানসকলে মনত ৰাখিছে—হৰ্ষ মায়া, হৰি মায়া, কলি ময়া আৰু খৰ্ষা মায়া ।
তেওঁৰ পৰিয়াল আছিল অতি বৃহৎ:
- ১২ জন পুত্ৰ, ৯ গৰাকী কন্যা
পুত্ৰসকলৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে—থামান বাহাদুৰ, ৰাম প্ৰসাদ, পূৰ্ণ বাহাদুৰ, ধন বাহাদুৰ, টাৰ্কী বাহাদুৰ, তিল বাহাদুৰ থাপা, জিত বাহাদুৰ, জুলফে থাপা, জুপে থাপা, লীলা বাহাদুৰ আদি ।
বৰ্তমান এই পুত্ৰসকলৰ ভিতৰত ৬ জন জীৱিত অৱস্থাত আছে । এইসকলৰ মাজত তিল বাহাদুৰ থাপাই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে । তেওঁ এই গাঁওখনৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া হিচাপে দীৰ্ঘদিন কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি এতিয়া অৱসৰগ্ৰহণ কৰিছে । পৰিয়ালৰ এখন ঘৰত যি কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠানত গাঁৱৰ অৰ্থাৎ নিজৰ পৰিয়ালেই যথেষ্ট ।
গাঁওখনৰ বৰ্তমান অৱস্থা:
আজিৰ ফুলগুৰি নেপালী পাম এখন বৃহৎ পৰিয়ালৰ দৰে । এই পৰিয়ালত মুঠ ৫৬ জন নাতি-পৰিনাতি আছে । তাৰ ভিতৰত বহু লোক জীৱিকা বিচাৰি ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ গৈ বিভিন্ন কোম্পানীত কৰ্মৰত ।
গাওঁখনৰ পথ আৰু যোগাযোগ উন্নত বিদ্যুৎ পানী যোগান সকলো আছে যদিও গাঁওখনৰ চিন্তাজনক দিশসমূহ হৈছে:
- এজন মাত্ৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল, নাম: কৃষ্ণ বাহাদুৰ থাপা
- অধিকাংশ লোক চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত
- মহিলা সকলে নাপায় অৰুণোদয় আঁচনি বা চৰকাৰী গৃহ সুবিধা
- এইবোৰ সমস্যাই গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ পথত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাধা হিচাপে দেখা দিছে
উন্নয়নৰ প্ৰত্যাশা আৰু ভৱিষ্যতৰ আশা:
এজন ব্যক্তিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই গাঁওখন আজিৰ দিনত এক ডাঙৰ সমাজলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । কিন্তু এতিয়াও বহু মৌলিক সুবিধাৰ অভাৱ দেখা যায় । ৰাইজে আশা কৰে—
- চৰকাৰী আঁচনিৰ সঠিক বাস্তৱায়ন
- শিক্ষা আৰু কৰ্ম-সংস্থাপনৰ উন্নতি
- গাঁওখনৰ পূৰ্ণ বিকাশ
বিশেষকৈ, ১২০০ৰো অধিক ভোটাৰৰ উপস্থিতিৰ বাবে এই গাঁওখন অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত তিল বাহাদুৰ থাপাই কয়,"আমাৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰাবোৰৰ চাকৰি-বাকৰি তেনেকে নাই । বাহিৰলৈ যাব লাগে । সেই টকাৰেই ঘৰ চলাই আছে । আমাৰ পৰিয়ালে এজনকেই ভোট দিয়ে । আমি যিটো কও সেইটোৱেই হয় । আমাৰ পৰিয়ালৰ মতামত কৰি এজনকেই ভোট দিওঁ ।" ফুলগুৰি নেপালী পাম কেৱল এখন গাঁও নহয়, ই এক ইতিহাস, এটা পৰিয়ালৰ কাহিনী আৰু এখন সমাজৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰতিচ্ছবি ।