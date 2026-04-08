১২০০ ভোটাৰৰ এটা পৰিয়ালেৰে সৃষ্টি হোৱা এখন গাঁও, ক'ত আছে এই বিশেষ গাঁওখন ?

এখন গাঁৱৰ কথা শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনি । যিখন গাঁও গঠন হৈছে মাত্ৰ এটা পৰিয়ালেৰে । পৰিয়ালটোৰ সদস্যৰ সংখ্যাও আশ্চৰ্যজনক । এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

A family consisting of 1200 voters, village is made up by the large family in Sonitpur
১২০০ ভোটাৰৰ এটা পৰিয়ালেৰে সৃষ্টি হোৱা এখন গাঁও (ETV Bharat Assam Gfx)
Published : April 8, 2026 at 7:45 PM IST

তেজপুৰ: আপুনি ভাবিব পাৰেনে, এজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ ঠাল-ঠেঙুলিৰে এখন সম্পূৰ্ণ গাঁও সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি ? হয় নিশ্চয়, শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত এক বিধানসভা সমষ্টিত এটা পৰিয়ালেৰে গঠন হৈছে এখন গাঁও । যিটো পৰিয়ালৰ আজিৰ তাৰিখত সদস্যৰ সংখ্যা প্ৰায় ১৫০০ আৰু ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ১২০০ ৰো অধিক ।

অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফুলগুৰি নেপালী পাম, এখন সৰু কিন্তু ইতিহাসেৰে ভৰপূৰ গাঁও । আজিৰ দিনত প্ৰায় ৫৬ টা ঘৰ আৰু ১৫০০ জন লোকৰ বাসস্থান আৰু ১২০০ৰো অধিক ভোটাৰেৰে এই গাঁওখন অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভোটাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

১২০০ ভোটাৰৰ এটা পৰিয়ালেৰে সৃষ্টি হোৱা এখন গাঁও (ETV Bharat Assam)

গাঁওখনৰ আৰম্ভণিৰ কাহিনী:

স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে, ব্ৰিটিছ শাসনৰ আগতেই ৰণ বাহাদুৰ থাপা নামৰ ব্যক্তি গৰাকী এই অঞ্চললৈ আহি বসতি স্থাপন কৰিছিল । তেওঁৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল এক নতুন জীৱনৰ যাত্ৰা, যি পিছলৈ এখন সম্পূৰ্ণ গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । সেই সময়ত প্ৰকৃতিৰে ভৰপূৰ এই অঞ্চলত তেওঁ নিজ পৰিয়ালৰ সৈতে স্থায়ীভাৱে বসবাস গঢ়ি তোলে ।

A family consisting of 1200 voters, village is made up by the large family in Sonitpur
১৯৬৬ চনৰ ভোটাৰ তালিকা (ETV Bharat Assam)

ৰণ বাহাদুৰ থাপা আছিল এক অসাধাৰণ জীৱনযাত্ৰাৰ প্ৰতীক । তেওঁ ১২০ বছৰ ধৰি জীৱিত আছিল আৰু ১৯৯৭ চনত তেওঁৰ মৃত্যু হয়, যি নিজেই এক বিস্ময়জনক তথ্য ।

বৃহৎ পৰিয়াল, বিস্তৃত বংশধৰ :

ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ আছিল পাঁচগৰাকী পত্নী । তাৰ ভিতৰত চাৰিগৰাকীৰ নাম এতিয়াও তেওঁৰ সন্তানসকলে মনত ৰাখিছে—হৰ্ষ মায়া, হৰি মায়া, কলি ময়া আৰু খৰ্ষা মায়া ।

A family consisting of 1200 voters, village is made up by the large family in Sonitpur
বৃহৎ পৰিয়ালটোৰ একাংশ লোক (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ পৰিয়াল আছিল অতি বৃহৎ:

  • ১২ জন পুত্ৰ, ৯ গৰাকী কন্যা

পুত্ৰসকলৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে—থামান বাহাদুৰ, ৰাম প্ৰসাদ, পূৰ্ণ বাহাদুৰ, ধন বাহাদুৰ, টাৰ্কী বাহাদুৰ, তিল বাহাদুৰ থাপা, জিত বাহাদুৰ, জুলফে থাপা, জুপে থাপা, লীলা বাহাদুৰ আদি ।

বৰ্তমান এই পুত্ৰসকলৰ ভিতৰত ৬ জন জীৱিত অৱস্থাত আছে । এইসকলৰ মাজত তিল বাহাদুৰ থাপাই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে । তেওঁ এই গাঁওখনৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া হিচাপে দীৰ্ঘদিন কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি এতিয়া অৱসৰগ্ৰহণ কৰিছে । পৰিয়ালৰ এখন ঘৰত যি কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠানত গাঁৱৰ অৰ্থাৎ নিজৰ পৰিয়ালেই যথেষ্ট ।

গাঁওখনৰ বৰ্তমান অৱস্থা:

আজিৰ ফুলগুৰি নেপালী পাম এখন বৃহৎ পৰিয়ালৰ দৰে । এই পৰিয়ালত মুঠ ৫৬ জন নাতি-পৰিনাতি আছে । তাৰ ভিতৰত বহু লোক জীৱিকা বিচাৰি ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ গৈ বিভিন্ন কোম্পানীত কৰ্মৰত ।

গাওঁখনৰ পথ আৰু যোগাযোগ উন্নত বিদ্যুৎ পানী যোগান সকলো আছে যদিও গাঁওখনৰ চিন্তাজনক দিশসমূহ হৈছে:

  1. এজন মাত্ৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল, নাম: কৃষ্ণ বাহাদুৰ থাপা
  2. অধিকাংশ লোক চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত
  3. মহিলা সকলে নাপায় অৰুণোদয় আঁচনি বা চৰকাৰী গৃহ সুবিধা
  4. এইবোৰ সমস্যাই গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ পথত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাধা হিচাপে দেখা দিছে

উন্নয়নৰ প্ৰত্যাশা আৰু ভৱিষ্যতৰ আশা:

এজন ব্যক্তিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই গাঁওখন আজিৰ দিনত এক ডাঙৰ সমাজলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । কিন্তু এতিয়াও বহু মৌলিক সুবিধাৰ অভাৱ দেখা যায় । ৰাইজে আশা কৰে—

  • চৰকাৰী আঁচনিৰ সঠিক বাস্তৱায়ন
  • শিক্ষা আৰু কৰ্ম-সংস্থাপনৰ উন্নতি
  • গাঁওখনৰ পূৰ্ণ বিকাশ

বিশেষকৈ, ১২০০ৰো অধিক ভোটাৰৰ উপস্থিতিৰ বাবে এই গাঁওখন অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।

A family consisting of 1200 voters, village is made up by the large family in Sonitpur
গাঁওখনত স্থাপিত বিদ্যালয়খন (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত তিল বাহাদুৰ থাপাই কয়,"আমাৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰাবোৰৰ চাকৰি-বাকৰি তেনেকে নাই । বাহিৰলৈ যাব লাগে । সেই টকাৰেই ঘৰ চলাই আছে । আমাৰ পৰিয়ালে এজনকেই ভোট দিয়ে । আমি যিটো কও সেইটোৱেই হয় । আমাৰ পৰিয়ালৰ মতামত কৰি এজনকেই ভোট দিওঁ ।" ফুলগুৰি নেপালী পাম কেৱল এখন গাঁও নহয়, ই এক ইতিহাস, এটা পৰিয়ালৰ কাহিনী আৰু এখন সমাজৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰতিচ্ছবি ।

