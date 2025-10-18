ETV Bharat / state

সপোন পৃথক, বাস্তৱ পৃথক, সংগ্ৰাম জীৱনৰ, ছাগলী পালনৰে বুলিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট

সপোন আছিল এগৰাকী ভাৰতীয় সেনা হোৱাৰ । কিন্তু এতিয়া ঘৰতে গৰু-ছাগলী আদি পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আনকো স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাট দেখুৱাইছে এজন যুৱকে ।

গৰু-ছাগলী আদি পালনেৰে স্বাৱলম্বী নয়নজ্যোতি নাথ (ETV Bharat Assam)
নগাঁও : সপোন আছিল ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰি দেশ সুৰক্ষাত নিজকে নিয়োজিত কৰাত । এই উদ্দেশ্যেই সন্তোষজনক নম্বৰ লাভ কৰিয়েই গ্ৰহণ কৰিছিল শিক্ষা । সম্পন্ন কৰিছিল স্নাতক ডিগ্ৰীও । কিন্তু জীৱনৰ পথত অপ্ৰত্যাশিত বাধাৰ সন্মুখীন হৈয়ো হতাশ নোহোৱাকৈ নিজৰ সামৰ্থক নতুন দিশত প্ৰয়োগ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ এক অনন্য উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে যুৱকজনে ।

শাৰীৰিক উচ্চতাৰ অভাৱত যোগ্য বিবেচিত হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাত চৰকাৰী চাকৰিৰ আশা এৰি হাঁহ-কুকুৰা পালনেৰেই নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে এজন যুৱকে । যুৱকজনৰ নাম নয়নজ্যোতি নাথ । নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰৰ নয়নজ্যোতি নাথে মাত্ৰ দুটা ছাগলীৰে আৰম্ভ কৰা ফাৰ্মৰ জৰিয়তেই এতিয়া স্বাৱলম্বী হ’বলৈ সক্ষম হৈছে । কেৱল নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাই নহয় এই পৰ্যন্ত শতাধিক যুৱকক গৰু ছাগলী, হাঁহ কুকুৰাৰ লগতে মৎস্য পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে এইজন নয়নজ্যোতি নাথে ।

গৰু-ছাগলী আদি পালনেৰে স্বাৱলম্বী নয়নজ্যোতি নাথ (ETV Bharat Assam)

স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পন্ন কৰিয়েই চৰকাৰী চাকৰিৰ আশা নকৰি প্ৰথমে মাত্ৰ দুটা ছাগলীৰে আৰম্ভ কৰিছিল স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এক সংগ্ৰাম । দুটা ছাগলীৰে আৰম্ভ কৰা ফাৰ্মত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শতাধিক ছাগলী থকাৰ উপৰিও আছে গৰু, হাঁহ, কুকুৰা । দুটাকৈ পুখুৰীত মৎস্য উৎপাদনেৰেও মুকলি কৰিছে উপাৰ্জনৰ বাট । সম্প্ৰতি বছৰি চাৰি পাঁচলাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নয়নজ্যোতি নাথ এতিয়া আন দহজনৰ বাবে হৈ পৰিছে আদৰ্শস্বৰপ ।

আছে এটা পুখুৰীও (ETV Bharat Assam)

পুখুৰীৰ পাৰতেই ছাগলীৰ বাবে সাজি দিয়া টঙি ঘৰত থকা ছাগলীৰ লাদ মাছৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । কেৱল এয়াই নহয়, ঘৰতে কেইবাজনী গৰু পালন কৰিও উপাৰ্জনৰ বাট মোকোলাবলৈ সক্ষম হোৱা নয়নজ্যোতি নাথে হাঁহৰ লগতে কুকুৰাও পালন কৰিছে ঘৰতে ।

এগৰাকী ভাৰতীয় সেনা হোৱাৰ সপোন আছিল নয়নজ্যোতিৰ (ETV Bharat Assam)

একমাত্ৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ সহযোগতে নিজৰ ঘৰতে বৰ্তমান গৰু, ছাগলী, হাঁহ, কুকুৰা আৰু মৎস্য পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ খবৰ পাই নগাঁও জিলাৰ বাহিৰৰ বহু নিবনুৱা যুৱকে নয়নজ্যোতি নাথৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ প্ৰশিক্ষণ লোৱা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে নয়নজ্যোতি নাথৰ পিতৃ গোপাল চন্দ্ৰ নাথে ।

নিজৰ সফলতা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত নয়নজ্যোতি নাথে কয়, "মোৰ সপোন আছিল সেনাত যোগদান কৰাৰ, কিন্তু সেইটো সম্ভৱ নোহোৱাত মই হতাশ নহ'লো । বৰং গাঁৱৰ মাটি-পানীক কামত লগাই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলো । আজি মোৰ ফাৰ্মে মোক কেৱল আৰ্থিক উপাৰ্জন দিয়াই নহয়, মোক এক আত্মবিশ্বাসো দিছে । এনেদৰে সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সফলতা অৰ্জন কৰাটো সম্ভৱ ।"

শতাধিক ছাগলী থকাৰ উপৰিও আছে গৰু, হাঁহ, কুকুৰা (ETV Bharat Assam)

নয়নজ্যোতি নাথৰ সফলতাই প্ৰমাণ কৰিছে যে দৃঢ়তা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে যিকোনো বাধাক অতিক্ৰম কৰি জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰাটো সম্ভৱ ।

দুটা ছাগলীৰে আৰম্ভ কৰিছিল এই যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

